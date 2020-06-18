Почему бегунам важен показатель VO2 Max?

Для этого сначала надо научиться бегать медленно на длинные дистанции, после чего переходить к более быстрым и сложным тренировкам. После того как ты хорошо подготовишься к нагрузкам, можно сосредоточиться на высокоинтенсивных интервальных тренировках (ВИИТ). На таких занятиях периоды предельной нагрузки чередуются с восстановлением, и, по словам Аарона, такие тренировки считаются одним из самых эффективных способов повышения VO2 Max и анаэробного порога. «Да, пора выйти из зоны комфорта, — говорит он. — Никто не говорил, что увеличить максимальное потребление кислорода легко, но ты справишься».



Хорошо, но как именно это сделать? Иэн Кляйн объясняет, что тренировки высокой интенсивности в течение коротких интервалов заставляют анаэробную систему достигать анаэробного порога, что со временем позволяет эффективнее справляться с нагрузками такой же интенсивности в течение более длинного периода. Необходимо добиться интенсивности нагрузок не меньше, чем от спринта на 800 метров, и не больше, чем от бега на 2 мили на пределе сил. Иэн говорит, что прикладываемое усилие «обеспечивает метаболическое и физиологическое напряжение, которое необходимо организму для адаптации, развития силы и повышения VO2 Max».



Ученые солидарны с ним: согласно исследованию, опубликованному в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, ВИИТ помогают увеличить максимальное потребление кислорода. Результаты нескольких исследований показывают, что ВИИТ лучше повышают VO2 Max по сравнению с тренировками на выносливость.



Пусть эта информация поможет тебе добиться максимальной эффективности во время следующей интервальной тренировки.



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