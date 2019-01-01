Всего через восемь лет детская мечта Экин начала сбываться. Вместе с четырьмя другими девушками из разных стран она выиграла конкурс танца Nike в Лос-Анджелесе. «Это было волшебно, — вспоминает Экин. — Этот конкурс показал мне, что я могу рассказать свою историю всему миру». И это еще не все: победа в конкурсе не стала для Экин всего лишь еще одним пунктом в резюме. Экин стала атлетом Nike, как только ей исполнилось 18 лет.

Экин дает блестящие выступления по всему миру. Однако для нее танец всегда был не только перформансом. Это была ее потребность, связанная с самопознанием и самоисцелением, и в конечном итоге Экин начала работать в рамках танцевальной терапии. «Было время, когда я не танцевала и не могла выразить себя через танец. Думаю, в то время я была в депрессии, — говорит Экин. — Я знала, что хочу сделать что-то полезное, что поможет мне и другим людям. Мне недостаточно было быть просто артисткой».

Так Экин поменяла направление своей деятельности: она прошла полное обучение на психотерапевта в рамках танцевально-двигательной терапии и сейчас работает в Стамбуле и Лондоне. В клинических условиях она проводит еженедельные групповые сеансы терапии у взрослых пациентов с тяжелыми и стойкими психическими заболеваниями. Большое внимание на занятиях, конечно, уделяется движениям и почти всегда музыке, также участники активно делятся впечатлениями, беседуют и общаются.