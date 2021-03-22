Итак, какая поддержка мне нужна?

Чтобы выяснить это, задай себе два вопроса: «Какой у меня размер груди?» и «Какая у меня физическая активность?»



При беге грудь движется особенно активно, поэтому на пробежку нужно надевать спортивное бра с высокой поддержкой. Чем легче уровень поддержки (или если ты бежишь вообще без спортивного бра), тем больше вероятность необратимого повреждения тканей. А еще неосознанно ты будешь бежать, стараясь меньше поднимать стопы.



Чем тяжелее молочные железы, тем больше они двигаются и тем больше поддержки им требуется, даже для тренировок низкой интенсивности, таких как йога.



Если у тебя большая грудь, попробуй модель Rival или Alpha, которые регулируются сзади и на плечах, чтобы было удобнее корректировать пояс и бретели. Так ты получишь нужный уровень компрессии и будешь ощущать комфорт во время движения.



Если у тебя небольшой бюст, тебе подойдет дышащее бра с легкой поддержкой для тренировок низкой интенсивности, например бра Indy.



После того как ты выберешь подходящий уровень поддержки, нужно отрегулировать посадку. Правильно подобранное спортивное бра сводит движение груди к минимуму, позволяя снизить риск болевых ощущений и тем самым сохранять концентрацию.