Nike Air

    Nike Air

    Nike Air

    Что такое Nike Air?

    Технология Nike Air — это прочная и гибкая подушка со сжатым воздухом внутри. Она повышает гибкость и амортизацию, сохраняя структуру подошвы. Эластичные вставки Air Sole быстро восстанавливают форму и снижают нагрузку на стопу, обеспечивая легкость и комфорт.

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    Поглощение энергии

    При каждом шаге система амортизации Nike Air поглощает ударные нагрузки и мгновенно принимает исходную форму. Это помогает атлетам тренироваться еще интенсивнее, ощущая абсолютный комфорт.

    Легкость и прочность

    Технология Nike Air позволяет снизить вес кроссовок без ущерба функциональности. Чем легче обувь, тем меньше энергии атлет затрачивает при движении. Также технология Nike Air позволяет обуви дольше обеспечивать поддержку и комфорт как у новых кроссовок.

    В основе дизайна

    Технология Air

    Zoom Air

    Туго натянутые эластичные волокна вплетены в прессованную вставку Nike Air, усиливая упругую амортизацию Zoom Air. Когда стопа касается земли, волокна сокращаются, смягчая ударную нагрузку, а затем быстро принимают исходную форму, высвобождая взрывную энергию при отталкивании. Когда лучшие атлеты тренируются или участвуют в забегах, они полностью полагаются на технологию Zoom Air, которая обеспечивает комфорт и придает упругость при отталкивании от поверхности, помогая набирать максимальную скорость.

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    Max Air

    Вставка Max Air стала первым визуальным воплощением технологии Nike Air. Вдохновившись зданием музея Центра Помпиду в Париже, построенного в авангардистском стиле деконструктивизма, Тинкер Хэтфилд решил показать миру Air Max через настоящее окно в подошве. И одна эта деталь дизайна совершила революцию в обувной промышленности.

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    Инновации для устойчивого развития

    Технология Air помогла воплотить нашу самую смелую мечту: дать каждому атлету ощущение воздушной легкости и защитить окружающую среду. Каждая подошва моделей Air содержит не менее 50% переработанных материалов и на 100% произведена с использованием возобновляемых источников энергии. Непревзойденная легкость. Высокая экологичность.

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