Как помочь дочери увлечься спортом (и зачем это нужно)

В то время как Серена, Шалан и другие известные атлетки добиваются новых вершин в спорте, общая ситуация остается прежней: девушки до сих пор недостаточно представлены в этой области. Организация Women's Sports Foundation (WSF) провела исследование среди девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Выяснилось, что девочки позже начинают заниматься спортом. Девочек-подростков в спорте на 15% меньше, чем мальчиков. К 14 годам девочки в два раза чаще мальчиков бросают спорт, если начали им заниматься. Треть из оставшихся девушек распрощаются со спортом к двадцати годам. Среди юношей так поступит только каждый десятый. Это результаты недавнего исследования организации Canadian Women & Sport.



В чем же дело? С раннего детства и до окончания университета у девочек на пути к спортивному успеху стоит много препятствий: начиная от процессов в организме и заканчивая социальными убеждениями об их потенциале.



«Возьмем для примера биологию. Мальчики обычно набирают уверенность в себе, когда у них растут мускулы, голос становится ниже, а на груди появляются волосы. Девочки же испытывают стеснительность и неуверенность, когда растет грудь, начинается менструация и происходит гормональная перестройка, — объясняет доктор наук Мэри Фрай, директор Лаборатории психологии спорта и фитнеса при Университете Канзаса. — Всё это не добавляет желания участвовать в занятиях. А из-за социальных сетей — благодатной почве для сомнений и постоянного сравнения себя с другими — девочки (и мальчики) выбирают место на трибунах, а не на площадке».



«Взаимоотношения в семье и гендерные стереотипы тоже играют роль. Как правило, родители (или значимые взрослые) с самого начала оказывают наибольшее влияние на отношение девочки к спорту. По словам Карен Иссоксон-Силвер, вице-президента WSF по исследовательской и учебной работе, нередко привлечение дочери к спорту в процессе воспитания считается менее важным, чем те же действия в отношении сына. «В некоторых семьях папа с детства играет с сыном в мяч, но не делает того же с дочерью», — говорит Карен. Без поддержки со стороны семьи интерес девочки к спорту может не появиться ни в детстве, ни позднее.



К тому же мы живем в определенной культурной среде. Женский спорт в среднем получает только 5% телевизионного времени, в то время как мужской спорт — 95%. Это показывает исследование, проведенное Университетом Южной Калифорнии и Университетом Пердью. При этом зарплаты атлеток во многих видах спорта на 15–100% ниже, чем у мужчин. «Отсюда делается вывод, что атлетки почему-то менее важны или ценны. Особенное впечатление это производит на детей, — отмечает Карен. — А при высоком проценте бросивших спорт (и недостатке женщин-тренеров) девочки, в отличие от мальчиков, не видят столько же атлеток, с которых можно брать пример. Замкнутый круг».