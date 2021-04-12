Волновой эффект: женские модели для футбола

Атлеты*
Перемены в женском футболе в Бразилии
Звезда бразильского футбола Андресса Алвес рассказывает, как развивался женский футбол у нее на родине и не только.
Софии всего 14 лет, но она уже ощущает изменения, которые происходят в женском футболе.
Она сидит в раздевалке в Сан-Паулу, Бразилия, со своей командой и рассказывает о летнем чемпионате 2019 года, который впервые транслировался по национальному телевидению у нее на родине.
«Я даже не знаю, что сказать, это было просто невероятно, — говорит София. — Некоторые люди даже не знали, что это [женский футбол] такое. „Женщины играют в футбол? Не может быть“. И после этого женским футболом начали интересоваться».
Рост популярности
Их опыт был непростым, но чемпионат во Франции прошлым летом положил начало переменам. Для многих он стал поворотным моментом, который вызвал резонанс и послужил катализатором развития женского футбола. Количество зрителей чемпионата по всему миру превысило 1 миллиард — это рекордное число. И интерес к этому виду спорта не ослабевает.
В течение нескольких месяцев после чемпионата интерес к женскому профессиональному футболу значительно возрос, а на многих матчах была зарегистрирована рекордная посещаемость. Один из таких матчей состоялся в Сан-Паулу 16 ноября на стадионе Арена Коринтианс. Его посетили 28 609 зрителей — небывалая для женского футбола аудитория. София, Габи и Николь в тот день были на трибунах и сами видели количество людей, которое раньше можно было наблюдать лишь на мужских матчах.
25 218
11 августа
Портленд Торнс — Норт Каролина Кураж
Провиденс Парк, Портленд
49 504
29 августа
США — Португалия
Линкольн-файненшел-филд, Филадельфия
77 768
9 ноября
Англия — Германия
Уэмбли, Лондон
20 029
9 ноября
Австралия — Чили
стадион Банквест, Сидней
30 661
9 ноября
Лион — Пари Сен-Жермен
стадион Групама, Лион
38 262
17 ноября
Тоттенхэм — Арсенал
стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон
25 218
11 августа
Портленд Торнс — Норт Каролина Кураж
Провиденс Парк, Портленд
49 504
29 августа
США — Португалия
Линкольн-файненшел-филд, Филадельфия
77 768
9 ноября
Англия — Германия
Уэмбли, Лондон
20 029
9 ноября
Австралия — Чили
стадион Банквест, Сидней
30 661
9 ноября
Лион — Пари Сен-Жермен
стадион Групама, Лион
38 262
17 ноября
Тоттенхэм — Арсенал
стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон
Итак, что же это означает для Софии и ее команды? В первую очередь — признание.
«Увидев это, многие люди поняли, что женщины тоже могут играть в футбол наравне с мужчинами», — говорит Николь, ей 12 и она вратарь команды «Пеладо Реал».
Конечно, существует множество других проблем, включая доступность и финансирование, и их необходимо решить для развития женского футбола. Но огласка — это мощный инструмент, благодаря которому отношение к женскому футболу уже начало меняться.
Изменения начинаются дома
Софии, Габи и Николь знакомы трудности, с которыми сталкиваются девочки, которые хотят играть в футбол и смотреть его. Им самим пришлось пройти через это — когда играешь в парке, где устраивают матчи лишь мальчики и мужчины, на тебя часто косо смотрят и будто спрашивают: «Ты что, мальчик?». Со временем девочки вступили в «Пеладо Реал», единственный частный футбольный клуб для девочек в Сан-Паулу.
По словам Жулии Вергейро, основательницы «Пеладо Реал», в Бразилии многим родителям нужно изменить свой образ мыслей. Зачастую семья становится самым большим препятствием на пути девочек к спорту. В культуре давно закрепилась традиция: мальчикам — футбол, девочкам — куклы. Трансляции женских футбольных матчей помогают изменить это.
«Раньше, когда родители думали, что только их дочь хочет играть в футбол, они не хотели рассказывать об этом, — говорит Жулия. — Теперь они приходят на работу и слышат, как люди говорят: „Видели, какой гол забила Андресса? Видели этот финт?”, они и сами могут ответить: „Ого, моя дочь тоже играет в футбол и хочет быть как она!” Родители стали гордиться таким увлечением»
Жулия основала клуб «Пеладо Реал» в 2011 году, работая в банковской сфере. В 2013 году клуб стал ее основным местом работы (несмотря на беспокойство ее родителей, которые не считали женский футбол прибыльной или стабильной сферой). Трансляции профессиональных женских матчей по телевизору вдохновляют игроков команды Жулии мечтать об игре в сборной Бразилии или крупных международных клубах. Сейчас все больше девочек мечтают об этом. По словам Жулии, за несколько месяцев с момента последнего летнего чемпионата членов клуба стало в два раза больше. Скоро «Пеладо Реал» будет представлен в других районах Сан-Паулу.
«По-моему, одним из наиболее показательных моментов является то, какие футболисты были моими кумирами в детстве, — рассказывает Жулия. — Если бы тогда меня спросили о том, кто меня вдохновляет, я бы назвала только футболистов-мужчин. Если вы зададите тот же вопрос девочкам в „Пеладо Реал” сейчас, они, скорее всего, назовут Андрессу Алвес или Адриану Леал да Силва».
Будущее футбола
Такие игроки, как Андресса и Адриана, знают, как бороться с трудностями и пользуются своим положением, чтобы вдохновлять людей на перемены. Они согласны с тем, что в Бразилии и других странах мира с прошлого лета начали происходить изменения. Андресса и Адриана играют в национальной сборной Бразилии, а также в клубе «Рома» (который проводит только второй сезон с женской командой) и «Коринтианс» соответственно.
«Думаю, моя история может вдохновить девочек в Бразилии на мечту об игре в Европе», — говорит Андресса, которая также стала первой бразильянкой, вошедшей в состав ФК «Барселона». — Моя главная цель — оставить наследие в каждом клубе, за который я играю, чтобы открыть двери в спорт для других девочек».
Как же продлить волновой эффект? Нужно поддерживать и смотреть женский футбол, считает Андресса.
«Безусловно, женский футбол сильно отличается от мужского, но он не менее красивый и не менее интересный, — говорит она. — Многие люди, особенно в Бразилии, ничего не знают о женском футболе и только критикуют его. Перестаньте слепо осуждать и начните смотреть».
Габи, Николь и София готовы перенять эстафету.
«Сейчас люди смотрят на то, как играют профессиональные футболистки, а затем они увидят, как играем мы, — говорит Николь. — Они увидят, что у женского футбола большое будущее».
«За нами будущее, — добавляет София. — И мы будем бороться».
Эта история была опубликована в ноябре 2019 года.