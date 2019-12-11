Бесплатный возврат

Возврат любого товара в течение 60 дней. Подробнее

Встречай братьев Газоль

Братья По и Марк Газоль впервые взяли в руки баскетбольный мяч на заднем дворе бабушкиного дома в Сан-Бой-де-Льобрегат, городе неподалеку от Барселоны. Они и не мечтали, что эти дворовые игры приведут их на вершины спорта. От победы на чемпионате мира ФИБА в составе испанской национальной сборной до звания первых братьев, каждый из которых одержал победу в чемпионате НБА, — они никогда не забывали о своей главной мечте: вдохновить новые поколения и оставить незабываемое наследие, выходящее за рамки баскетбола.

От безумной мечты к реальности

Кто бы мог подумать, что братья Газоль, мальчишки, делившие комнату, в конечном счете станут звездами НБА и одними из самых титулованных баскетболистов в мире?

Но ведь все безумные мечты с чего-то начинаются — как и твои.

Вечная любовь к игре

Мечты не ограничиваются баскетбольной площадкой. По и Марк одержали победы на каждом уровне баскетбольной системы и теперь хотят сделать свой вклад за пределами игры.

Будь то фонд Gasol Foundation или команда Basquet Girona, братья Газоль используют все свои возможности, чтобы вдохновлять других на реализацию безумной мечты.

Shop their collection