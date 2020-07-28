Почему время приема пищи так важно?

Когда лучше всего принимать пищу? Вот что говорят эксперты и исследования.

Завтрак. Между пробуждением и приемом пищи должна пройти пара часов. Старайся есть в одно и то же время, говорит Сатчин. Почему? Сразу после пробуждения у нас все еще повышен уровень мелатонина в крови. Он может помешать выработке инсулина — гормона, с помощью которого организм расщепляет и использует углеводы, объясняет он. По возможности ешь сладкое и калорийные блюда только на завтрак. Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutrition, показало, что, делая завтрак самым обильным приемом пищи, мы тем самым помогаем себе поддерживать оптимальный ИМТ (индекс массы тела), в то время как другие исследования предполагают, что это может помочь нам лучше спать. Обильный завтрак может помочь контролировать приступы голода в течение дня, а они влияют не только на вес, но и на уровень гормонов сна. Кроме того, выброс инсулина в ответ на сладкие блюда или напитки утром может быть мягче, чем если бы вы выпили стакан апельсинового сока или съели маффин на ночь.



Перекусы. Между перекусом и основным приемом пищи должно пройти минимум два часа, говорит Сатчин. Каждый раз когда мы едим, наша поджелудочная железа высвобождает инсулин, а примерно через 90 минут его уровень возвращается в норму. Если есть слишком часто, уровень инсулина не сможет вернуться в норму, что может привести к накоплению жира.



Обед. Обедать стоит тогда, когда хочется есть. Если мы съели большой завтрак или перекусывали днем, обед может сместиться на вторую половину дня. Если ты не любишь обильно завтракать, сделай обед своим основным приемом пищи. По словам Сатчина, обед в любом случае должен быть больше ужина. В ходе того же исследования было выявлено, что потребление наибольшего количества калорий за день во время обеда дает те же преимущества, что и обильный завтрак, только чуть менее выраженные.



Ужин. Между завтраком и ужином должно пройти примерно 10 часов. Такого расписания немного легче придерживаться, чем популярной схемы, по которой на еду отводится 8 часов, а на голодание — 16. Согласно исследованиям, 10-часовая схема тоже может улучшить артериальное давление, снизить вес и процент жира в организме. Сатчин советует не есть много на ужин, чтобы не перегружать организм. Если выдерживать окно в 10 часов становится просто, можно попробовать сузить окно приема пищи до 8 часов. Тогда, если завтрак был в 10:00, ужин должен быть не позднее 18:00.



Конечно, есть в строго определенное время не всегда возможно, и необязательно делать это каждый день. Иногда поздний телефонный звонок по работе, проснувшийся ребенок или празднование дня рождения могут сбить наш режим, и это нормально. По словам Сатчина, если ты придерживаешься определенного распорядка питания даже всего пять дней в неделю, это может дать положительные результаты, и в принципе любые усилия в этой области могут сделать нас здоровее. А главное, что внутренние часы у нас уже есть, нужно только научиться ими пользоваться.