Еда для отличного самочувствия и внешнего вида

Попробуй эту простую систему питания, которая на 100% основана на твоих предпочтениях.

Когда мы думаем о здоровом питании, на ум приходят сформулированные на основе однозначных предписаний диеты. Они гласят: «Не ешь это!» или «Ешь это». Часто эти диеты ставят во главу угла макронутриенты (количество жиров и белков в сравнении с количеством углеводов) или зацикливаются на тех или иных группах продуктов (к примеру, утверждается, что необходимо употреблять овощи и избегать злаков).

Эти предписывающие, ограничительные диеты по своей сути не являются плохими. Но они нацелены на толпу, а не на конкретного человека, как утверждает Брайан Сен-Пьер, тренер в Precision Nutrition — компании, которая разрабатывает программы оздоровления для атлетов любого уровня. «Предписывающие диеты работают для некоторых людей, но не для всех», — говорит Брайан. Он и эксперты компании Precision Nutrition выступают за другой, персонализированный подход, за систему питания «красный-желтый-зеленый».

Красный цвет означает, что перед приемом пищи стоит задуматься: возможно, она не так уже полезна или может вызвать плохое самочувствие. Желтый цвет обозначает продукты, употребляемые в определенных условиях. Ты ешь их, только когда развлекаешься с друзьями или во время праздников. Зеленые продукты можно есть всегда, где угодно, они в любом случае идут на пользу.

«Цветовая маркировка различна для каждого человека, — говорит Криста Скотт-Диксон, создатель учебной программы Precision Nutrition и преподаватель по рациональному питанию с 20-летним опытом работы. — Например, в морозильнике у меня уже полгода лежит мороженое, и я не испытываю непреодолимое желание его съесть. Но кто-то другой очень любит мороженое и не сможет контролировать себя в таких случаях. Как только оно появится дома, такой человек проглотит его через пять минут, а потом, скорее всего, будет чувствовать вину. Такие продукты маркируются красным цветом».