ALL FOR ONE

Каждый из нас может изменить культуру, но только вместе мы можем изменить мир. Эти женщины и мужчины меняют жизнь своих сообществ к лучшему с помощью силы спорта и творчества. Если они могут вдохновить одного человека, то они могут вдохновить и всех нас.

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Лучшее для тебя

Дульс Ориуэла, TRASO

Дульс Ориуэла, TRASO

Мехико, Мексика

Аса Мохаммед, The Movement Factory

Аса Мохаммед, The Movement Factory

Лондон, Англия

Салли Ннамани, PeacePlayers

Салли Ннамани, PeacePlayers

Нью-Йорк, США

Лора Нала

Лора Нала

Париж, Франция

Экин Берней

Экин Берней

Анкара, Турция

Таррин Альбертс, So Dope Dance Academy

Таррин Альбертс, So Dope Dance Academy

Йоханнесбург, ЮАР

Новые Air Force 1

AF-1. Классика в белом цвете.

AF1. Классика в белом цвете.

AF-1. Классика в белом цвете.

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AF-1 “Under Construction”

AF-1 “Under Construction”

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Для девочек, которые выражают себя в танце

AF-1 HIGHNESS

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Найди свои Air Force 1

Air Force 1 Low

Air Force 1 Low

Air Force 1 Mid

Air Force 1 Mid

Air Force 1 High

Air Force 1 High

Классика с 1982 года

Разработанные Брюсом Килгором и представленные в 1982 году Air Force 1 стали первой баскетбольной моделью с технологией Nike Air. Это была настоящая революция в баскетболе и сникер-культуре. Спустя более 30 лет после своего первого релиза Air Force 1 остаются верны истокам, закрепив за собой статус маст-хэва на многие сезоны вперед.

1982: рождение легенды

Кроссовки Nike Air Force 1 стали первой баскетбольной моделью с мягкой и упругой системой амортизации Nike Air.

1983: великолепная шестерка

Модель AF-1 с высоким профилем носят лучшие атлеты Nike, выступавшие в НБА: Майкл Купер, Бобби Джонс, Мозес Мэлоун, Кэлвин Нэтт, Майкл Томпсон и Джамал Уилкс.

1985: повторный релиз

Три ритейлера из Балтимора представили совместную версию AF-1 в синей и шоколадной расцветках. Все 3000 пар были раскуплены практически сразу. Этим кроссовкам было мало баскетбола. Они захватили городские улицы. [На фотографии представлены модели из повторного релиза 2015 года.]

1986–1991: клуб «Обувь месяца»

Некоторые ритейлеры начали продвигать концепцию выпуска уникальных дизайнов Air Force 1. Каждая модель становилась прямым попаданием и раскупалась мгновенно. Сникерхеды искали все новые пары, и сникер-культура захватила не только Балтимор, но и все восточное побережье.

С середины 1990-х до 2000-х: кроссовки дороже золота

С середины 1990-х до 2000-х: кроссовки дороже золота

К праздникам и особым событиям Nike представляет лимитированные, специальные и премиальные версии Air Force 1, которые в одну ночь становятся желанным трофеем для многих коллекционеров. Такие кроссовки разлетаются быстрее, чем продавцы успевают выставить их на полки.

2000: кроссовки в хип-хоп-культуре

2000: кроссовки в хип-хоп-культуре

Популярность Air Force 1 среди всемирно известных исполнителей и рэперов вывела модель за рамки спорта, сделав ее неотъемлемой частью популярной культуры. Поэтому в начале нового тысячелетия мы отметили лейбл Roc-a-Fella Records в культовой, полностью белой версии с вышитым логотипом лейбла.

2012: высадка Lunar

Спустя три десятилетия после релиза оригинала мы представили Lunar Force 1, интегрировав легкий амортизирующий материал Lunarlon в культовый профиль Air Force 1.

2017: 35-я годовщина

Коллекция AF-100 — это пять коллабораций по созданию пяти новых, полностью белых AF-1, которые мгновенно стали гиперпопулярными. Среди них — уникальная версия от дизайнера Вирджила Абло, выпустившего первую версию своих AF-1 в рамках коллекции The Ten.

@dorionpentard

@dorionpentard

@masteramas

@masteramas

@rami.hanna

@rami.hanna

@oilustratoarevisatoare

@oilustratoarevisatoare

Так выглядит сила

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