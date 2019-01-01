ТАРРИН АЛЬБЕРТС
Танец Меняет Жизни
Таррин Альбертс — танцовщица и хореграф из Йоханнесбурга. Она гастролировала по всему миру и выступала на одной сцене со звездами, но ее величайшее достижение на сегодняшний день — танцевальная школа для детей So Dope Dance Academy. Школа расположена в городке, где Таррин выросла и живет до сих пор.
Таррин была рождена, чтобы танцевать. «Мама говорит, что я научилась танцевать раньше, чем ходить, — говорит Таррин. — Я начала заниматься танцами в девять лет, а в 17 стала профессиональной танцовщицей. Формально я еще не должна была работать, но мы уже активно выступали и получали деньги», — улыбается Таррин.
С тех пор Таррин посетила с выступлениями множество стран. Она гастролировала по миру и выступала на одной сцене с такими звездами, как Канье Уэст и Кендрик Ламар, чьи концерты собирают толпы зрителей. Она снялась в более чем 50 клипах исполнителей из ЮАР и даже появилась в кино.
Но несмотря на свой международный успех, Таррин не забывает о своих корнях. Она по-прежнему живет в своем родном городке.
Таррин живет в Эльдорадо Парк — пригороде Йоханнесбурга, который жители с любовью называют «Эльдо», — почти всю свою жизнь. «Не могу сказать, что здесь царит бедность. Бедность бывает разная. Например, здесь много малого бизнеса, но уровень безработицы достигает 40%. Сегодня будний день, и люди должны быть на работе, но вместо этого они ходят по улицам в поисках подработки, чтобы им было на что прокормить семью».
Жилищные условия в Эльдо достаточно плохие. Таррин подчеркивает, насколько легко здесь пойти не тем путем. «Я могла бы торговать на улице наркотиками, — говорит она, — могла бы родить ребенка, еще учась в средней школе». Таррин рада, что танцы помогли ей избежать этой участи. «Танцы помогают занять себя и не оказаться на улице, — говорит она. — Танцы — это спасение».
Но Таррин хотела не просто заниматься любимым делом, но и познакомить с ним местных жителей. Поэтому она открыла танцевальную школу-студию у себя дома. Занятия бесплатны и проходят шесть дней в неделю. Обучаться здесь может любой ребенок.
«Dance Academy — это больше, чем танцы, — говорит она. — Это дисциплина. Мы не привыкли к самоорганизации, и концепция времени здесь размыта. Мы думаем, что здесь, в Африке, у нас есть собственное время. Но это не так. Работа, репетиции, жизнь — во всем важно успевать все делать вовремя».
«А еще танцы дают уверенность, — продолжает Таррин. — У темнокожих людей нет настоящей уверенности в себе, они входят в комнату с опущенной головой. А у родителей этих детей может не быть времени, чтобы привить ребенку чувство самоуважения. Студия — безопасное место, где мы становимся семьей через танец. Чувство принадлежности к чему-то большему дает детям уверенность и цель. Все, чего дома им может не хватать».
Таррин всегда думает о том, как занятия в танцевальной школе могут помочь ее ученикам в будущем. Каждый день начинается со специального упражнения — «рука силы». Каждый ребенок выбирает пять сильных сторон (по одной на палец), на которых сосредоточится в этот день. Это могут быть такие качества, как заботливость, настойчивость, честность, надежность, преданность — что-то позитивное, что они видят в себе. Затем они выполняют с помощью рук дыхательные упражнения, чтобы не забывать о своих сильных сторонах.
Танец учит детей дисциплине и уверенности в себе. Он дает им возможность изменить себя — как физически, так и психологически.
Таррин всегда думает о том, как занятия в танцевальной школе могут помочь ее ученикам в будущем. Каждый день начинается со специального упражнения — «рука силы». Каждый ребенок выбирает пять сильных сторон (по одной на палец), на которых сосредоточится в этот день. Это могут быть такие качества, как заботливость, настойчивость, честность, надежность, преданность — что-то позитивное, что они видят в себе. Затем они выполняют с помощью рук дыхательные упражнения, чтобы не забывать о своих сильных сторонах.
Танец учит детей дисциплине и уверенности в себе. Он дает им возможность изменить себя — как физически, так и психологически.
«Некоторые из этих детей никогда не выбирались за пределы городка, — объясняет Таррин. — Все их путешествия — это походы в соседний магазин. Но благодаря танцам они могут путешествовать. Один раз мы отправились с детьми на экскурсию в художественную галерею, чтобы станцевать там, а затем в магазин кроссовок Shelf Life. Им будто открылся совершенно новый мир, частью которого они тоже могут быть. Но самое главное — путешествовать в своем воображении. Занятия танцами в Эльдо побуждают детей к размышлениям и помогают им видеть, что жизнь — это не просто сидение в одном месте. Это меняет их образ мышления».
«Они видят во мне пример для подражания, — продолжает Таррин. — Я говорю как они, выгляжу как они, живу в том же городе. И при этом я работаю с Nike! А если я смогла, значит, это под силу и им. Здесь так много талантливых людей, которые еще не знают о своем даровании. Именно это я хочу показать этим детям — неважно, откуда ты, неважно, что происходит у тебя дома. Ты можешь измениться. Ты можешь воплотить свои мечты в жизнь».
Для Таррин главная красота танца заключается в его простоте. «Нужна только музыка, а здесь каждый первый — диджей, рэпер или певица, — смеется она. — И дух сплоченности, семьи, единства. Человечность. Именно это дает нам силы. И это здорово».
Хочешь показать себя? Зарегистрируйся ниже, чтобы принять участие в танцевальных мастер-классах Таррин и других общественных мероприятиях в городе.