Где купить спортивное бра? | Вопросы, которые не задают

1. Как перестать стесняться своей груди во время занятий физкультурой?

Как говорит Дина, ты не одинока в этом. Почти все люди в определенные моменты стесняются своего тела (даже если со стороны не скажешь). Будь добрее к себе и своему телу и сосредоточься на своих достижениях, своих движениях и ощущениях, а не на том, что могут подумать другие. Спорт должен приносить радость и уверенность в себе. Так что перестань стесняться, наслаждайся занятиями — и собой.



