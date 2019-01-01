Аса Мохаммед боролась, чтобы выразить себя. В ней было столько гнева и обиды, но не хватало слов, чтобы освободиться от этих эмоций. Пока она не открыла для себя танец.

Она занималась танцами в детстве и изучала различные стили — от балета до хип-хопа. Но только в танцевальной студии The Movement Factory в районе Пэкхем в Лондоне она нашла идеальное место для исследования своего таланта. Именно там она поняла, что может помогать другим в самовыражении.