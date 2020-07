Влияние кетодиеты на тренировки

Насколько жир — эффективное топливо для тренировок?

Отчеты о влиянии кетодиеты на тренировки... неоднозначны. Исследование 2020 года на небольшой выборке женщин показало, что женщины, придерживавшиеся кетодиеты в течение восьми недель, значительно укрепили мышцы от приседаний со штангой, при этом их результаты в жиме лежа остались прежними, в то время как у женщин на высокоуглеводной диете улучшились оба показателя. Согласно другому небольшому исследованию, опубликованному в издании Metabolism: Clinical and Experimental, атлеты, которые придерживались кетодиеты в течение 12 недель и с ее помощью сбросили жир, стали сильнее и выносливее тех, кто ел больше углеводов. Это логично: при снижении уровня жира в организме и соответственном увеличении процента мышечной массы, ты становишься сильнее, быстрее и мощнее.



Другое исследование, опубликованное в журнале The Journal of Physiology, показало, что у профессиональных атлетов, соревнующихся на выносливость, на кетодиете улучшился показатель VO2 Max, отражающий количество потребляемого кислорода при интенсивных нагрузках. «Однако им также требовалось больше кислорода для активности, что нивелирует полученные позитивные результаты», — говорит автор исследования Луиза Берк, доктор наук, главный специалист по вопросам стратегии питания в Австралийском институте спорта. А согласно результатам исследования, опубликованным в медицинском журнале Journal of the American College of Sports Medicine, у бегунов на кетодиете максимальная скорость снизилась на 5%, что скорее всего связано с тем, что жир хуже способствует сокращению мышц, чем углеводы.



Это не значит, что если ты любишь кардио, то кетодиета тебе не подойдет. Луиза отмечает, что согласно большинству исследований, диета не скажется негативно на тренировках с низкой и средней интенсивностью, однако улучшений результатов она тоже не принесет. А вот на длительных высокоинтенсивных тренировках она может сказаться негативно. Поэтому атлетам, желающим получить максимум от обоих видов тренинга, Луиза советует употреблять чуть больше углеводов перед высокоинтенсивными тренировками несколько раз в неделю, например добавить ягоды к яйцам или авокадо. Однако эта рекомендация подходит только тем, кто точно решил следовать кетогенной диете (стоит предварительно сделать тест на кетоновые тела).