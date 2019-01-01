Кайри Ирвинг

Кайри Ирвинг

Kyrie 1

Поколение стремительной атаки

Благодаря улучшенному сцеплению, зональной поддержке, легкости и амортизации Kyrie 1 позволяют быстро включаться в игру.

Kyrie 1

Поколение стремительной атаки

Благодаря улучшенному сцеплению, зональной поддержке, легкости и амортизации Kyrie 1 позволяют быстро включаться в игру.

Kyrie 1

Кайри Ирвинг, один из лучших разыгрывающих защитников в лиге, доминирует на площадке благодаря молниеносному старту и отточенной игре. Он выдающийся стратег, творчески подходит к передачам и мастерски работает с мячом. Поэтому кроссовки Kyrie 1 обеспечивают превосходное сцепление, помогая ему сохранять скорость и контроль.

Kyrie 1

Кайри Ирвинг, один из лучших разыгрывающих защитников в лиге, доминирует на площадке благодаря молниеносному старту и отточенной игре. Он выдающийся стратег, творчески подходит к передачам и мастерски работает с мячом. Поэтому кроссовки Kyrie 1 обеспечивают превосходное сцепление, помогая ему сохранять скорость и контроль.

Великолепное сцепление

Прочная резиновая подметка с модифицированным зигзагообразным рисунком обхватывает боковую часть для максимального сцепления.

Великолепное сцепление

Прочная резиновая подметка с модифицированным зигзагообразным рисунком обхватывает боковую часть для максимального сцепления.

Конструкция Hyperfuse

Три слоя материала образуют практически бесшовный верх, создавая зоны прочности, вентиляции и поддержки там, где это необходимо.

Конструкция Hyperfuse

Три слоя материала образуют практически бесшовный верх, создавая зоны прочности, вентиляции и поддержки там, где это необходимо.

Мгновенная амортизация

Вставка Nike Zoom в передней части создает мгновенную низкопрофильную амортизацию для быстрого старта, а легкий пеноматериал Phylon в области пятки смягчает ударные нагрузки.

Мгновенная амортизация

Вставка Nike Zoom в передней части создает мгновенную низкопрофильную амортизацию для быстрого старта, а легкий пеноматериал Phylon в области пятки смягчает ударные нагрузки.

Максимальное сцепление, молниеносная скорость