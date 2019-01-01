Революционная система электрошнуровки, которая принимает форму стопы. Это идеальная посадка для каждой игры и каждого шага.
Управление через приложение Nike Adapt
Регулируй посадку, переключайся между предустановленными настройками, изменяй подсветку, проверяй уровень заряда аккумулятора и многое другое — и все это со смартфона. А новые команды Siri позволяют управлять обувью прямо во время движения.
Посмотри, как это работает
Удобная беспроводная зарядка
Зарядить кроссовки очень просто — поставь их на специальный коврик и смотри, как меняется подсветка. Если заряд закончится, пока ты в кроссовках, кроссовки расшнуруются даже без заряда.