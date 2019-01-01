Встречай: Аса Мохаммед
Аса Мохаммед боролась, чтобы выразить себя. В ней было столько гнева и обиды, но не хватало слов, чтобы освободиться от этих эмоций. Пока она не открыла для себя танец.
Она занималась танцами в детстве и изучала различные стили — от балета до хип-хопа. Но только в танцевальной студии The Movement Factory в районе Пэкхем в Лондоне она нашла идеальное место для исследования своего таланта. Именно там она поняла, что может помогать другим в самовыражении.
«Я через многое прошла и знаю, что могу помогать другим людям через движение», — рассказывает Аса.
Лианна Перо, основательница The Movement Factory, обратила внимание на талант Асы и попросила ее попробовать себя в качестве инструктора. «[Аса] потрясающая и очень уравновешенная. Это ее основа, ее суть, и когда появилась такая возможность, я не раздумывала», — говорит Лианна.
Аса развивается как преподаватель и становится увереннее с каждым занятием. «Когда вам нравится то, чем вы занимаетесь, все происходит естественно», — говорит она.
Все началось с открытых занятий, на которых Аса с друзьями отрабатывали движения, а теперь на уроках нет свободных мест. Ученикам нравятся ее занятия, ведь там они не просто учат новые движения или репетируют. Они могут снять напряжение, накопившееся в школе, посоветоваться о том, что происходит дома, и набраться уверенности.
».
Танец был для меня способом справиться с эмоциями, выразить мои чувства
Аса Мохаммед,
преподаватель танцев
«Никогда не знаешь заранее, что им будет нужно, — говорит Аса. — Если они хотят поговорить с кем-то, то я всегда готова выслушать. А, может, им просто нужно это протанцевать».
Для Асы The Movement Factory — это не просто студия или расписание занятий. Это безопасное место, которого не коснулся негатив этого мира, сообщество, которое принимает всех и помогает детям быть собой.
«Здесь столько всего происходит. Этому миру нужно, чтобы мы несли свет, и мы можем сделать это через движение».