Волновой эффект: женские модели для футбола

Изменения начинаются дома

Софии, Габи и Николь знакомы трудности, с которыми сталкиваются девочки, которые хотят играть в футбол и смотреть его. Им самим пришлось пройти через это — когда играешь в парке, где устраивают матчи лишь мальчики и мужчины, на тебя часто косо смотрят и будто спрашивают: «Ты что, мальчик?». Со временем девочки вступили в «Пеладо Реал», единственный частный футбольный клуб для девочек в Сан-Паулу.



По словам Жулии Вергейро, основательницы «Пеладо Реал», в Бразилии многим родителям нужно изменить свой образ мыслей. Зачастую семья становится самым большим препятствием на пути девочек к спорту. В культуре давно закрепилась традиция: мальчикам — футбол, девочкам — куклы. Трансляции женских футбольных матчей помогают изменить это.



«Раньше, когда родители думали, что только их дочь хочет играть в футбол, они не хотели рассказывать об этом, — говорит Жулия. — Теперь они приходят на работу и слышат, как люди говорят: „Видели, какой гол забила Андресса? Видели этот финт?”, они и сами могут ответить: „Ого, моя дочь тоже играет в футбол и хочет быть как она!” Родители стали гордиться таким увлечением»