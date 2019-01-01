LeBron 13

Взрывная скорость без ограничений

LeBron 13 избавились от всего лишнего и стали еще легче.

LeBron 13

Леброну Джеймсу нужна обувь, которая будет соответствовать его мощному стилю игры. А значит, ему нужны мгновенная амортизация, фиксация, поддержка и защита в любой ситуации.

Гибкость и поддержка

Цельная внутренняя вставка из дышащей сетки плотно облегает стопу и обеспечивает гибкость, зональную поддержку и превосходную фиксацию.

Зональная защита

Материал Hyperposite на носке, в средней части стопы и в области голеностопа обеспечивает зональную защиту от ударных нагрузок там, где это необходимо Леброну.

Мгновенная амортизация

Четыре вставки Nike Zoom Air обеспечивают мгновенную амортизацию, придавая импульс каждому шагу Леброна.

«Я стремлюсь стать лучше во всех аспектах игры. Такие же высокие требования я предъявляю и к своим кроссовкам».

Леброн Джеймс

В основе дизайна

Теперь еще легче — как и сам Леброн

Работая над новыми фирменными кроссовками, Леброн хотел завершить то, что начал в 12 версии: убрать лишнее. Тем же он занимался в последнем перерыве между сезонами. Он пересмотрел свою диету и режим тренировок, чтобы сбросить значительный вес без потери силы. После 82 игр изнурительного сезона более легкие LeBron 13 позволяют оставаться в игре, когда это больше всего необходимо.

Собственный путь

Многие считают, что число 13 приносит неудачу. Но Леброн никогда не полагался на простую удачу. Простой парень из Акрона в штате Огайо сумел добраться до вершины только благодаря упорному труду и настойчивости. Перечеркнутое число XIII на стельке и текст Akronite на подметке — это дань уважения истории Леброна и призыв помнить о корнях и быть хозяином своей судьбы.