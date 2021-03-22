Вопросы, которые не задают
Спортивные бра и боль в груди
Добро пожаловать в раздел редко задаваемых вопросов, где ты сможешь узнать всё, что стесняешься спросить об анатомии груди, спортивных бра и тренировках.
Сегодня мы обсудим два из самых популярных вопросов:
1. Почему грудь болит во время тренировок?
2. Для чего нужно спортивное бра?
1. Почему грудь болит во время тренировок?
Доводилось ли тебе бежать за автобусом, придерживая грудь, чтобы не испытывать боль и дискомфорт? Если это так, то эта статья точно тебе пригодится.
Молочные железы могут травмироваться во время тренировок, поскольку они двигаются более интенсивно, чем в повседневной жизни.
Если у тебя нет подходящего спортивного бра, это может вызвать дискомфорт, особенно из-за чувствительности тканей молочных желез и сосков. Кроме того, мы часто корректируем положение тела, чтобы свести к минимуму движение, а это в свою очередь может приводить к боли в спине.
Подбери спортивное бра, которое полностью поддерживает грудь, и ты сможешь тренироваться без ограничений.
Итак, какая поддержка мне нужна?
Чтобы выяснить это, задай себе два вопроса: «Какой у меня размер груди?» и «Какая у меня физическая активность?»
При беге грудь движется особенно активно, поэтому на пробежку нужно надевать спортивное бра с высокой поддержкой. Чем легче уровень поддержки (или если ты бежишь вообще без спортивного бра), тем больше вероятность необратимого повреждения тканей. А еще неосознанно ты будешь бежать, стараясь меньше поднимать стопы.
Чем тяжелее молочные железы, тем больше они двигаются и тем больше поддержки им требуется, даже для тренировок низкой интенсивности, таких как йога.
Если у тебя большая грудь, попробуй модель Rival или Alpha, которые регулируются сзади и на плечах, чтобы было удобнее корректировать пояс и бретели. Так ты получишь нужный уровень компрессии и будешь ощущать комфорт во время движения.
Если у тебя небольшой бюст, тебе подойдет дышащее бра с легкой поддержкой для тренировок низкой интенсивности, например бра Indy.
После того как ты выберешь подходящий уровень поддержки, нужно отрегулировать посадку. Правильно подобранное спортивное бра сводит движение груди к минимуму, позволяя снизить риск болевых ощущений и тем самым сохранять концентрацию.
Менструальные циклы и рост груди
Во время менструального цикла молочные железы становятся еще более чувствительными, поэтому неудивительно, если в определенные дни месяца возникает ощутимая боль.
Рост груди также может сопровождаться болью, так что боль в груди во время полового созревания или беременности — нормальное явление. Но если ты чувствуешь, что грудь стала мешать тренировкам, пришло время подобрать новое спортивное бра.
Посмотри вопросы прошлой недели, чтобы узнать больше о спортивных бра и коррекции груди.
2. Для чего нужно спортивное бра?
Максимальная фиксация
Спортивные бра помогают надежно фиксировать грудь. Она движется вместе с тобой во время тренировок, и это не только мешает сосредоточиться, но и приводит к дискомфорту, болям в спине и даже вызывает повреждения тканей груди. Все это может негативно повлиять на мотивацию, заставляя задуматься, ради чего ты вообще тренируешься.
Технологии приходят на помощь
В нашей лаборатории мы разрабатываем спортивные бра, которые помогают атлеткам* стать лучше. Но ты сможешь достигнуть максимальных результатов лишь при правильной посадке. Подходящее спортивное бра с особыми технологиями обеспечит необходимую поддержку и позволит полностью сосредоточиться на спорте.
Рассмотрим подробнее спортивное бра Nike, чтобы узнать обо всех его преимуществах:
— Технология Nike Dri-FIT отводит влагу от кожи для максимального комфорта.
— Невероятно легкая сетчатая ткань UltraBreathe усиливает вентиляцию, помогая тебе ощущать прохладу даже в самые жаркие моменты тренировки.
— Технология Flyknit делает бра воздухопроницаемым и эластичным и обеспечивает поддержку. Благодаря цельному плетению и отсутствию швов достигается ощущение легкости.
Если жара, дискомфорт и раздражение мешают тебе идти к цели, это легко исправить — достаточно подобрать подходящее спортивное бра, которое поможет тебе достичь новых высот.
Не забывай, что у тебя есть 30 дней для тестирования товара. Если бра не подойдет, ты без проблем можешь вернуть его.
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