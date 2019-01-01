Знакомьтесь: тренер по баскетболу Салли Ннамани
PeacePlayers, Бруклин
Салли Ннамани от природы очень сдержанная, но когда она играет в баскетбол, она поражает своей раскованностью. «Ты просто идешь и проводишь отличную игру. Неважно, что тебе говорят, когда ты выходишь из зала».
Баскетбол позволил ей обрести уверенность в себе, но ей потребовалось некоторое время, чтобы научиться поддерживать этот настрой за пределами площадки.
В баскетбол Салли привел старший брат, когда они переехали из Нигерии в Нью-Йорк. Ей было непросто на новом месте, и баскетбол стал для нее спасением.
Но ей было сложно наладить контакт со сверстниками за пределами площадки. «Я была закрытой и не общалась с людьми. Мой тренер был отличным человеком. Он подвозил меня на тренировки, но не знал, как ввести меня в команду».
Чем больше Салли играла, тем больше она понимала, что общение так же важно, как набрать 30 очков. «Никуда не денешься, ради победы необходимо общаться с членами своей команды, здесь должен царить дух товарищества».
В колледже она поняла, что способность взаимодействовать с игроками своей команды перешла с площадки в повседневную жизнь. «Занимаясь спортом, я научилась легко пробовать разные вещи. Так я и стала тренером.
Когда я начала играть и совершенствоваться, из тихой восьмиклассницы я превратилась в подающую надежду баскетболистку».
Салли Ннамани
, тренер по баскетболу
Как директор Peace Players Brooklyn — некоммерческой организации, которая посредством баскетбола помогает новому поколению лидеров, — Салли опирается на свой опыт, чтобы помочь детям стать увереннее как на площадке, так и за ее пределами. Она считает баскетбол отличной основой для обучения командной работе и ответственности, но, что самое главное, он показывает детям, что они значимы.
«Мы стараемся дать детям возможности увидеть больший мир, — говорит она. — В нем столько всего. И ты часть [Peace Players]. Неважно, откуда ты и где живешь, здесь тебя принимают за своего».