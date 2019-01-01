PeacePlayers, Бруклин

Салли Ннамани от природы очень сдержанная, но когда она играет в баскетбол, она поражает своей раскованностью. «Ты просто идешь и проводишь отличную игру. Неважно, что тебе говорят, когда ты выходишь из зала».

Баскетбол позволил ей обрести уверенность в себе, но ей потребовалось некоторое время, чтобы научиться поддерживать этот настрой за пределами площадки.

В баскетбол Салли привел старший брат, когда они переехали из Нигерии в Нью-Йорк. Ей было непросто на новом месте, и баскетбол стал для нее спасением.