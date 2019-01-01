KD11
Созданы для мягкой и упругой амортизации
Желание Кевина Дюранта быть лучшим подразумевает готовность жертвовать всем. Но эти кроссовки из невероятно упругого пеноматериала Nike React с амортизирующей вставкой Nike Zoom Air во всю длину не требуют жертв.
Выкладывайся на полную
Воздухопроницаемость и поддержка
Легкий и прочный материал Flyknit обеспечивает воздухопроницаемость, эластичность и поддержку там, где это необходимо.
Невероятная амортизация
Сочетание пеноматериала Nike React и вставки Nike Zoom Air во всю длину обеспечивает невероятную мгновенную амортизацию, возвращая энергию при каждом шаге.
Потрясающая стабилизация
Резиновая подошва заходит на боковые части, обеспечивая стабилизацию при резких рывках.
В основе дизайна
Дизайнер обуви Nike Лео Чан посвятил 11 лет разработке баскетбольных кроссовок для универсальной и непредсказуемой игры Кевина Дюранта, каждый сезон доводя до совершенства каждую деталь. Он разработал 18 прототипов, а теперь представляет модель KD11 — самую совершенную версию на сегодняшний день.
Flyknit на новом уровне
Легкие и мягкие, но по-прежнему прочные волокна Flyknit обеспечивают амортизацию, эластичность, поддержку и вентиляцию там, где необходимо Кевину. «В обуви для Кевина используется не такой материал Flyknit, как в обуви для Леброна или Коби. У каждой версии своя посадка и свои характеристики, — говорит Лео. — В KD11 эти волокна приподняты для дополнительной мягкости и комфорта. Мы никогда раньше не применяли эту технологию в материале Flyknit для баскетбольных моделей Nike».
Сама суть амортизации
Кевин Дюрант хочет, чтобы подошва была мягкой и комфортной, а еще давала импульс для движения. Лео Чан решил применить комбинированную систему амортизации, которая никогда ранее не использовалась в обуви Nike: он совместил пеноматериал Nike React и вставку Nike Zoom Air для комфорта с самого первого шага.