ALL FOR 1 MOVEMENT

Движение — это жизнь. Благодаря ему наш мир меняется, развивается и совершенствуется. Как увлеченная танцем натура Магали уверена, что путь к развитию начинается с первого шага.

«С помощью этого движения я хочу призвать уличных танцоров к действиям, привлечь внимание сообщества и начать изменения, улучшить условия для танцоров, чтобы они могли показать свои таланты всему миру. Мое послание заключается в том, чтобы люди очнулись, ведь все вместе мы можем изменить мир, наш мир. ALL FOR 1 — это микс трех уличных танцев, которые я люблю больше всего: дэнсхолл, хип-хоп и афродэнс. Но оно основано на танце в целом, вне зависимости от стиля, главное здесь — привлечь внимание и менять устоявшийся порядок вещей», — Магали Жу.

Выучи танцевальные движения ниже!