Встречай: Дульс Ориуэла
Когда Дульс была подростком, родители посоветовали ей найти хобби. Она попробовала все — от плавания до зумбы, — но ничто ее не увлекало, пока она не примерила боксерские перчатки отца.
Теперь она профессиональный боксер, но ее самые отчаянные сражения происходят за пределами ринга в районе Такубайя в Мехико. Как тренер в спортклубе TRASO, где каждую неделю проходят занятия боксом в сочетании с групповой психотерапией и учебными семинарами, она борется с насилием, нехваткой ресурсов и маргинализацией.
«Когда у детей плохое настроение или они чем-то расстроены, они могут выпустить пар с помощью груши или спарринга», — рассказывает Дульс.
Дульс пришлось уговаривать отца, чтобы он разрешил ей заниматься боксом. Записавшись на тренировку, она уже через неделю была на ринге. Противница попыталась запугать ее, толкнув в начале боя.
«Девочка наступила мне на ногу и толкнула меня, я упала», — вспоминает она.
Это было ужасное падение, но Дульс встала, оправилась и билась, пока не прозвучал сигнал для перерыва. Когда она вернулась в свой угол, тренер сказал ей, что она победит. Напутствие помогло, и она выиграла поединок нокаутом. С тех пор она завоевала репутацию одного из самых сложных противников в клубе. Ее отношение к работе было заразительным, и люди начали замечать это.
».
Не осознавая этого, дети тренируются и развлекаются одновременно. Они много работают, но они счастливы, и мне нравится видеть, как они сами мотивируют себя
Дульс Ориуэла,
тренер по боксу
«Все спрашивали меня, не хочу ли я стать тренером, — говорит Дульс. — После раздумий я согласилась, и оказалось, что мне это очень нравится».
Дульс тренирует детей в TRASO не для того, чтобы они стали чемпионами. Она дает им ресурсы и уверенность в себе, необходимые, чтобы одерживать победы в обычной жизни.
По мнению Дульс, бокс создает основу для развития характера, упорства и решительности, особенно для девочек.
«Не только мужчины могут быть сильными. Девочкам тоже под силу тяжкий труд. Прежние времена закончились».