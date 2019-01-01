KD10
Always x All Ways
Кроссовки KD10 универсальны и динамичны, как и сам Кевин Дюрант.
KD10
Десятая модель обуви от Кевина Дюранта всегда готова к игре и битве за победу. Эти кроссовки универсальны и динамичны, как и сам Кевин. Материал Flyknit в специальных зонах обеспечивает воздухопроницаемость и эластичность, а система амортизации Nike Zoom Air — оптимальный возврат энергии.
Фиксация и комфорт
Легкий материал Flyknit создает зоны гибкости, вентиляции и поддержки.
Адаптивная фиксация
Крупные шнурки обхватывают боковые части стопы, обеспечивая фиксацию там, где это необходимо.
Мгновенная амортизация
Вставки Nike Zoom Air обеспечивают возврат энергии для максимальной амортизации.
«Они инновационные, стильные и комфортные. Очень комфортные. Когда я надел их впервые, мне показалось, что я играю в них уже давно. Возникло ощущение, будто я уже надевал их раньше».
Кевин Дюрант
В основе дизайна
Десять лет на вершине
Десять лет назад Кевин Дюрант стал частью семьи Nike. Все это время он развивался на площадке и за ее пределами, и его линейка обуви, создаваемая в партнерстве с Nike, эволюционировала вместе с ним. Сейчас Кевин участвует в каждом этапе создания обуви, не упуская из виду ни одной детали, совершенствуя функциональные характеристики и рассказывая истории из своей жизни с помощью цвета и графики. «Это моя десятая модель с Nike... моя мечта, которая стала реальностью», — говорит Кевин.
Комфорт с первых минут
Инновационные. Стильные. Комфортные. Так Кевин Дюрант описал кроссовки KD 10. «Когда я надел их впервые, мне показалось, что я играю в них уже давно», — сказал он. Все это благодаря мягкому эластичному материалу Flyknit, и именно этого Кевин ожидал от своей десятой модели. Команда дизайнера Nike Лео Чана обновила структуру волокон Flyknit и создала обувь с плотной и удобной посадкой, которая расширяется и возвращает свою форму в движении — как очень прочные носки.
Яркая шнуровка
У Кевина 55-й размер ноги, и для фиксации недостаточно лишь плотной поддерживающей посадки Flyknit. Поэтому вместе с Чаном они разработали уникальную систему шнуровки. Крупные шнурки охватывают большую зону, фиксируя среднюю часть стопы Кевина. «Это идеальный баланс эстетики, стиля и функциональности», — говорит Чан. Рельефный трикотаж под шнурками и несколько вариантов шнуровки делают эту обувь подходящей и для городских улиц, и для баскетбольной площадки.