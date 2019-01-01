Kyrie 5
Заряди игру по полной
Кайри Ирвинг — самый неудержимый и неуловимый игрок на площадке. Кроссовки Kyrie 5, заряженные амортизацией Nike Air Zoom Turbo, возвращают энергию для его непредсказуемого и взрывного стиля игры.
Упругость при движении в любом направлении
Nike Air Zoom Turbo — новая технология, применяющаяся в баскетбольной обуви для амортизации в передней части. Подошва облегчает поворот при каждом рывке и создает превосходный возврат энергии для взрывных движений.
Фиксация, вентиляция и поддержка
Дышащий верх из сетки Engineered mesh обеспечивает гибкость и поддержку. Накладка, дизайн которой вдохновлен китайской ловушкой для пальцев, обхватывает среднюю часть стопы, когда ты затягиваешь шнуровку, и фиксирует ее.
Изогнутая подметка для сцепления
Изогнутая подметка заходит на верх и обхватывает стопу по бокам, обеспечивая фиксацию для скорости и превосходное сцепление при каждом шаге.
В основе дизайна
Kyrie 5
Кайри Ирвинг и дизайнер Nike Бен Нетонгком совместно разрабатывали дизайн заряженных по полной Kyrie 5. С самого начала сотрудничества между ними установились дружеские отношения, и они вместе работали над каждой деталью, отражающей уникальный набор навыков суперзвезды. Инновационные характеристики Kyrie 5 включают революционную систему амортизации Air Zoom Turbo, застежку Flytrap и скругленную подметку.