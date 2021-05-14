Где купить спортивное бра? | Вопросы, которые не задают

Вопросы, которые не задают
Грудь, уроки физкультуры и покупка первого бра
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Сегодня Дина Эшер-Смит расскажет, как перестать стесняться своей груди во время занятий физкультурой и как поговорить с родителями о покупке первого спортивного бра.
1. Как перестать стесняться своей груди во время занятий физкультурой?
Как говорит Дина, ты не одинока в этом. Почти все люди в определенные моменты стесняются своего тела (даже если со стороны не скажешь). Будь добрее к себе и своему телу и сосредоточься на своих достижениях, своих движениях и ощущениях, а не на том, что могут подумать другие. Спорт должен приносить радость и уверенность в себе. Так что перестань стесняться, наслаждайся занятиями — и собой.
2. Как попросить у мамы спортивное бра?
Твое тело меняется, и ты внезапно (или, может, ты долго этого ждала!) понимаешь, что тебе нужно спортивное бра. Конечно, говорить с родителями о покупке бра может быть неловко, но в этом нет ничего страшного. Послушай, как бы Дина подошла к этому разговору. И помни, что изменения в твоем теле — это совершенно нормально, и тебе нечего стыдиться. Это, скорее, повод для праздника.
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