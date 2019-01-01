Таррин была рождена, чтобы танцевать. «Мама говорит, что я научилась танцевать раньше, чем ходить, — говорит Таррин. — Я начала заниматься танцами в девять лет, а в 17 стала профессиональной танцовщицей. Формально я еще не должна была работать, но мы уже активно выступали и получали деньги», — улыбается Таррин.

С тех пор Таррин посетила с выступлениями множество стран. Она гастролировала по миру и выступала на одной сцене с такими звездами, как Канье Уэст и Кендрик Ламар, чьи концерты собирают толпы зрителей. Она снялась в более чем 50 клипах исполнителей из ЮАР и даже появилась в кино.

Но несмотря на свой международный успех, Таррин не забывает о своих корнях. Она по-прежнему живет в своем родном городке.