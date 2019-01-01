ALL FOR ONE
Каждый из нас может изменить культуру, но только вместе мы можем изменить мир. Эти женщины и мужчины меняют жизнь своих сообществ к лучшему с помощью силы спорта и творчества. Если они могут вдохновить одного человека, то они могут вдохновить и всех нас.
Классика с 1982 года
Разработанные Брюсом Килгором и представленные в 1982 году Air Force 1 стали первой баскетбольной моделью с технологией Nike Air. Это была настоящая революция в баскетболе и сникер-культуре. Спустя более 30 лет после своего первого релиза Air Force 1 остаются верны истокам, закрепив за собой статус маст-хэва на многие сезоны вперед.
1982: рождение легенды
Кроссовки Nike Air Force 1 стали первой баскетбольной моделью с мягкой и упругой системой амортизации Nike Air.
1983: великолепная шестерка
Модель AF-1 с высоким профилем носят лучшие атлеты Nike, выступавшие в НБА: Майкл Купер, Бобби Джонс, Мозес Мэлоун, Кэлвин Нэтт, Майкл Томпсон и Джамал Уилкс.
1985: повторный релиз
Три ритейлера из Балтимора представили совместную версию AF-1 в синей и шоколадной расцветках. Все 3000 пар были раскуплены практически сразу. Этим кроссовкам было мало баскетбола. Они захватили городские улицы. [На фотографии представлены модели из повторного релиза 2015 года.]
1986–1991: клуб «Обувь месяца»
Некоторые ритейлеры начали продвигать концепцию выпуска уникальных дизайнов Air Force 1. Каждая модель становилась прямым попаданием и раскупалась мгновенно. Сникерхеды искали все новые пары, и сникер-культура захватила не только Балтимор, но и все восточное побережье.
2012: высадка Lunar
Спустя три десятилетия после релиза оригинала мы представили Lunar Force 1, интегрировав легкий амортизирующий материал Lunarlon в культовый профиль Air Force 1.
2017: 35-я годовщина
Коллекция AF-100 — это пять коллабораций по созданию пяти новых, полностью белых AF-1, которые мгновенно стали гиперпопулярными. Среди них — уникальная версия от дизайнера Вирджила Абло, выпустившего первую версию своих AF-1 в рамках коллекции The Ten.
Так выглядит сила
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