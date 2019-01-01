«Когда у детей плохое настроение или они чем-то расстроены, они могут выпустить пар с помощью груши или спарринга», — рассказывает Дульс.

Дульс пришлось уговаривать отца, чтобы он разрешил ей заниматься боксом. Записавшись на тренировку, она уже через неделю была на ринге. Противница попыталась запугать ее, толкнув в начале боя.

«Девочка наступила мне на ногу и толкнула меня, я упала», — вспоминает она.

Это было ужасное падение, но Дульс встала, оправилась и билась, пока не прозвучал сигнал для перерыва. Когда она вернулась в свой угол, тренер сказал ей, что она победит. Напутствие помогло, и она выиграла поединок нокаутом. С тех пор она завоевала репутацию одного из самых сложных противников в клубе. Ее отношение к работе было заразительным, и люди начали замечать это.