Улучши технику бега без бега

2. Веди журнал пробежек

Тут основной акцент на слове «журнал», а не на слове «пробежки», ведь суть не просто в том, чтобы отслеживать километры в приложении. «Журнал пробежек дает возможность спокойно сесть и записать, что именно произошло, и чему научила тебя эта пробежка, — говорит Крис. — Дело не в цифрах, а в записи твоей собственной истории бега».



Просто представь: вот ты пробегаешь пять километров и уже ощущаешь усталость. Но если ты пролистаешь журнал, то увидишь, что несколько недель назад тебе удавалось пробежать не более двух с половиной километров. Осознание того, что даже в трудный день у тебя получилось пробежать вдвое больше — и, возможно, вдвое быстрее и с лучшим настроем — очень мощный мотиватор. Такой эмоциональный опыт не получишь от просмотра данных на фитнес-трекере.



3. Измени образ мышления

Жизнь так или иначе меняется, и твои беговые цели могут отойти на второй план. Но когда ты винишь себя за то, что у тебя не получается выйти на пробежку, ты не становишься ближе к своей цели. Крис считает, что лучшим решением в такой ситуации будет принять происходящее и поговорить с собой так, как ты говоришь с другом или важным для тебя человеком.



«Когда выходишь на пробежку, первую минуту повторяй себе, что ты большой молодец, — говорит он. — Выйти на пробежку не так легко, как в обычное время, так и сейчас». Позитивный внутренний диалог — навык, который можно выработать, и пока ты не можешь бегать, самое время этим заняться. Этот образ мышления пригодится тебе на каждой пробежке — как сейчас, так и в будущем.