Nike Zoom KD 9
Zoom. В любом направлении.
Вставка Zoom во всю длину для неудержимой игры.
Nike Zoom KD 9
Контролируя каждый дюйм площадки, Кевин Дюрант находит способы обходить даже самых решительных защитников. Его новые фирменные кроссовки адаптируются к каждому движению благодаря плотной посадке и усовершенствованной системе амортизации.
Амортизация без компромиссов
Вставка Nike Zoom Air во всю длину утолщена в области пятки для смягчения жестких приземлений. А ее более тонкая передняя часть обеспечивает упругую амортизацию при резких остановках, помогая Кевину Дюранту играть с комфортом.
Идеальная посадка
Верх из эластичного материала Flyknit облегает стопу, обеспечивая вентиляцию и поддержку в нужных зонах и помогая Кевину Дюранту играть на максимуме.
Фиксация и поддержка
Пересекающиеся петли для шнурков образуют сетку, которая поддерживает стопу при резких рывках и скоростных прорывах, помогая Кевину Дюранту выкладываться на полную.
«Эти кроссовки сидят идеально, как будто они изготовлены точно по моему слепку. Я хочу, чтобы так думал каждый, кто наденет эту обувь. Это создаст ощущение уникальности».
Кевин Дюрант
В основе дизайна
Два художника за работой
В основе фирменного стиля KD лежит диалог между Кевином Дюрантом и старшим директором по дизайну Nike Basketball Лео Чаном — атлетом и дизайнером, которые помогают друг другу стать еще лучше.
Стремление к совершенству
При создании дизайна модели KD 9 Лео Чан столкнулся с трудностью: Дюрант считал, что KD 8 — уже идеальные кроссовки. Но, вдохновленный стремлением Кевина постоянно добавлять новые движения в свой и так уже непревзойденный арсенал, Лео знал, что сможет сделать конструкцию еще более совершенной. Результаты говорят за себя: новый материал Flyknit, новая амортизация Zoom и новые самые любимые кроссовки Кевина Дюранта.
Вдохновлено природой
Кевин Дюрант увидел связь между своим стилем игры и подвижностью материала Nike Flyknit, поэтому он попросил Лео Чана использовать эту технологию в новой фирменной модели кроссовок. Лео пошел еще дальше и изобрел совершенно новую конструкцию в виде медовых сот: «Это потрясающая геометрия, она обеспечивает свободу движений, стабилизацию и поддержку», — так он описывает новый дизайн, вдохновленный самой природой.