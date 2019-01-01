Kyrie 2
Скорость под любым углом
Кроссовки Kyrie 2 созданы для скоростной и динамичной игры на площадке.
Kyrie 2
Скорость и творческий подход позволяют Кайри расстраивать планы соперников каждую игру. Вторая модель в его фирменной коллекции заряжает энергией этого непредсказуемого игрока благодаря невероятно легкой системе амортизации и скругленной подметке.
Плавность движений
Кайри никогда не стоит на месте. Скругленная подметка придает боковым переходам плавность, необходимую для стремительной игры.
Мгновенная амортизация
Максимально легкая и низкопрофильная вставка Nike Zoom Air в области пятки дает Кайри мгновенную амортизацию при каждом шаге.
Фиксация и стабилизация
Уникальный дизайн ремешка надежно фиксирует стопу, усиливая стабилизацию в области пятки.
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«Ты стараешься сделать еще одно движение, и третье, и четвертое, и пятое, и шестое, чтобы вымотать соперника и отбить у него волю к победе
Кайри Ирвинг
В основе дизайна
Идеальная обувь благодаря науке
Когда Кайри движется, кажется, что он нарушает все законы физики. Однако именно наука, изучающая его движения, послужила вдохновением для дизайнера Nike Basketball Лео Чанга. Например, поскольку Кайри может невероятно быстро замедлять скорость — с 13 миль в час до практически нуля за 0,2 секунды, — ему нужна надежная фиксация. Поэтому Лео создал ремешок, который обхватывает стопу и позволяет Кайри делать свои фирменные прыжки с внезапной остановкой как никогда опасными для соперников.
В основе дизайна
Идеальная обувь благодаря науке
Когда Кайри движется, кажется, что он нарушает все законы физики. Однако именно наука, изучающая его движения, послужила вдохновением для дизайнера Nike Basketball Лео Чанга. Например, поскольку Кайри может невероятно быстро замедлять скорость — с 13 миль в час до практически нуля за 0,2 секунды, — ему нужна надежная фиксация. Поэтому Лео создал ремешок, который обхватывает стопу и позволяет Кайри делать свои фирменные прыжки с внезапной остановкой как никогда опасными для соперников.
Сцепление под любым углом
Кайри может выполнить кроссовер всего за 0,33 секунды. Чтобы быстро менять направление, ему необходимо двигаться под углом невероятно близко к полу — словно он делает поворот на мотоцикле на полной скорости. Посмотрев запись игры Кайри, где он передвигается на боковой поверхности стопы, Лео убрал край, отделяющий подошву от боковой поверхности. Так появилась инновационная скругленная подметка.