Лора Нала начала танцевать так рано, что для нее танцы стали «второй матерью». Для нее это не просто работа — вокруг танцев строится вся ее жизнь. В основе всех ее действий лежат уроки, которые она получила здесь.

Следуя своему увлечению, Лора упорно работала и очень быстро продвигалась в международном хип-хоп-сообществе. В 2010 году в возрасте всего 17 лет она стала полуфиналисткой международного танцевального конкурса Juste Debout, обойдя других участников обоих полов с многолетним опытом.

Лора стала единственной женщиной-участницей знаменитой французской танцевальной команды Criminalz, а теперь она также танцует с Undercover и Swaggers. Кроме того, она является опытным самостоятельным исполнителем, независимо выступая в мюзиклах и различных мероприятиях по всей Европе.

И хотя Лора быстро завоевывает популярность на международном уровне, собственный успех ее не ослепил. Она не витает в облаках, помнит о своих корнях и взрастившем ее сообществе и хочет отблагодарить его за это.

Лора проводит мастер-классы в Париже и делится накопленными обширными знаниями и опытом. Она стремится подарить своему сообществу невероятные танцевальные моменты, чтобы помочь молодежи выразить себя и дать им возможность выделиться.