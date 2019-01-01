LeBron 13
Взрывная скорость без ограничений
LeBron 13 избавились от всего лишнего и стали еще легче.
LeBron 13
Леброну Джеймсу нужна обувь, которая будет соответствовать его мощному стилю игры. А значит, ему нужны мгновенная амортизация, фиксация, поддержка и защита в любой ситуации.
Гибкость и поддержка
Цельная внутренняя вставка из дышащей сетки плотно облегает стопу и обеспечивает гибкость, зональную поддержку и превосходную фиксацию.
Зональная защита
Материал Hyperposite на носке, в средней части стопы и в области голеностопа обеспечивает зональную защиту от ударных нагрузок там, где это необходимо Леброну.
Мгновенная амортизация
Четыре вставки Nike Zoom Air обеспечивают мгновенную амортизацию, придавая импульс каждому шагу Леброна.
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«Я стремлюсь стать лучше во всех аспектах игры. Такие же высокие требования я предъявляю и к своим кроссовкам».
Леброн Джеймс
В основе дизайна
Теперь еще легче — как и сам Леброн
Работая над новыми фирменными кроссовками, Леброн хотел завершить то, что начал в 12 версии: убрать лишнее. Тем же он занимался в последнем перерыве между сезонами. Он пересмотрел свою диету и режим тренировок, чтобы сбросить значительный вес без потери силы. После 82 игр изнурительного сезона более легкие LeBron 13 позволяют оставаться в игре, когда это больше всего необходимо.
Собственный путь
Многие считают, что число 13 приносит неудачу. Но Леброн никогда не полагался на простую удачу. Простой парень из Акрона в штате Огайо сумел добраться до вершины только благодаря упорному труду и настойчивости. Перечеркнутое число XIII на стельке и текст Akronite на подметке — это дань уважения истории Леброна и призыв помнить о корнях и быть хозяином своей судьбы.