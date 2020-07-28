Влияние кетодиеты на тренировки

Что необходимо знать о кетодиете

Если ты хочешь попробовать кетодиету, то полезно знать, с какими трудностями тебе предстоит столкнуться. Как и большинство строгих диет, ее сложно соблюдать в течение длительного времени, поэтому вряд ли она тебе подойдет, если ты просто ищешь новую полезную привычку. Так же она по-своему сказывается на физическом состоянии: когда твой организм адаптируется к недостатку углеводов, своего прежнего источника энергии, ты можешь испытывать усталость. «Из-за нее тебе будет труднее тренироваться, и ты будешь хуже себя чувствовать на следующий день», — говорит Кэтрин. У тебя также может ускориться сердцебиение, появиться головокружение или ухудшиться качество сна, вдобавок ты можешь испытывать ощущение боли и вздутия живота.



Индивидуальная реакция твоего организма на диету может сильно отличаться от реакции других людей. «Некоторые люди вскоре чувствуют себя отлично, другие же чувствуют себя вялыми и заторможенными в течение нескольких недель», — говорит Луиза. «Зачастую эти побочные эффекты свидетельствуют о том, что тебе нужно немного скорректировать питание, особенно если они не проходят, — утверждает Кэтрин. — Как только период первичной адаптации заканчивается (обычно в течение первых нескольких недель), люди отмечают более стабильный уровень энергии во время тренировок, ускоренное восстановление, улучшение сна и повышение уровня внимательности».



Так стоят ли строгие ограничения и возможные побочные эффекты обещанных преимуществ? Решать тебе. Если диета подходит тебе, и ее одобрил твой врач (эксперты настоятельно рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом, так как согласно некоторым исследованиям, кетодиета может негативно отразиться на уровне холестерина), то на какое-то время можешь спокойно урезать количество углеводов и есть больше жиров. Главное, помни, что для максимальных результатов нужно питаться здоровой питательной пищей, с кетодиетой или без нее. И это доказано наукой.