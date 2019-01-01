Nike Basketball
Яннис Адетокумбо
Упорная работа сделала этого никому не известного парня из Греции особым игроком. Он меняет игру, и, хотя он только в начале своей карьеры, его уже невозможно остановить. Он стал первым европейским баскетболистом, создавшим свои фирменные кроссовки.
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В детстве я хотел стать футболистом, как и отец. Но мой старший брат Таннасис познакомил меня с баскетболом, и благодаря ему и поддержке моей семьи я полюбил эту игру
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Услышав свое имя, от волнения я потерял голову. Я помню только, что пожимал руку Дэвиду Стерну и ничего не знал о Милуоки
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Когда я был младше, я боялся продвигаться к кольцу. Но, став сильнее, я понял, насколько высоки мои результаты по сравнению с остальными — тогда и началась моя игра
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Я никогда не думал, что смогу создать собственные фирменные кроссовки. Но, если ты работаешь упорно и действительно веришь в себя, твои самые смелые мечты могут воплотиться в жизнь