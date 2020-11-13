Продукты для здорового сна

Еда может быть не только топливом для «включения» организма, но и средством для его правильного «выключения» в хорошем смысле этого слова. «То, как ты питаешься, напрямую связано с качеством твоего отдыха», — говорит Мари-Пьер Сен-Онж, доктор наук, директор Центра передовых знаний в области сна Колумбийского университета в Нью-Йорке и доцент нутрициологии, более двадцати лет изучающая влияние питания на сон.



Согласно ее исследованиям, люди, которые регулярно питаются продуктами с высоким содержанием клетчатки (фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами), как правило, спят дольше и крепче. Это может быть связано с тем, что многие продукты, богатые клетчаткой, содержат пребиотики — вещества, которые питают полезные бактерии в кишечнике, что способствует нормализации выработки гормонов сна.



А рацион с высоким гликемическим индексом, включающий продукты с рафинированными углеводами и добавленным сахаром, такие как белый хлеб и рис, выпечка и газировка, может стать причиной бессонницы, как показало новое исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition. «Такие продукты с высоким содержанием сахара могут привести к резкому скачку уровня сахара в крови, а затем к столь же резкому падению, из-за чего вырабатываются гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, нарушающие сон», — говорит Джеймс Гэнгвиш, доктор наук, доцент в Колумбийском университете и ведущий автор исследования.