Выбери свои Air
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Эволюция Air
Анимированная история культуры Air Max
Что витало в воздухе, когда создавались легендарные модели Air Max? Проверь, сколько фактов ты сможешь заметить.
1987: Air Max 1
Вдохновившись открытой архитектурой Парижа, дизайнер Nike Тинкер Хэтфилд сделал небольшое окно в подошве кроссовок Air Max 1, впервые показав миру вставку Nike Air.
1990: Air Max 90
Эффектная боковая вставка сделала модель AM90 настоящей революцией. А оригинальная расцветка Infrared привлекает всеобщее внимание в каждой новой версии.
1991: Air Max 180
Вставка Max Air не просто стала больше по размеру — теперь она охватила всю стопу. А простой элегантный дизайн отлично подчеркивал эффектную амортизирующую вставку Air на 180 градусов.
1995: Air Max 95
При создании уникальной модели 95 наши дизайнеры черпали вдохновение в слоях Земли. Эта версия Air Max стала первой моделью с дополнительной видимой вставкой Nike Air в передней части.
1997: Air Max 97
Первые Air Max с амортизирующей вставкой Nike Air по всей длине стопы, Air Max 97, получили по-настоящему футуристичный дизайн. А вдохновением для модели послужила естественная красота расходящихся по воде волн.
1995: Air Max 95
При создании уникальной модели 95 наши дизайнеры черпали вдохновение в слоях Земли. Эта версия Air Max стала первой моделью с дополнительной видимой вставкой Nike Air в передней части.
1997: Air Max 97
Первые Air Max с амортизирующей вставкой Nike Air по всей длине стопы, Air Max 97, получили по-настоящему футуристичный дизайн. А вдохновением для модели послужила естественная красота расходящихся по воде волн.
1998: Air Max Plus
Разделив вставку Nike Air на две секции и проработав каждую из них, дизайнеры получили технологию Tuned Air. Первая расцветка модели была вдохновлена тропическим небом и раскачивающимися на ветру пальмами.
2006: Air Max 360
Кроссовки Air Max 360 стали первой моделью исключительно с амортизирующей вставкой Max Air — без пеноматериала. Это открыло новую эру в разработке технологии Air Max.
2015: Nike Air VaporMax
Эти кроссовки создают ощущение ходьбы по воздуху, ведь между стопой и амортизирующей вставкой расположена всего лишь тонкая пленка. Nike Air VaporMax — наши быстрые и гибкие кроссовки, мимо которых просто невозможно пройти.
2015: Nike Air VaporMax
Эти кроссовки создают ощущение ходьбы по воздуху, ведь между стопой и амортизирующей вставкой расположена всего лишь тонкая пленка. Nike Air VaporMax — наши быстрые и гибкие кроссовки, мимо которых просто невозможно пройти.
2018: Air Max 270
Грандиозная вставка в области пятки, видимая на 270 градусов, делает эти кроссовки одними из самых эффектных в истории технологии Air Max. А благодаря легкому прилегающему верху они стали еще и одними из самых удобных.
2018: Air Max 270
Грандиозная вставка в области пятки, видимая на 270 градусов, делает эти кроссовки одними из самых эффектных в истории технологии Air Max. А благодаря легкому прилегающему верху они стали еще и одними из самых удобных.
2019: Air Max 720
Новинка в линейке Air Max — это чистая энергия, сногсшибательный дизайн и мощная упругость. А еще это кроссовки с самой высокой вставкой Nike Air… на данный момент.
2019: Air Max 720
Новинка в линейке Air Max — это чистая энергия, сногсшибательный дизайн и мощная упругость. А еще это кроссовки с самой высокой вставкой Nike Air… на данный момент.