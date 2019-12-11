Братья По и Марк Газоль впервые взяли в руки баскетбольный мяч на заднем дворе бабушкиного дома в Сан-Бой-де-Льобрегат, городе неподалеку от Барселоны. Они и не мечтали, что эти дворовые игры приведут их на вершины спорта. От победы на чемпионате мира ФИБА в составе испанской национальной сборной до звания первых братьев, каждый из которых одержал победу в чемпионате НБА, — они никогда не забывали о своей главной мечте: вдохновить новые поколения и оставить незабываемое наследие, выходящее за рамки баскетбола.
От безумной мечты к реальности
Кто бы мог подумать, что братья Газоль, мальчишки, делившие комнату, в конечном счете станут звездами НБА и одними из самых титулованных баскетболистов в мире?
Но ведь все безумные мечты с чего-то начинаются — как и твои.
Вечная любовь к игре
Мечты не ограничиваются баскетбольной площадкой. По и Марк одержали победы на каждом уровне баскетбольной системы и теперь хотят сделать свой вклад за пределами игры.
Будь то фонд Gasol Foundation или команда Basquet Girona, братья Газоль используют все свои возможности, чтобы вдохновлять других на реализацию безумной мечты.