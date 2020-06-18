Еда для отличного самочувствия и внешнего вида

От Nike Training
Попробуй эту простую систему питания, которая на 100% основана на твоих предпочтениях.
Когда мы думаем о здоровом питании, на ум приходят сформулированные на основе однозначных предписаний диеты. Они гласят: «Не ешь это!» или «Ешь это». Часто эти диеты ставят во главу угла макронутриенты (количество жиров и белков в сравнении с количеством углеводов) или зацикливаются на тех или иных группах продуктов (к примеру, утверждается, что необходимо употреблять овощи и избегать злаков).
Эти предписывающие, ограничительные диеты по своей сути не являются плохими. Но они нацелены на толпу, а не на конкретного человека, как утверждает Брайан Сен-Пьер, тренер в Precision Nutrition — компании, которая разрабатывает программы оздоровления для атлетов любого уровня. «Предписывающие диеты работают для некоторых людей, но не для всех», — говорит Брайан. Он и эксперты компании Precision Nutrition выступают за другой, персонализированный подход, за систему питания «красный-желтый-зеленый».
Красный цвет означает, что перед приемом пищи стоит задуматься: возможно, она не так уже полезна или может вызвать плохое самочувствие. Желтый цвет обозначает продукты, употребляемые в определенных условиях. Ты ешь их, только когда развлекаешься с друзьями или во время праздников. Зеленые продукты можно есть всегда, где угодно, они в любом случае идут на пользу.
«Цветовая маркировка различна для каждого человека, — говорит Криста Скотт-Диксон, создатель учебной программы Precision Nutrition и преподаватель по рациональному питанию с 20-летним опытом работы. — Например, в морозильнике у меня уже полгода лежит мороженое, и я не испытываю непреодолимое желание его съесть. Но кто-то другой очень любит мороженое и не сможет контролировать себя в таких случаях. Как только оно появится дома, такой человек проглотит его через пять минут, а потом, скорее всего, будет чувствовать вину. Такие продукты маркируются красным цветом».
«Цель заключается в постоянном совершенствовании рациона — увеличении количества „зеленых“ продуктов и уменьшении количества „желтых“ и „красных“».
Nike Training
Чтобы присвоить продукту цветовую категорию, подумай о том, что ты ешь чаще всего — на завтрак, обед, ужин и для перекусов — и о том, какие цвета этим продуктам можно присвоить. Задача проста: употреблять больше продуктов, которые приносят хорошее самочувствие, и меньше тех, которые его не приносят. Не существует идеального или предписанного количества продуктов с зеленой, желтой и красной маркировкой. Цель заключается в постоянном совершенствовании рациона — увеличении количества «зеленых» продуктов и уменьшении количества «желтых» и «красных».
Не волнуйся: если ты любишь печенье и картофель фри, но знаешь, что они для тебя окрашены в огненно-красный цвет, не нужно полностью исключать их из рациона. «Мы предлагаем отказаться от продуктов с красной маркировкой только тем людям, которым платят за то, как они выглядят или какие результаты показывают, — говорит Брайан. — Всем остальным можно иногда наслаждаться ими и при этом оставаться в форме, сохранять здоровье и силу».
Брайан и Криста используют систему «красный-желтый-зеленый» для сотен клиентов Precision Nutrition и обнаружили, что она имеет множество положительных моментов. Во-первых, она наделяет тебя полномочиями. Только ты распределяешь продукты по категориям, и никто не станет тебе говорить, что можно, а что нельзя есть для поддержания здоровья. «Так можно познавать себя и открывать в себе что-то новое — каковы твои индивидуальные пищевые потребности и что лучше всего подходит именно тебе?» — размышляет Брайан. Хотя мы можем это понимать подсознательно, мы редко думаем, какие продукты дают нам хорошее самочувствие. «Этот подход выводит питание из сферы абстрактных волшебных формул о суперпродуктах в реальную жизнь — твою жизнь», — утверждает Криста.
Многие не осознают, что большинство рекомендаций по питанию основаны на усредненных значениях реакции среднестатистического человека. Так, хотя мы знаем, что цельнозерновые продукты могут приносить пользу, они не подходят для больных целиакией, организм которых плохо реагирует на хлеб. По мнению Брайана, если ты не переносишь определенные продукты, будь то злаки, крестоцветные овощи орехи или семена, и видишь, что они включены в диету как обязательные, ты можешь совсем пренебречь планом питания.
«По мере твоего развития и укрепления здоровья твой метод распределения продуктов по категориям будет меняться».
Nike Training
По мере твоего развития и укрепления здоровья твой метод распределения продуктов по категориям будет меняться. Как говорит Брайан, это еще одна причина, по которой концепция «красный-желтый-зеленый» позволяет обеспечить разнообразие и индивидуальность, невозможные при общих рекомендациях.
Он считает, что главной тенденцией здесь является осознанность. Вне зависимости от того, в какой цветовой категории находится еда, сделай паузу и задай себе вопрос: «Зачем я это ем?». Постановка вопросов поможет в ситуациях, когда имеются только продукты с красной маркировкой. Брайан говорит, что в таких случаях ты все равно можешь насладиться ими. Главное — сказать себе: «Я собираюсь сделать сознательный выбор и съесть немного чипсов и печенья, но я собираюсь делать это медленно, наслаждаться ими и остановиться, когда мне будет достаточно».
Именно поэтому система «красный-желтый-зеленый» так удобна. В ней нет запрещенных продуктов и можно употреблять абсолютно все, ведь запрет, как говорят Брайан и Криста, заставляет хотеть этого еще сильнее. Ты можешь ставить цели и принимать разумные решения для хорошего самочувствия и внешнего вида.
Преврати это в привычку: сделай привычкой употребление большего количества продуктов из зеленой категории, привязав ее к уже имеющейся привычке, например к перекусу. Когда настанет время перекуса, подумай: «Какой цвет этот продукт имеет для меня?». Каждый раз, находя время задать себе этот вопрос, не забывай поздравлять себя. Так будет легче выработать привычку.