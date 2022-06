Как помочь дочери увлечься спортом (и зачем это нужно)

«Твои тренировки и рассказы о них имеют огромное значение для формирования отношения девочки к спорту», — говорит Меган Бартлетт, основательница Center for Healing and Justice Through Sport, которая вместе с Nike работала над созданием руководства «Как тренировать девочек». «Чем ты активнее, и чем позитивнее ты говоришь о спорте и тренировках („Жду не дождусь сегодняшней пробежки!“), тем выше вероятность, что у дочери возникнут положительные ассоциации с ее собственными занятиями спортом», — объясняет Меган. «Одинаково важно заниматься спортом вместе с ней», — добавляет Мэри Фрай. Возраст девочки не имеет значения (будь ей 3 года или 13 лет): дай ей возможность выбрать занятие (так ей будет интереснее) и присоединяйся.



И обязательно убедись, что у дочери есть подходящая спортивная экипировка, в том числе спортивные бра, обувь и одежда, в которых ей удобно двигаться. Как можно чаще приходи на тренировки и игры, чтобы подбодрить ее, води ее на матчи любительской женской команды и разговаривай о спорте так же, как о ее хобби и друзьях. «Всё это приведет к тому, что девочка станет воспринимать спорт как часть жизни, которая приносит удовольствие. А еще это придаст ей больше уверенности, чтобы продолжать занятия», — советует Карен.