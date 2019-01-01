Kobe A.D.
Легкость и маневренность для легендарных атак.
Новые кроссовки от Коби посвящены его философии Mamba Mentality и атлетам, которые постоянно расширяют границы своих возможностей.
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«Mamba Mentality — это постоянный поиск ответов. Это бесконечное стремление стать лучше, понять суть... а не добиться конечного результата».
Коби Брайант
Легкость и поддержка
Невероятно легкая и прочная ультратонкая сетка состоит из нескольких слоев для оптимальной поддержки.
Мгновенная амортизация
Пеноматериал Lunarlon и вставка Nike Zoom Air создают мягкую мгновенную амортизацию для комфорта во время игры.
Превосходное сцепление
Особый рисунок протектора для оптимального сцепления при резких рывках на любой скорости.
В основе дизайна
Жизнь после баскетбола
«Коби Брайант отметил окончание своей баскетбольной карьеры в 2016 году моделью Kobe A.D., символизирующей год роста и трансформации 18-кратного участника Сборной всех звезд. В этом году Коби представляет новый дизайн, посвященный его перерождению после профессиональной карьеры. Главный менеджер Nike по продукции Тони Гроссо и главный дизайнер по инновациям Росс Кляйн рассказывают об истории создания Kobe A.D».
Скрытая поддержка
Обувь Коби всегда была невероятно функциональной. При работе над моделью Kobe A.D., которая должна была обеспечивать невероятную поддержку, Коби черпал вдохновение в тематическом парке с роботами-аниматрониками. «Изначально нити Dynamic Flywire располагались сверху, и этим дизайн напоминал скелет, — говорит Антонио Гроссо. — Но Коби хотел добавить внутренний элемент для поддержки. Поэтому мы усилили нити Flywire, покрыв их синтетическим материалом».
Движения передней части стопы
Главной составляющей стремительных атак Коби Брайанта всегда были резкие рывки, боковые движения и смена направления движения. Кроссовки Kobe A.D. разработаны для его скоростных приемов, которые часто становились переломными в игре. «По всей поверхности передней части расположены микрожелобки, — рассказывает Тони Гроссо. — Это позволяет стопе двигаться естественно, а обуви — повторять ее движения».