Что такое Nike Adapt?

Революционная система электрошнуровки, которая принимает форму стопы. Это идеальная посадка для каждой игры и каждого шага.

Управление через приложение Nike Adapt

Регулируй посадку, переключайся между предустановленными настройками, изменяй подсветку, проверяй уровень заряда аккумулятора и многое другое — и все это со смартфона. А новые команды Siri позволяют управлять обувью прямо во время движения.

Загрузить для iOSЗагрузить для Android

Посмотри, как это работает

Управляй посадкой с часов

Управляй посадкой с часов

Выбери цвет

Выбери цвет

Удобная беспроводная зарядка

Зарядить кроссовки очень просто — поставь их на специальный коврик и смотри, как меняется подсветка. Если заряд закончится, пока ты в кроссовках, кроссовки расшнуруются даже без заряда.

Баскетбольные кроссовки Nike Adapt BB

Баскетбольные кроссовки Nike Adapt BB

Nike Adapt Huarache

Nike Adapt Huarache

Подробнее о Nike Adapt

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