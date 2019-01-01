Кайри Ирвинг: мастер стремительных рывков
Быстрый и изобретательный Кайри Ирвинг может мгновенно остановиться, изменить направление и вывести защитника из равновесия. Кайри всегда держит игру под контролем, а множество разнообразных приемов делают его непредсказуемым и непобедимым.
Кайри Ирвинг: мастер стремительных рывков
Быстрый и изобретательный Кайри Ирвинг может мгновенно остановиться, изменить направление и вывести защитника из равновесия. Кайри всегда держит игру под контролем, а множество разнообразных приемов делают его непредсказуемым и непобедимым.
«У меня уникальный стиль игры», — говорит Кайри. «Я двигаюсь так, как никто другой. Я могу менять темп и создавать пространство для маневра, опираясь на носок или боковые стороны стопы. Это дает мне преимущество перед защитниками, потому что я в любой момент могу быстро перемещаться по площадке в любом направлении».
«У меня уникальный стиль игры», — говорит Кайри. «Я двигаюсь так, как никто другой. Я могу менять темп и создавать пространство для маневра, опираясь на носок или боковые стороны стопы. Это дает мне преимущество перед защитниками, потому что я в любой момент могу быстро перемещаться по площадке в любом направлении».
Kyrie 6, созданные для непревзойденной игры Кайри, улучшают его скорость благодаря последним инновациям Nike. «У меня никогда не было более удобных кроссовок, — говорит Кайри. — Улучшенный дизайн и новая технология идеально подходят для моей игры».
Kyrie 6, созданные для непревзойденной игры Кайри, улучшают его скорость благодаря последним инновациям Nike. «У меня никогда не было более удобных кроссовок, — говорит Кайри. — Улучшенный дизайн и новая технология идеально подходят для моей игры».