Твое окружение влияет на твое питание

От Nike Training
Где питаться: почему твое окружение имеет значение и как его формировать.
Вспомни последний раз, когда тебе не удалось устоять перед огромным выбором еды. Где это было? Как выглядела твоя тарелка? Какая играла музыка, кто составил тебе компанию? Это очень важно.
«Наше окружение влияет на наш выбор сильнее, чем мы думаем, это незаметный, но эффективный стимулятор, — говорит Криста Скотт-Диксон, создатель учебной программы Precision Nutrition и преподаватель по рациональному питанию с 20-летним опытом работы. — Часто мы думаем, что принимаем плохие решения, потому что у нас нет силы воли, но наше окружение оказывает огромное влияние на наш потенциальный успех».
«Наше окружение влияет на наш выбор сильнее, чем мы думаем, это незаметный, но эффективный стимулятор».
Криста Скотт-Диксон, компания Precision Nutrition
Когда Криста говорит об окружении, можно подумать, что имеется в виду физическое окружение. И действительно, оно имеет большое значение: место — кухня, офис или машина — и его оформление влияют на то, как и что мы едим. Но с научной точки зрения в нашем окружении есть и другие важные факторы, которые влияют на рацион, и их все важно учитывать, чтобы правильно питаться.
Все начинается с места.
По словам Кристы, на грязной и загроможденной кухне вероятность того, что ты будешь в спешке питаться вредной пищей, очень высока просто потому, что ты не сможешь быстро найти все нужное для здорового приема пищи. «Ты никогда не сделаешь зеленый смузи, если блендер завален бумагами, а столешница загромождена», — говорит Криста.
Чистота места имеет значение — тебя ничто не должно отвлекать. Согласно исследованию, опубликованному в журнале о питании Appetite, если ты будешь есть перед телевизором или отвлекаться на работу за компьютером и телефон, ты не сможешь по-настоящему насладиться пищей или даже почувствовать насыщение. А значит, вероятнее всего, ты скоро захочешь перекусить еще раз.
«Ты никогда не сделаешь зеленый смузи, если блендер завален бумагами, а столешница загромождена».
Криста Скотт-Диксон, компания Precision Nutrition
Концепция применима и к приему пищи на ходу. Если ты съешь энергетический батончик, пока занимаешься другими делами, скорее всего тебе вскоре захочется перекусить снова. Согласно исследованиям британских ученых, это происходит потому, что твой мозг не принимает перекус за полноценный прием пищи, и позже тебе захочется поесть еще.
Подача имеет значение.
Посуда играет важную роль. Согласно метаанализу более 60 исследований, проведенному Кембриджским университетом, несмотря на то, что модные, большие миски, тарелки и чашки выглядят стильно, они могут побудить тебя съесть гораздо больше, чем обычно.
Как обнаружили исследователи, настолько больше, что если бы мы просто подавали порции в посуде меньшего размера, мы могли бы сократить общее потребление пищи на целых 218 калорий в день.
Предыдущее исследование показало, что даже цвет посуды имеет значение: положи рис на белую тарелку, и ты и не заметишь, сколько съешь. Положи рис на темную тарелку, и ты сразу обратишь внимание на количество еды. Эксперты советуют по возможности не подавать еду на тарелках, цвет которых совпадает с цветом блюда. Классическая белая посуда идеально подойдет для яркой, питательной и аппетитной пищи.
Прислушайся к себе.
Мы воспринимаем окружение и другими органами чувств. Например, важную роль играет слух. Пока ты на кухне, фоном включен телевизор? Ты слушаешь громкую музыку во время перекуса? Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Журнале Академии маркетинговых наук, все это может привести к тому, что ты будешь есть больше, в том числе и больше вредной пищи.
Авторы исследования объясняют, что громкие звуки ускоряют сердцебиение и вызывают стрессовую реакцию. Ты неосознанно можешь начать есть больше и быстрее, а также выбрать еду, в которой будет больше жиров и калорий.
С кем ты ешь?
И наконец, твое социальное окружение — люди, с которыми ты ешь, и причины, по которым вы едите вместе. Недавние исследования показали, что когда мы едим вместе с людьми, которые питаются здоровой пищей, мы более склонны к тому, чтобы тоже сделать правильный выбор. Но это работает и в обратную сторону: прием пищи с людьми, предпочитающими фастфуд и алкогольные напитки, подталкивает нас последовать их примеру.
«Часто нам не приходится выбирать, с кем есть, и это может оказать большое влияние на наш рацион», — говорит Криста. Главное, что нужно вынести из всех этих советов: чтобы правильно питаться, нужно уделять внимание своему окружению.
«Моя цель не в том, чтобы каждый прием пищи проходил в идеальном окружении, а в том, чтобы постепенно оно становилось все лучше».
Криста Скотт-Диксон, компания Precision Nutrition
Главное, что нужно вынести из всех этих советов: чтобы правильно питаться, нужно уделять внимание своему окружению.
«Это постоянный процесс, — говорит Криста. — Моя цель не в том, чтобы каждый прием пищи проходил в идеальном окружении, а в том, чтобы постепенно оно становилось все лучше». Например, можно начать есть за рабочим столом на один день в неделю меньше, чем сейчас. Или, если обычно ты просматриваешь социальные сети во время еды, отказываться от этого раз в неделю.
В чем смысл? Тебе не нужно вносить значительные изменения в обстановку, чтобы чувствовать себя более комфортно и спокойно и делать выбор в пользу здорового питания. Начни с мелочей. Выдели чистое, уютное место для еды. Избавься от раздражителей. Подумай о посуде, фоновом шуме, своей компании. Эти небольшие шаги позволят создать окружение, в котором все будет способствовать правильному питанию, что со временем приведет к большим результатам.
Выработай привычку: выбери небольшое позитивное изменение, которое ты можешь внести в свое окружение, например, попробуй есть за обеденным столом хотя бы один раз в день. Совмести это со своей старой привычкой проверять телефон чтобы понять, что пришло время поесть. Так что, когда проверяешь телефон, говори себе: «Надо пойти за стол». Не забудь хвалить себя каждый раз, когда успешно справишься с задачей, это поможет закрепить привычку.