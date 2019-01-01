Laura Nala
Лора Нала — 26-летняя танцовщица в стиле хип-хоп из Парижа. Она танцевала на улицах родного города, сколько себя помнит. А теперь она хочет отблагодарить взрастивший ее город с помощью своего нового танцевального батла A La Maniere De, принимающего всех участников.
Лора Нала начала танцевать так рано, что для нее танцы стали «второй матерью». Для нее это не просто работа — вокруг танцев строится вся ее жизнь. В основе всех ее действий лежат уроки, которые она получила здесь.
Следуя своему увлечению, Лора упорно работала и очень быстро продвигалась в международном хип-хоп-сообществе. В 2010 году в возрасте всего 17 лет она стала полуфиналисткой международного танцевального конкурса Juste Debout, обойдя других участников обоих полов с многолетним опытом.
Лора стала единственной женщиной-участницей знаменитой французской танцевальной команды Criminalz, а теперь она также танцует с Undercover и Swaggers. Кроме того, она является опытным самостоятельным исполнителем, независимо выступая в мюзиклах и различных мероприятиях по всей Европе.
И хотя Лора быстро завоевывает популярность на международном уровне, собственный успех ее не ослепил. Она не витает в облаках, помнит о своих корнях и взрастившем ее сообществе и хочет отблагодарить его за это.
Лора проводит мастер-классы в Париже и делится накопленными обширными знаниями и опытом. Она стремится подарить своему сообществу невероятные танцевальные моменты, чтобы помочь молодежи выразить себя и дать им возможность выделиться.
«Если мы смешаем культуры, стили и сообщества, мы сможем быть единым целым. Если мы объединимся, — и будем оставаться вместе, — мы станем сильнее и создадим что-то более значимое».
Лора Нала
Инструктор по танцам
Огромная часть этой миссии — один из самых важных проектов Лоры на сегодняшний день: танцевальный батл A La Maniere De (ALMD), организованный в 2018 году. Приняв участие в огромном количестве батлов за свою карьеру, Лора лучше других знает, что такие соревнования должны вдохновлять танцоров. Это место, где танцоры собираются не только ради конкуренции, но и ради простого общения и сотрудничества, и, что особенно важно, они приходят учиться у своих единомышленников.
С помощью ALMD Лора надеется вывести атмосферу единого сплоченного сообщества на новый уровень, сделав ее открытой для всех. Не только для тех, кто занимается какой-то танцевальной дисциплиной (от балета и уличного танца до джаза и хип-хопа), но и для людей любого социально-экономического положения. «Я хочу, чтобы это было бесплатно для всех, чтобы каждый мог насладиться моментом вместе с нами, не задумываясь о том, хватит ли на это денег, — говорит она. — Я хочу, чтобы программа была как можно более доступной и мы все могли получать удовольствие».
Лора говорит, что она начала программу ALMD, чтобы люди научились «выходить за рамки своих возможностей». А благодаря четким идеалам Лоры в отношении батлов здесь нет ограничений относительно того, кто может учиться и совершенствоваться. Здесь нет социальных и финансовых барьеров — участвовать может каждый. Даже судьи, устанавливающие тему для каждого раунда, относятся к разным сферам и отраслям.
Для Лоры именно это объединение людей из всех слоев общества составляет лучшую часть ее искусства. «Это способ расширить возможности танцоров и объединить различные сообщества в одном месте, — объясняет Лора. — Если мы смешаем культуры, стили и сообщества, мы сможем быть единым целым. Если мы объединимся, — и будем оставаться вместе, — мы станем сильнее и создадим что-то более значимое».
Несмотря на философию, пронизывающую ее деятельность и мечты, Лора не витает в облаках. «Это развлечение, — смеется она. — Танцуя и наблюдая за танцами других, люди становятся счастливее. Танцы делают все более прекрасным».
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