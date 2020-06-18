Зачем нужны восстановительные пробежки?

Восстановительные пробежки также полезны для тех, кто хочет увеличить недельную дистанцию. «Простой способ увеличить нагрузку — это бегать чаще и для начала сделать дополнительные пробежки восстановительными, — говорит Джейсон. — Дополнительное расстояние станет для тебя новым стрессом, поэтому эти пробежки должны быть максимально безопасными». А значит, начинать нужно с медленного темпа и коротких дистанций.



По мере адаптации к новым нагрузкам ты сможешь сократить количество восстановительных пробежек. «Чем ты опытнее в беге, тем меньше дней тебе нужно на восстановление, — объясняет Джейсон. — Но даже профессиональные бегуны минимум раз в неделю пробегают значительно меньше, чем обычно, в комфортном медленном темпе». Например, Элиуд Кипчоге, самый быстрый марафонец всех времен, может бежать в темпе миля за 4 минуты 34 секунды на протяжении 26,2 мили, на восстановительных пробежках он бежит в темпе миля за 9 минут на протяжении 6 миль.



Обязательны ли восстановительные пробежки? Если кратко, то нет. Ты можешь бегать, как тебе удобно. Но если каждый раз бегать с одинаковой средней скоростью, то, скорее всего, ты быстро потеряешь интерес к бегу и не сможешь получить от него все преимущества. А если всегда стараться поддерживать максимальную скорость, далеко не убежишь.



Восстановительный бег служит разрядкой для твоего тела и разума. «К тому же, ты станешь бегать чаще и дольше. — добавляет Джейсон. — А поскольку лучших результатов можно достичь лишь с помощью пробежек, то чем их больше, тем лучше».