Kyrie 1
Поколение стремительной атаки
Благодаря улучшенному сцеплению, зональной поддержке, легкости и амортизации Kyrie 1 позволяют быстро включаться в игру.
Kyrie 1
Поколение стремительной атаки
Благодаря улучшенному сцеплению, зональной поддержке, легкости и амортизации Kyrie 1 позволяют быстро включаться в игру.
Kyrie 1
Кайри Ирвинг, один из лучших разыгрывающих защитников в лиге, доминирует на площадке благодаря молниеносному старту и отточенной игре. Он выдающийся стратег, творчески подходит к передачам и мастерски работает с мячом. Поэтому кроссовки Kyrie 1 обеспечивают превосходное сцепление, помогая ему сохранять скорость и контроль.
Kyrie 1
Кайри Ирвинг, один из лучших разыгрывающих защитников в лиге, доминирует на площадке благодаря молниеносному старту и отточенной игре. Он выдающийся стратег, творчески подходит к передачам и мастерски работает с мячом. Поэтому кроссовки Kyrie 1 обеспечивают превосходное сцепление, помогая ему сохранять скорость и контроль.
Великолепное сцепление
Прочная резиновая подметка с модифицированным зигзагообразным рисунком обхватывает боковую часть для максимального сцепления.
Великолепное сцепление
Прочная резиновая подметка с модифицированным зигзагообразным рисунком обхватывает боковую часть для максимального сцепления.
Конструкция Hyperfuse
Три слоя материала образуют практически бесшовный верх, создавая зоны прочности, вентиляции и поддержки там, где это необходимо.
Конструкция Hyperfuse
Три слоя материала образуют практически бесшовный верх, создавая зоны прочности, вентиляции и поддержки там, где это необходимо.
Мгновенная амортизация
Вставка Nike Zoom в передней части создает мгновенную низкопрофильную амортизацию для быстрого старта, а легкий пеноматериал Phylon в области пятки смягчает ударные нагрузки.
Мгновенная амортизация
Вставка Nike Zoom в передней части создает мгновенную низкопрофильную амортизацию для быстрого старта, а легкий пеноматериал Phylon в области пятки смягчает ударные нагрузки.
Максимальное сцепление, молниеносная скорость