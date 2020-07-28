Тренировки

Расслабься перед сном с помощью растяжки

От Кирсти Годсо

Расслабься для спокойного сна после напряженного дня.

Расслабленные мышцы позволят тебе лучше спать ночью. Я помогу тебе выполнить простые упражнения на растяжку, чтобы расслабиться перед сном.

Удерживай каждую позу не менее 30 секунд, и, если упражнение одностороннее, повторяй его в течение 30 секунд в каждую сторону.

Наша программа:

1. Растяжка сгибающей мышцы бедра стоя на коленях
Это упражнение на растяжку сгибающих мыщц бедер, включая поясничную мышцу, которая соединяет позвоночник и верхнюю часть бедра.

8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

2. Растяжка 90/90
Отличное упражнение для расслабления мышц, подойдет для людей с нарушением подвижности суставов и станет отличной альтернативой позе голубя.

8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

3. Растяжка в позе «четверка» с опорой
Используй диван, кровать или стул для растяжки грушевидной мышцы таза.

8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

4. Растяжка широчайших мышц спины
Это упражнение поможет снять напряжение в области лопаток и широчайших мышц спины.

8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

5. Растяжка задней поверхности бедра с опорой
Использование опоры может помочь расслабить мышцы задней поверхности бедра.

8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

6. Растяжка в позе лягушки
Отличное упражнение для мышц таза и бедер.

8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

7. Растяжка грудных мышц в положении лежа
Если ты выполняешь отжимания, упражнения на тягу, носишь тяжелые сумки или работаешь за компьютером, это упражнение на растяжку поможет тебе расслабить передние мышцы и мышцы груди, плеч и рук.

8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

8. Поза ребенка
Закончи занятие, приняв эту расслабляющую позу и слушая свое дыхание.

8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

Теперь ты будешь спать спокойно!

8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

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8 упражнений на растяжку, чтобы расслабиться перед сном

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