Как помочь дочери увлечься спортом (и зачем это нужно)

Приобщение девочек к спорту
Советы
Девочкам в спорте часто бывает труднее, чем мальчикам. Если твоей дочери нужна поддержка, вот несколько советов.
Сейчас 2021 год. В США вице-президент — женщина. Во главе Всемирного банка стоит женщина. В числе номинантов на Оскар за лучшую режиссерскую работу — две женщины, одна из которых получила награду. Будущее за женщинами. Но только не в спорте.
Многочисленные трудности
В то время как Серена, Шалан и другие известные атлетки добиваются новых вершин в спорте, общая ситуация остается прежней: девушки до сих пор недостаточно представлены в этой области. Организация Women's Sports Foundation (WSF) провела исследование среди девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Выяснилось, что девочки позже начинают заниматься спортом. Девочек-подростков в спорте на 15% меньше, чем мальчиков. К 14 годам девочки в два раза чаще мальчиков бросают спорт, если начали им заниматься. Треть из оставшихся девушек распрощаются со спортом к двадцати годам. Среди юношей так поступит только каждый десятый. Это результаты недавнего исследования организации Canadian Women & Sport.
В чем же дело? С раннего детства и до окончания университета у девочек на пути к спортивному успеху стоит много препятствий: начиная от процессов в организме и заканчивая социальными убеждениями об их потенциале.
«Возьмем для примера биологию. Мальчики обычно набирают уверенность в себе, когда у них растут мускулы, голос становится ниже, а на груди появляются волосы. Девочки же испытывают стеснительность и неуверенность, когда растет грудь, начинается менструация и происходит гормональная перестройка, — объясняет доктор наук Мэри Фрай, директор Лаборатории психологии спорта и фитнеса при Университете Канзаса. — Всё это не добавляет желания участвовать в занятиях. А из-за социальных сетей — благодатной почве для сомнений и постоянного сравнения себя с другими — девочки (и мальчики) выбирают место на трибунах, а не на площадке».
«Взаимоотношения в семье и гендерные стереотипы тоже играют роль. Как правило, родители (или значимые взрослые) с самого начала оказывают наибольшее влияние на отношение девочки к спорту. По словам Карен Иссоксон-Силвер, вице-президента WSF по исследовательской и учебной работе, нередко привлечение дочери к спорту в процессе воспитания считается менее важным, чем те же действия в отношении сына. «В некоторых семьях папа с детства играет с сыном в мяч, но не делает того же с дочерью», — говорит Карен. Без поддержки со стороны семьи интерес девочки к спорту может не появиться ни в детстве, ни позднее.
К тому же мы живем в определенной культурной среде. Женский спорт в среднем получает только 5% телевизионного времени, в то время как мужской спорт — 95%. Это показывает исследование, проведенное Университетом Южной Калифорнии и Университетом Пердью. При этом зарплаты атлеток во многих видах спорта на 15–100% ниже, чем у мужчин. «Отсюда делается вывод, что атлетки почему-то менее важны или ценны. Особенное впечатление это производит на детей, — отмечает Карен. — А при высоком проценте бросивших спорт (и недостатке женщин-тренеров) девочки, в отличие от мальчиков, не видят столько же атлеток, с которых можно брать пример. Замкнутый круг».
«В некоторых семьях папа с детства играет с сыном в мяч, но не делает того же с дочерью».
Карен Иссоксон-Силвер,
вице-президент по исследовательской и учебной работе Women’s Sports Foundation
Советы экспертов
Дети получают множество преимуществ от занятий спортом. По сравнению со своими неспортивными ровесницами девочки любого возраста, занимающиеся спортом, более уверены в себе и лучше учатся. К такому заключению пришли в недавнем отчете «Девочки и влияние спорта». Другое исследование связало детский спорт с лучшим состоянием физического и психического здоровья, с более позитивным ощущением собственного тела, более широкими возможностями для развития социальных связей и сильными лидерскими навыками. По словам Карен, «очевидно и то, что, девочки, занимающиеся спортом, с большей вероятностью останутся активными на протяжении всей жизни, а их здоровье в будущем в целом будет лучше». Так что спорт действительно важен.
Наша задача — добиться большего для девочек. Это в наших силах. И это не так сложно! Для начала поделись в социальных сетях ссылкой на руководство о том, как увлечь девочек спортом и сделать так, чтобы им захотелось большего.
Создай атмосферу поддержки
«Твои тренировки и рассказы о них имеют огромное значение для формирования отношения девочки к спорту», — говорит Меган Бартлетт, основательница Center for Healing and Justice Through Sport, которая вместе с Nike работала над созданием руководства «Как тренировать девочек». «Чем ты активнее, и чем позитивнее ты говоришь о спорте и тренировках („Жду не дождусь сегодняшней пробежки!“), тем выше вероятность, что у дочери возникнут положительные ассоциации с ее собственными занятиями спортом», — объясняет Меган. «Одинаково важно заниматься спортом вместе с ней», — добавляет Мэри Фрай. Возраст девочки не имеет значения (будь ей 3 года или 13 лет): дай ей возможность выбрать занятие (так ей будет интереснее) и присоединяйся.
И обязательно убедись, что у дочери есть подходящая спортивная экипировка, в том числе спортивные бра, обувь и одежда, в которых ей удобно двигаться. Как можно чаще приходи на тренировки и игры, чтобы подбодрить ее, води ее на матчи любительской женской команды и разговаривай о спорте так же, как о ее хобби и друзьях. «Всё это приведет к тому, что девочка станет воспринимать спорт как часть жизни, которая приносит удовольствие. А еще это придаст ей больше уверенности, чтобы продолжать занятия», — советует Карен.
