Kyrie 3
Внезапное появление
Развивай молниеносную скорость и контролируй игру в Kyrie 3.
Kyrie 3
Молниеносный старт и динамичная игра позволяют Кайри доминировать на площадке. Вместе с командой дизайнеров Nike он создал третью фирменную модель обуви, которая обеспечивает не только стремительную скорость при рывках, но и адаптивную посадку и превосходную амортизацию игрокам на любой позиции. Динамическое сцепление, гибкая система поддержки и мгновенная амортизация — вот что отвечает требованиям Кайри.
Динамичная скорость
Независимые опорные накладки и изогнутая подметка обеспечивают превосходное сцепление, позволяя играть в любой позиции.
Гибкость и фиксация
Объединенный с нитями Flywire ремешок в передней части стопы обеспечивает поддержку и адаптивную посадку для игроков на любой позиции и с любым стилем игры.
Мгновенная амортизация
Низкопрофильная вставка Nike Zoom Air в области пятки обеспечивает мгновенную амортизацию для комфорта в течение всей игры.
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Фиксация передней части стопы помогает мне сохранять скорость и реагировать максимально быстро на любой позиции и под любым углом
Кайри Ирвинг
В основе дизайна
Постоянное развитие
У разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга бесконечный список заслуг, но больше всего он известен мастерским выполнением кроссоверов. «Мы хотели создать обувь, которая позволит Кайри делать на площадке все, что только придет ему в голову», — рассказывает старший менеджер по продукции Тони Гроссо. Шаг первый: усовершенствовать сцепление подошвы модели Kyrie 1. «Боковая часть создает сцепление, а изогнутая передняя часть помогает лучше чувствовать поверхность», — объясняет Гроссо.
Идеальная посадка
Гроссо и его команда хотели уменьшить свободное пространство в обуви, чтобы предотвратить скольжение стопы и помочь Кайри делать первый шаг без потери энергии. «Мы очень много работали над посадкой, чтобы обувь лучше реагировала на движения стопы Кайри». Взяв за основу ремешок модели Kyrie 2, команда создала внутреннюю систему поддержки из нитей Flywire — ультралегких и невероятно прочных волокон. А затем они добавили ремешок на переднюю часть стопы для фиксации.
Несравненный мастер импровизации
Способности Кайри проявляются особенно ярко, когда он находит брешь в защите, появившуюся даже на долю секунды. «Он играет очень быстро, и его ноги передвигаются с невероятной скоростью, — объясняет Гроссо, — и так на протяжении всей игры». Чтобы передать неординарность Кайри, дизайнеры добавили на заднюю часть текстурированные шипы. «В его игре нет места ограничениям», — говорит Гроссо. Кайри всего 24 года, а значит, это только начало.