KD12
Бесконечная энергия
Кевин Дюрант выглядит спокойным, пока не начинает атаку. Он осторожен, но очень опасен. Против него сложно играть, и его невозможно остановить. Кроссовки KD12 с самой передовой технологией Nike Air Zoom разработаны для его превосходства и бесконечной энергии на площадке.
Максимальная амортизация
Впервые при создании фирменной обуви мы отказались от слоя подошвы, чтобы пришить анатомическую вставку Nike Air Zoom во всю длину прямо к верху. Теперь она находится прямо под стопой, обеспечивая мгновенную амортизацию по всей поверхности. Дополнительная вставка Air Zoom в области пятки дает дополнительную упругость при движении по площадке.
Фиксация при необходимости
Бери паузы для отдыха и пробивайся к кольцу с комфортом благодаря поддержке нитей Quad Axial Flywire. Их натяжение ослабляется, когда Кевин не двигается, и активируется, когда он проходит через защитников.
Абсолютный комфорт
Мягкий и легкий верх, вдохновленный любовью Кевина к винтажным футболкам, сразу ощущается на ноге комфортно, не требуя разнашивания. Идеальный выбор для долгих игр.