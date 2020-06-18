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Что делать, когда ты не можешь бегать

Советы от Nike Running

Улучши технику бега без бега

В беге важна не только дистанция. Узнай, как еще можно улучшить свои результаты и полюбить бег еще больше.

Улучшить свои результаты в беге можно не только на пробежке. Главный международный тренер Nike Крис Беннет делится советами о том, как бегать лучше в будущем, когда нет возможности бегать сейчас.

Для того чтобы лучше бегать, не обязательно выходить из дома. И речь не только о тренировках для развития силы, подвижности и гибкости. Закрепление определенных привычек может стать отличным дополнением к обычным пробежкам и поможет тебе в трудный период, когда ты не можешь или не хочешь бегать.

В любом случае эти пять советов помогут тебе сделать бег еще более приятным и полезным занятием.

1. Стань поклонником
Если ты спросишь своих друзей «Кто твой любимый бегун?», сможет ли хоть кто-то из них ответить? А тем временем поклонники баскетбола могут часами спорить, кто выступил лучше в этом году — Леброн Джеймс или Яннис Адетокумбо. Когда ты увлекаешься каким-либо видом спорта, так или иначе хочется окунуться в его атмосферу. Однако, по словам главного международного тренера Nike Криса Беннета, «у бегунов нет никакой связи между самим бегом и интересом к этому виду спорта».

Что, конечно, печально, ведь бег — один из самых доступных видов спорта. «Может, я и не могу забросить мяч в корзину, но зато точно знаю, как круто бывает пересечь линию финиша и закричать „Да, черт подери!“, прямо как Шалан Флэнаган», — говорит Крис. Просмотр выступления Шалан на марафоне в Нью-Йорке, документального фильма о беге или выступлений золотых медалистов на Олимпиаде может вдохновить тебя повторить свои беговые рекорды.

Когда ты увлекаешься каким-либо видом спорта, так или иначе хочется окунуться в его атмосферу.

2. Веди журнал пробежек
Тут основной акцент на слове «журнал», а не на слове «пробежки», ведь суть не просто в том, чтобы отслеживать километры в приложении. «Журнал пробежек дает возможность спокойно сесть и записать, что именно произошло, и чему научила тебя эта пробежка, — говорит Крис. — Дело не в цифрах, а в записи твоей собственной истории бега».

Просто представь: вот ты пробегаешь пять километров и уже ощущаешь усталость. Но если ты пролистаешь журнал, то увидишь, что несколько недель назад тебе удавалось пробежать не более двух с половиной километров. Осознание того, что даже в трудный день у тебя получилось пробежать вдвое больше — и, возможно, вдвое быстрее и с лучшим настроем — очень мощный мотиватор. Такой эмоциональный опыт не получишь от просмотра данных на фитнес-трекере.

3. Измени образ мышления
Жизнь так или иначе меняется, и твои беговые цели могут отойти на второй план. Но когда ты винишь себя за то, что у тебя не получается выйти на пробежку, ты не становишься ближе к своей цели. Крис считает, что лучшим решением в такой ситуации будет принять происходящее и поговорить с собой так, как ты говоришь с другом или важным для тебя человеком.

«Когда выходишь на пробежку, первую минуту повторяй себе, что ты большой молодец, — говорит он. — Выйти на пробежку не так легко, как в обычное время, так и сейчас». Позитивный внутренний диалог — навык, который можно выработать, и пока ты не можешь бегать, самое время этим заняться. Этот образ мышления пригодится тебе на каждой пробежке — как сейчас, так и в будущем.

Улучши технику бега без бега

«Поговори с собой так, как ты говоришь с другом или важным для тебя человеком».

Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike

4. Не забывай о восстановлении
Невозможность бегать по той или иной причине очень расстраивает. Однако это дает тебе возможность заняться тем, что поможет тебе улучшить самочувствие и вернуться к бегу с новыми силами: сон и питание.

Как говорит Крис, во сне тело восстанавливается от всех психологических и физических нагрузок. Чтобы спать дольше и лучше, достаточно развить одну полезную привычку — к примеру, ложиться и вставать каждый день в одно и то же время.

Здоровое питание в свою очередь не означает тотальное изменение диеты или тщательный подсчет жиров, белков и углеводов. Начни с малого — например, съедай один овощ с каждым приемом пищи или замени стакан газировки водой. В отличие от серьезных изменений, которые тебе будет трудно поддерживать, эти небольшие действия легко осуществимы, к тому же, они помогут тебе поддерживать тело в нужной форме.

5. Найди другие способы поддержания активности
Так называемая «эйфория бегуна» может вызывать привыкание и желание начать новую тренировку сразу после того, как закончилась предыдущая. Однако Крис считает: «Не обязательно бегать, чтобы получить ту же пользу, что и от пробежки».

Он предлагает создать плейлист из любимых песен и потанцевать, попрыгать, повеселиться примерно полчаса. «Так ты дашь необходимую нагрузку сердечно-сосудистой системе и насытишь мозг эндорфинами, — говорит он. — Ты получишь физическую и эмоциональную пользу как от пробежки, и при этом тебе не нужно будет бежать ни минуты».

Улучши технику бега без бега

Nike Run Club

Твой идеальный партнер для бега.

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Улучши технику бега без бега

Nike Run Club

Твой идеальный партнер для бега.

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