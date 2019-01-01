KD 8
Легкость, фиксация и комфорт.
Абсолютная точность. На любой скорости. Под любым углом.
KD 8
Кевин играет точно и беспощадно, и никто не может предугадать его следующий шаг. Его восьмая фирменная модель обеспечивает легкость, гибкость и поддержку, а также инновационную амортизацию и фиксацию для непредсказуемых атак на любой скорости и под любым углом.
Легкость, гибкость и поддержка
Верх из материала FlyWeave эластичнее в одних зонах и плотнее обхватывает ногу в других, обеспечивая поддержку во время рывков и комфорт при передвижении по площадке.
Инновационная амортизация
Обновленные вставки Zoom Air по всей длине обеспечивают низкопрофильную амортизацию и дополнительную гибкость для улучшенного отталкивания.
Динамическая фиксация
Невероятно прочные и сверхлегкие нити Flywire в сочетании со шнуровкой обеспечивают поддержку и надежную фиксацию, не сковывая движений.
«Когда я тестировал KD 8, я сразу влюбился в пружинящую амортизацию Zoom Air и комфорт материала Flyweave. Мне просто не хотелось их снимать».
Кевин Дюрант