Как пережить неудачу

Возможно, тебе казалось, что к определенному возрасту у тебя уже будет семья, но твои отношения только что распались. Твои тренировки к забегу закончились его отменой. Или вот уже две недели ты не ешь животную пищу и вдруг... Доедая буррито с фасолью, ты понимаешь, что в нем сыр.



Неожиданные препятствия могут вызывать беспокойство, ошеломлять и даже парализовывать, — говорит Кэрри Джексон Чидл, специалист по психологической подготовке, автор книг On Top of Your Game («Возможности на максимуме») и Rebound («Перезагрузка»). Почему? По словам Кэрри, если всё идет не по плану, ты можешь чувствовать неуверенность.



«Если случается что-то плохое, это может подтолкнуть тебя на скользкую дорожку негативного мышления, — объясняет Джехан Спаркс, доктор наук, изучающая поведенческие реакции при принятии решений в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. — Ты начинаешь беспокоиться о других проблемах, сомневаться в себе, чего не было раньше, и драматизировать события. Другими словами, накручивать себя», — говорит Джехан.



Однако от этого можно избавиться. «Стрессовый фактор вызывает стресс только тогда, когда ты решишь, что не можешь справиться с ситуацией», — говорит Кэрри. Это означает, что всё зависит от тебя. Ты можешь выбирать, как относиться к неудаче и как действовать. И даже использовать трудности, чтобы добиться большего успеха. Вот как это сделать.