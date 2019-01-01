Kyrie 4

Find Your Groove

Новая технология Flex Groove обеспечивает превосходную гибкость и сцепление, помогая двигаться в своем ритме.

Kyrie 4

Гибкость и сцепление

Зигзагообразный рисунок эластичных желобков по всей длине подметки для превосходной гибкости и сцепления.

Мгновенная амортизация

Легкий пеноматериал со вставкой Nike Zoom Air в области пятки обеспечивает мягкость и мгновенную амортизацию.

Воздухопроницаемость и поддержка

Сетка обеспечивает охлаждение, а нити Flywire создают поддержку при резких рывках.

В основе дизайна

Kyrie 4

Совместно с директором отдела разработок Nike Basketball Лео Чангом дизайнер Бен Нетонгком создал кроссовки, которые соответствуют мощной игре Кайри на площадке и выражают его уникальный стиль за ее пределами.

Революционный дизайн

«На площадке Кайри неуловим, он все время подрезает и меняет направление движения, — говорит Бен. — Главной задачей дизайнеров были кроссовки с нужной стабилизацией. Мы решили использовать новый подход — разделить подошву в средней части для поддержки под любым углом». Теперь Кайри может мгновенно переходить к следующему маневру, даже если его стопа оказывается под углом 45 градусов к поверхности.

Скорость на поворотах

Быстрые движения для Кайри — источник силы. Разрабатывая дизайн, команда Бена фокусировалась на скорости, поэтому подметка работает по принципу шины, которая обеспечивает поддержку машине при развороте. «Мы хотели дать ему максимум скорости, — говорит Бен, — и новая форма с изгибами позволяет двигаться эффективно под любым углом». Скруглив подметку, дизайнеры добились того, чтобы импульс не терялся, а передавался следующему движению.