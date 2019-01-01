KD12

Бесконечная энергия

Кевин Дюрант выглядит спокойным, пока не начинает атаку. Он осторожен, но очень опасен. Против него сложно играть, и его невозможно остановить. Кроссовки KD12 с самой передовой технологией Nike Air Zoom разработаны для его превосходства и бесконечной энергии на площадке.

KD12 “Day One”

KD12 “Day One”

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Максимальная амортизация

Впервые при создании фирменной обуви мы отказались от слоя подошвы, чтобы пришить анатомическую вставку Nike Air Zoom во всю длину прямо к верху. Теперь она находится прямо под стопой, обеспечивая мгновенную амортизацию по всей поверхности. Дополнительная вставка Air Zoom в области пятки дает дополнительную упругость при движении по площадке.

Фиксация при необходимости

Бери паузы для отдыха и пробивайся к кольцу с комфортом благодаря поддержке нитей Quad Axial Flywire. Их натяжение ослабляется, когда Кевин не двигается, и активируется, когда он проходит через защитников.

Абсолютный комфорт

Мягкий и легкий верх, вдохновленный любовью Кевина к винтажным футболкам, сразу ощущается на ноге комфортно, не требуя разнашивания. Идеальный выбор для долгих игр.

KD12 “Day One”

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