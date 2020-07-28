8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

От Кирсти Годсо
Расслабься для спокойного сна после напряженного дня.
Расслабленные мышцы позволят тебе лучше спать ночью. Я помогу тебе выполнить простые упражнения на растяжку, чтобы расслабиться перед сном.
Удерживай каждую позу не менее 30 секунд, и, если упражнение одностороннее, повторяй его в течение 30 секунд в каждую сторону.
Наша программа:
1. Растяжка сгибающей мышцы бедра стоя на коленях
Это упражнение на растяжку сгибающих мыщц бедер, включая поясничную мышцу, которая соединяет позвоночник и верхнюю часть бедра.
2. Растяжка 90/90
Отличное упражнение для расслабления мышц, подойдет для людей с нарушением подвижности суставов и станет отличной альтернативой позе голубя.
3. Растяжка в позе «четверка» с опорой
Используй диван, кровать или стул для растяжки грушевидной мышцы таза.
4. Растяжка широчайших мышц спины
Это упражнение поможет снять напряжение в области лопаток и широчайших мышц спины.
5. Растяжка задней поверхности бедра с опорой
Использование опоры может помочь расслабить мышцы задней поверхности бедра.
6. Растяжка в позе лягушки
Отличное упражнение для мышц таза и бедер.
7. Растяжка грудных мышц в положении лежа
Если ты выполняешь отжимания, упражнения на тягу, носишь тяжелые сумки или работаешь за компьютером, это упражнение на растяжку поможет тебе расслабить передние мышцы и мышцы груди, плеч и рук.
8. Поза ребенка
Закончи занятие, приняв эту расслабляющую позу и слушая свое дыхание.
Теперь ты будешь спать спокойно!