Найди тренера, которому не всё равно
«Если девочки не чувствуют, что тренер их поддерживает и ценит, они могут бросить занятия, даже если им нравится спорт, — говорит Карен. — Создай настрой на успех. Найди такого тренера, который относится к каждой девочке как к личности, а не просто игроку, поощряет взаимоотношения, которые позволяют им открыто общаться, и показывает, что ценит их старания на занятиях». А еще важно, чтобы тренер верил в то, что победа не главное. В ходе проведенного WSF исследования типов тренеров, с которыми девочки достигают наибольших результатов, ученые выяснили, что те тренеры, которые при постановке задач команде отдают приоритет позитивным эмоциям и развитию навыков, а не только победе, добиваются лучших результатов.
Если ты рассматриваешь какую-то программу в школе или районе, Мэри рекомендует сначала поговорить с родителями, чьи дети уже занимаются в команде, вживую или в группах в социальных сетях. «Полезно сходить на тренировку, чтобы увидеть, как девочек приветствуют, как тренер общается с ними в течение занятия, и сделать свои выводы», — советует Вив Холт, глава Youth Sport Trust International, которая также участвовала в составлении руководства «Как тренировать девочек». «А еще лучше поговорить с тренером. Беседа поможет понять, как этот человек будет общаться с ребенком», — говорит Вив.
Воспитывай здоровое отношение к конкуренции
«Настраивая девочку на то, чтобы превзойти членов команды или соперниц, можно отвратить ее от спорта, ведь она будет ощущать больше давления, чем поддержки, — говорит Мэри. — Лучше научи ее соревноваться с самой собой».
«Напомни ей, что игра других от нее не зависит, но в ее власти то, насколько сильно она старается каждый день», — объясняет Мэри. Поощряй постановку личных целей, например отработку подачи или броска, чтобы она заметила свой прогресс. Отмечай каждое достижение (даже самое малое), чтобы она ощутила отдачу от приложенных усилий и почувствовала гордость.
«Не забывай говорить, что тебя восхищают ее старания и достижения. Так ты покажешь, что главное — прогресс, а не результат», — советует Диана Кутайя, основательница Coaching Peace Consulting. Тогда спорт будет приносить больше радости, чем стресса.
Подчеркни важность усилий и их признания
От того, ощущает ли ребенок себя ценным членом команды, зависит, полюбит он спорт или нет. Это особенно актуально для девочек. «Не так важно, что их спортивные результаты не очень высоки, — говорит Карен. — Важно, чтобы они чувствовали признание за свой вклад в игру».
«Хороший тренер и сам это делает, но ты можешь подтвердить и усилить его слова. Напоминай дочери, что другие девочки обращаются к ней за помощью в решении проблем или что ее энтузиазм всегда улучшает настрой, если команда проигрывает», — советует Карен. Диана добавляет: «Хвали ее не только тогда, когда она добивается успеха, но и тогда, когда она старается изо всех сил. Так ты покажешь, что заботишься о ней, а не о результатах».
Помоги ей настроиться на долгий путь в спорте
«Часть исследований показывает, что женщины более склонны к перфекционизму, чем мужчины. Эта тенденция складывается еще в школе», — говорит Мэри. Очень важно научить ее тому, что ошибки (будь то штрафные очки за нарушение или упущенный мяч) — это важнейшая составляющая процесса учебы и совершенствования.
Первый шаг: помоги ей поверить, что у нее достаточно решительности, чтобы справиться с любыми неудачами. «Почаще говори слово „смелая“ и хвали ребенка или ее подругу по команде каждый раз, когда они пробуют что-то новое или рискуют (скажем, совершают дальний бросок)», — советует Меган.
«Когда ошибки случаются, обсуждай их с ней. Но говори и о картине в целом, — советует Вив. — Человеку, даже ребенку, свойственно зацикливаться на том, что он сделал не так, даже если в 20 других случаях всё было правильно. Предложи ей разобраться, в чем была ошибка, и посмотреть на нее как на возможность для совершенствования. А затем переключи внимание на то, что она сделала верно». Еще полезно отмечать собственные неудачи, таким образом показывая, что в этом нет ничего страшного.
«Наконец, не дай ей сдаться, если только у нее нет реальной проблемы в отношениях с тренером на личном уровне. Если девочка не получает достаточно игрового времени, чувствует себя менее умелой, чем подруги по команде, не очень любит спорт, важно знать, что эти (да и любые другие проблемы) можно решить. Для этого нужно по-новому взглянуть на то, что значит побеждать, — отмечает Меган. — Заостри внимание на навыке, который ей удалось освоить, или на новых друзьях. Помоги ей поставить цель, которая будет важна для нескольких последних недель в команде».
«Упорство и уверенность в своих силах появляются, когда проходишь сезон до конца, даже если после этого ребенок выберет другой вид спорта», — говорит Меган. Это упорство станет решающим фактором, который сможет изменить статистику, да и всё будущее спорта — навсегда.
Текст: Шарлотта Джейкобс
Иллюстрации: Кезия Габриэлла
Добейся большего
Больше советов о том, как увлечь спортом детей — а особенно девочек — ты найдешь в руководстве «Как тренировать девочек», в создании которого компания Nike приняла участие в рамках программы Made to Play. Ты также можешь прослушать специальный выпуск подкаста Trained с психологом молодежного спорта, доктором наук и атлетом Джимом Тейлором.