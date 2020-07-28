Влияние кетодиеты на тренировки

Подумай, какие два продукта могут зарядить тебя энергией для тренировки. Вряд ли говядина и сыр чеддер первыми пришли тебе в голову. Но это основные продукты популярной кетогенной диеты, или кетодиеты, которая считается отличным способом быстро сбросить жир. «Данный план питания помогает людям снизить уровень жира в организме, сохранив мышечную массу», — говорит Кэтрин Саенс, доктор наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по силовому тренингу и тренировкам на выносливость, а также доцент кафедры кинезиологии в университете Джексонвилл, штат Флорида. Звучит почти слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли?
«Данный план питания помогает людям снизить уровень жира в организме, сохранив мышечную массу».
Кэтрин Саенс, доктор наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по силовому тренингу и тренировкам на выносливость, а также доцент кафедры кинезиологии в университете Джексонвилл, штат Флорида
«Цель кетодиеты — вызвать кетоз, то есть заставить организм использовать собственные жировые запасы в качестве основного источника энергии», — говорит Кэтрин. Для этого ее последователи придерживаются очень строгой пропорции КБЖУ. Согласно Национальным институтам здравоохранения США, при том что суточная норма калорий в кетодиете распределяется в соотношении 55–60% — жиры, 30–35% — белки, и 5–10% — углеводы, многие последователи диеты употребляют даже больше жиров.
«Когда ты преимущественно питаешься жиром, а затем сжигаешь собственный жир для энергии, ты чувствуешь себя более сытым и лучше справляешься с голодом», — утверждает Кэтрин. Это может привести к привлекательным кратковременным результатам: исследования показали, что у людей на кетодиете нормализуется вес, резистентность к инсулину, уровень сахара в крови и артериальное давление, при том, что эта диета была изначально разработана для лечения эпилепсии. Но примерно через год показатели выравниваются и дают тот же эффект, что и другие диеты для похудения.
Насколько жир — эффективное топливо для тренировок?
Отчеты о влиянии кетодиеты на тренировки... неоднозначны. Исследование 2020 года на небольшой выборке женщин показало, что женщины, придерживавшиеся кетодиеты в течение восьми недель, значительно укрепили мышцы от приседаний со штангой, при этом их результаты в жиме лежа остались прежними, в то время как у женщин на высокоуглеводной диете улучшились оба показателя. Согласно другому небольшому исследованию, опубликованному в издании Metabolism: Clinical and Experimental, атлеты, которые придерживались кетодиеты в течение 12 недель и с ее помощью сбросили жир, стали сильнее и выносливее тех, кто ел больше углеводов. Это логично: при снижении уровня жира в организме и соответственном увеличении процента мышечной массы, ты становишься сильнее, быстрее и мощнее.
Другое исследование, опубликованное в журнале The Journal of Physiology, показало, что у профессиональных атлетов, соревнующихся на выносливость, на кетодиете улучшился показатель VO2 Max, отражающий количество потребляемого кислорода при интенсивных нагрузках. «Однако им также требовалось больше кислорода для активности, что нивелирует полученные позитивные результаты», — говорит автор исследования Луиза Берк, доктор наук, главный специалист по вопросам стратегии питания в Австралийском институте спорта. А согласно результатам исследования, опубликованным в медицинском журнале Journal of the American College of Sports Medicine, у бегунов на кетодиете максимальная скорость снизилась на 5%, что скорее всего связано с тем, что жир хуже способствует сокращению мышц, чем углеводы.
Это не значит, что если ты любишь кардио, то кетодиета тебе не подойдет. Луиза отмечает, что согласно большинству исследований, диета не скажется негативно на тренировках с низкой и средней интенсивностью, однако улучшений результатов она тоже не принесет. А вот на длительных высокоинтенсивных тренировках она может сказаться негативно. Поэтому атлетам, желающим получить максимум от обоих видов тренинга, Луиза советует употреблять чуть больше углеводов перед высокоинтенсивными тренировками несколько раз в неделю, например добавить ягоды к яйцам или авокадо. Однако эта рекомендация подходит только тем, кто точно решил следовать кетогенной диете (стоит предварительно сделать тест на кетоновые тела).
Что необходимо знать о кетодиете
Если ты хочешь попробовать кетодиету, то полезно знать, с какими трудностями тебе предстоит столкнуться. Как и большинство строгих диет, ее сложно соблюдать в течение длительного времени, поэтому вряд ли она тебе подойдет, если ты просто ищешь новую полезную привычку. Так же она по-своему сказывается на физическом состоянии: когда твой организм адаптируется к недостатку углеводов, своего прежнего источника энергии, ты можешь испытывать усталость. «Из-за нее тебе будет труднее тренироваться, и ты будешь хуже себя чувствовать на следующий день», — говорит Кэтрин. У тебя также может ускориться сердцебиение, появиться головокружение или ухудшиться качество сна, вдобавок ты можешь испытывать ощущение боли и вздутия живота.
Индивидуальная реакция твоего организма на диету может сильно отличаться от реакции других людей. «Некоторые люди вскоре чувствуют себя отлично, другие же чувствуют себя вялыми и заторможенными в течение нескольких недель», — говорит Луиза. «Зачастую эти побочные эффекты свидетельствуют о том, что тебе нужно немного скорректировать питание, особенно если они не проходят, — утверждает Кэтрин. — Как только период первичной адаптации заканчивается (обычно в течение первых нескольких недель), люди отмечают более стабильный уровень энергии во время тренировок, ускоренное восстановление, улучшение сна и повышение уровня внимательности».
Так стоят ли строгие ограничения и возможные побочные эффекты обещанных преимуществ? Решать тебе. Если диета подходит тебе, и ее одобрил твой врач (эксперты настоятельно рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом, так как согласно некоторым исследованиям, кетодиета может негативно отразиться на уровне холестерина), то на какое-то время можешь спокойно урезать количество углеводов и есть больше жиров. Главное, помни, что для максимальных результатов нужно питаться здоровой питательной пищей, с кетодиетой или без нее. И это доказано наукой.