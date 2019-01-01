Экин Берней
Исцеление через движение
Экин Берней — психотерапевт, практикующая танцевально-двигательную терапию, и художник перформанса из Турции. Когда Экин стала атлетом Nike, ей только исполнилось 18 лет. Она выступала по всему миру, пытаясь достичь самопознания через язык движений. Сегодня она делится исцеляющей силой танца с окружающими ее людьми, особенно теми, кто больше всего в этом нуждается.
Экин начала танцевать в возрасте девяти лет, занимаясь при этом балетом и джазом в родной Анкаре. «Уже в первый год занятий я мечтала стать знаменитой танцовщицей, — признается она. — Но я думаю, впервые во мне разглядели танцовщицу только в следующем году, когда я впервые играла сольный номер в мюзикле. Я знала, что двигаюсь не так, как другие: во время танца я чувствовала невероятную силу».
Всего через восемь лет детская мечта Экин начала сбываться. Вместе с четырьмя другими девушками из разных стран она выиграла конкурс танца Nike в Лос-Анджелесе. «Это было волшебно, — вспоминает Экин. — Этот конкурс показал мне, что я могу рассказать свою историю всему миру». И это еще не все: победа в конкурсе не стала для Экин всего лишь еще одним пунктом в резюме. Экин стала атлетом Nike, как только ей исполнилось 18 лет.
Экин дает блестящие выступления по всему миру. Однако для нее танец всегда был не только перформансом. Это была ее потребность, связанная с самопознанием и самоисцелением, и в конечном итоге Экин начала работать в рамках танцевальной терапии. «Было время, когда я не танцевала и не могла выразить себя через танец. Думаю, в то время я была в депрессии, — говорит Экин. — Я знала, что хочу сделать что-то полезное, что поможет мне и другим людям. Мне недостаточно было быть просто артисткой».
Так Экин поменяла направление своей деятельности: она прошла полное обучение на психотерапевта в рамках танцевально-двигательной терапии и сейчас работает в Стамбуле и Лондоне. В клинических условиях она проводит еженедельные групповые сеансы терапии у взрослых пациентов с тяжелыми и стойкими психическими заболеваниями. Большое внимание на занятиях, конечно, уделяется движениям и почти всегда музыке, также участники активно делятся впечатлениями, беседуют и общаются.
«Я знала, что хочу сделать что-то полезное, что поможет мне и другим людям. Мне недостаточно было быть просто артисткой».
Экин Берней
Инструктор по танцам
Кроме того, Экин работала с детьми беженцев по всей Турции, проводя семинары совместно с Международным медицинским корпусом в Стамбуле, Сакарье и Измире. «Такие занятия приносят большую пользу,— говорит Экин. — Они дают глубочайшее понимание физического, эмоционального и психологического состояния человека, а также его потребностей на данный момент».
Одно из главных преимуществ, которое Экин видит в своих сессиях, заключается в том, что отношения в группе формируются на ее глазах. «В групповой работе есть все эти моменты принятия, поддержки и уязвимости. Они придают значимость общению с другими людьми, а в обществе, где люди так легко дистанцируются друг от друга, такие совместные переживания невероятно важны».
Поэтому естественно, что Экин воспринимает танец и движение как объединяющую силу, ведущую к многообразию, — даже с точки зрения личных отношений. Экин постоянно танцует с друзьями и творческими людьми, которые ее окружают. Они занимают центральное место в ее танцевальной группе, и танец сближает их. «Когда мы находимся в движении, понимаем друг друга, разделяем и уважаем пространство, перемещаясь вместе под такую музыку, которая влияет на нас сходным образом, эти моменты просто волшебны», — объясняет Экин.
Помимо клинической работы Экин продолжает вести проекты, выступая в качестве хореографа или консультанта, а также проводит независимые мастер-классы и перформансы. Экин поясняет, что даже коммерческая работа обладает целительными свойствами, но она рассматривает именно свое сценическое искусство как личный инструмент для самоанализа и обретения баланса в жизни. «Это моя личная терапия, — говорит она. — Так я исцеляю себя».
Когда Экин спрашивают, чего она ожидает от будущего, ее ответ отражает ее великодушие, убежденность и духовность. «Я надеюсь, что в будущем все больше людей смогут выразить себя, а в мире будет больше доброты и заботы, — говорит она. — Любовь меняет все. Если у нас есть хоть какой-то шанс изменить ситуацию, это возможно только через умножение любви».
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