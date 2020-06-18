Твое окружение влияет на твое питание

Главное, что нужно вынести из всех этих советов: чтобы правильно питаться, нужно уделять внимание своему окружению.



«Это постоянный процесс, — говорит Криста. — Моя цель не в том, чтобы каждый прием пищи проходил в идеальном окружении, а в том, чтобы постепенно оно становилось все лучше». Например, можно начать есть за рабочим столом на один день в неделю меньше, чем сейчас. Или, если обычно ты просматриваешь социальные сети во время еды, отказываться от этого раз в неделю.



В чем смысл? Тебе не нужно вносить значительные изменения в обстановку, чтобы чувствовать себя более комфортно и спокойно и делать выбор в пользу здорового питания. Начни с мелочей. Выдели чистое, уютное место для еды. Избавься от раздражителей. Подумай о посуде, фоновом шуме, своей компании. Эти небольшие шаги позволят создать окружение, в котором все будет способствовать правильному питанию, что со временем приведет к большим результатам.



Выработай привычку: выбери небольшое позитивное изменение, которое ты можешь внести в свое окружение, например, попробуй есть за обеденным столом хотя бы один раз в день. Совмести это со своей старой привычкой проверять телефон чтобы понять, что пришло время поесть. Так что, когда проверяешь телефон, говори себе: «Надо пойти за стол». Не забудь хвалить себя каждый раз, когда успешно справишься с задачей, это поможет закрепить привычку.