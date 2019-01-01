Nike Air Max

    Nike Air Max

    Air Max 270 React

    Air Max 270 React

    Big Air, with GO.

    Обзор

    Культовые модели

    Air Max 1

    Air Max 1

    Air Max 90

    Air Max 90

    Air Max 95

    Air Max 95

    Air Max 97

    Air Max 97

    Air VaporMax

    Air VaporMax

    Air Max 270

    Air Max 270

    Выбери свои Air

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    Air Max 270 React

    Big Air, with GO.

    Обзор

    Air Max 270 React

    Big Air, with GO.

    Обзор
    @dorionpentard

    @dorionpentard

    @masteramas

    @masteramas

    @rami.hanna

    @rami.hanna

    @oilustratoarevisatoare

    @oilustratoarevisatoare

    Новые Air Max

    Air Max для мужчин

    Air Max для мужчин

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    Air Max для женщин

    Air Max для женщин

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    Air Max для детей

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    Air Max By You

    Air Max By You

    Представь Air Max, которые ты хочешь. А теперь создай их.

    Создать дизайн

    Эволюция Air

    Анимированная история культуры Air Max

    Что витало в воздухе, когда создавались легендарные модели Air Max? Проверь, сколько фактов ты сможешь заметить.

    1987: Air Max 1

    Вдохновившись открытой архитектурой Парижа, дизайнер Nike Тинкер Хэтфилд сделал небольшое окно в подошве кроссовок Air Max 1, впервые показав миру вставку Nike Air.

    1990: Air Max 90

    Эффектная боковая вставка сделала модель AM90 настоящей революцией. А оригинальная расцветка Infrared привлекает всеобщее внимание в каждой новой версии.

    1991: Air Max 180

    Вставка Max Air не просто стала больше по размеру — теперь она охватила всю стопу. А простой элегантный дизайн отлично подчеркивал эффектную амортизирующую вставку Air на 180 градусов.

    1995: Air Max 95

    1995: Air Max 95

    При создании уникальной модели 95 наши дизайнеры черпали вдохновение в слоях Земли. Эта версия Air Max стала первой моделью с дополнительной видимой вставкой Nike Air в передней части.

    1995: Air Max 95

    При создании уникальной модели 95 наши дизайнеры черпали вдохновение в слоях Земли. Эта версия Air Max стала первой моделью с дополнительной видимой вставкой Nike Air в передней части.

    1997: Air Max 97

    1997: Air Max 97

    Первые Air Max с амортизирующей вставкой Nike Air по всей длине стопы, Air Max 97, получили по-настоящему футуристичный дизайн. А вдохновением для модели послужила естественная красота расходящихся по воде волн.

    1997: Air Max 97

    Первые Air Max с амортизирующей вставкой Nike Air по всей длине стопы, Air Max 97, получили по-настоящему футуристичный дизайн. А вдохновением для модели послужила естественная красота расходящихся по воде волн.

    1995: Air Max 95

    1995: Air Max 95

    При создании уникальной модели 95 наши дизайнеры черпали вдохновение в слоях Земли. Эта версия Air Max стала первой моделью с дополнительной видимой вставкой Nike Air в передней части.

    1997: Air Max 97

    1997: Air Max 97

    Первые Air Max с амортизирующей вставкой Nike Air по всей длине стопы, Air Max 97, получили по-настоящему футуристичный дизайн. А вдохновением для модели послужила естественная красота расходящихся по воде волн.

    1995: Air Max 95

    При создании уникальной модели 95 наши дизайнеры черпали вдохновение в слоях Земли. Эта версия Air Max стала первой моделью с дополнительной видимой вставкой Nike Air в передней части.

    1997: Air Max 97

    Первые Air Max с амортизирующей вставкой Nike Air по всей длине стопы, Air Max 97, получили по-настоящему футуристичный дизайн. А вдохновением для модели послужила естественная красота расходящихся по воде волн.

    1998: Air Max Plus

    Разделив вставку Nike Air на две секции и проработав каждую из них, дизайнеры получили технологию Tuned Air. Первая расцветка модели была вдохновлена тропическим небом и раскачивающимися на ветру пальмами.

    2006: Air Max 360

    Кроссовки Air Max 360 стали первой моделью исключительно с амортизирующей вставкой Max Air — без пеноматериала. Это открыло новую эру в разработке технологии Air Max.

    2015: Nike Air VaporMax

    2015: Nike Air VaporMax

    Эти кроссовки создают ощущение ходьбы по воздуху, ведь между стопой и амортизирующей вставкой расположена всего лишь тонкая пленка. Nike Air VaporMax — наши быстрые и гибкие кроссовки, мимо которых просто невозможно пройти.

    2015: Nike Air VaporMax

    Эти кроссовки создают ощущение ходьбы по воздуху, ведь между стопой и амортизирующей вставкой расположена всего лишь тонкая пленка. Nike Air VaporMax — наши быстрые и гибкие кроссовки, мимо которых просто невозможно пройти.

    2015: Nike Air VaporMax

    Эти кроссовки создают ощущение ходьбы по воздуху, ведь между стопой и амортизирующей вставкой расположена всего лишь тонкая пленка. Nike Air VaporMax — наши быстрые и гибкие кроссовки, мимо которых просто невозможно пройти.

    2018: Air Max 270

    2018: Air Max 270

    Грандиозная вставка в области пятки, видимая на 270 градусов, делает эти кроссовки одними из самых эффектных в истории технологии Air Max. А благодаря легкому прилегающему верху они стали еще и одними из самых удобных.

    2018: Air Max 270

    2018: Air Max 270

    Грандиозная вставка в области пятки, видимая на 270 градусов, делает эти кроссовки одними из самых эффектных в истории технологии Air Max. А благодаря легкому прилегающему верху они стали еще и одними из самых удобных.

    2018: Air Max 270

    Грандиозная вставка в области пятки, видимая на 270 градусов, делает эти кроссовки одними из самых эффектных в истории технологии Air Max. А благодаря легкому прилегающему верху они стали еще и одними из самых удобных.

    2018: Air Max 270

    Грандиозная вставка в области пятки, видимая на 270 градусов, делает эти кроссовки одними из самых эффектных в истории технологии Air Max. А благодаря легкому прилегающему верху они стали еще и одними из самых удобных.

    2019: Air Max 720

    2019: Air Max 720

    Новинка в линейке Air Max — это чистая энергия, сногсшибательный дизайн и мощная упругость. А еще это кроссовки с самой высокой вставкой Nike Air… на данный момент.

    2019: Air Max 720

    Новинка в линейке Air Max — это чистая энергия, сногсшибательный дизайн и мощная упругость. А еще это кроссовки с самой высокой вставкой Nike Air… на данный момент.

    2019: Air Max 720

    2019: Air Max 720

    Новинка в линейке Air Max — это чистая энергия, сногсшибательный дизайн и мощная упругость. А еще это кроссовки с самой высокой вставкой Nike Air… на данный момент.

    2019: Air Max 720

    Новинка в линейке Air Max — это чистая энергия, сногсшибательный дизайн и мощная упругость. А еще это кроссовки с самой высокой вставкой Nike Air… на данный момент.