Как пережить неудачу

1. Прочувствуй все эмоции.

«Не отчаивайся». «Не надо расстраиваться из-за этого». Ты тоже так говоришь себе? «Бороться с первой реакцией на негативное событие — нормально, но если ты считаешь эти эмоции „плохими”, то будешь дольше их переживать, — говорит Кэрри. — Надо позволить себе прочувствовать все эмоции, чтобы двигаться дальше».



Кроме того, исследования показывают, что точное определение эмоций может ускорить процесс их переживания, поэтому Кэрри рекомендует найти в интернете список не менее 50 эмоций, чтобы определить, что именно ты чувствуешь. «Вместо деления эмоций на „хорошие” и „плохие”, число которых поистине огромно, ты можешь сказать: „Я в отчаянии” или „Я чувствую безысходность”. Она объясняет, что определение и принятие конкретных эмоций позволит твоей психике быстрее справиться с ситуацией и восстановиться.



2. Прими и действуй.

Если тебе приходилось импровизировать, ты знаешь правило «да, и»: что бы ни сказал и ни сделал твой партнер, ты всегда это принимаешь и подстраиваешься. «Если кто-то делает что-то нестандартное, а ты это не принимаешь, все пойдет не так», — говорит Кэрри. То же самое происходит и с нашими негативными эмоциями. Если ты замыкаешься и пытаешься отгородиться от всего — это путь в никуда. Прими то, что случилось, и реши, что можно сделать, чтобы снова вернуться в игру.



Джехан говорит, что этот подход помогает формировать и поддерживать мышление, направленное на саморазвитие (веру в то, что ты можешь чему-то научиться и адаптироваться к сложным ситуациям), а не думать о том, что твои возможности ограничены. Например, если ты теряешь работу, вместо того чтобы считать себя плохим специалистом, можно продумать способы улучшить свои навыки в освободившееся время. Если у тебя произошла травма ноги во время пробежки, не надо забрасывать спорт. Начни делать упражнения, которые помогут улучшить баланс, когда ты снова сможешь бегать.



«Такое переосмысление также позволяет стать упорнее, — добавляет Джехан. — Упорные люди успешны, потому что они устойчивы к неудачам и усваивают уроки из негативного опыта».



3. Делай акцент на хорошем.

Эмоции, как негативные, так и положительные, существенно влияют на наш настрой. «Если ты постоянно концентрируешься на хорошем или на том, за что чувствуешь благодарность, особенно в трудных ситуациях, то начнешь замечать и другие плюсы, — говорит Джехан. — Умение замечать неочевидные преимущества ситуации (например, отмена забега позволит тебе поучаствовать в виртуальной гонке по выбранному маршруту, а переезд к родителям даст возможность накопить денег на жилье получше) может быть еще одним способом достижения положительного результата». Оба действия дают уверенность и мотивацию, помогая вернуться в строй и попробовать снова.



По словам Джехан, важно применять эти тактики после того, как ты прочувствуешь все эмоции, но до того, как тебя начнут поглощать негативные мысли. «Слишком резкий переход может быть неэффективен, потому что будет искусственным», — говорит она. Помни, что перед тем, как посмотреть на ситуацию более объективно и увидеть пути выхода из нее, нужно понять, какие эмоции ты испытываешь.



4. Пересматривай цели.

Независимо от того, чего ты хочешь достичь, когда сбиваешься с пути, тебе надо заново определить свою цель. «Мозг любит придерживаться изначальных ожиданий, даже после изменения обстоятельств, — говорит Кэрри. — Но если ты не скорректируешь свою цель, независимо от твоих действий тебе будет казаться, что она не достигнута».



Пересмотр цели зависит от того, чего ты хочешь добиться, и какая у тебя мотивация. Возможно, придется изменить сроки и вместо отпуска с друзьями в этом году сосредоточиться на большем в следующем. Или можно запланировать для поездки определенные даты и придерживаться расписания. Кэрри говорит, что неважно, как именно ты пересмотришь задачу, важно определить новую цель и конкретные шаги для ее достижения. Это требует участия той части мозга, которая ответственна за действия, что может значительно повысить твои шансы на успех.



И мотивационное заключение: хотя в данный момент это может быть неочевидным, но неожиданные трудности могут стать преимуществами, вызывая «посттравматический рост», как называют его эксперты. В исследовании 2019 года, проведенном в Школе управления Келлогг Северо-Западного университета, исследователи обратились к молодым ученым, которые на ранних этапах своей карьеры испытывали неудачи. Исследователи обнаружили, что через 10 лет они сильно опередили своих коллег, публикуя работы, которые чаще цитируются и имеют большее влияние в их сфере. Одна из теорий, по словам автора исследования доктора наук Дашуна Ванга, заключается в том, что сложный опыт может давать силы и уверенность. И, возможно, благодаря этим трудностям, по словам Дашуна, «ученые стали лучшей версией себя».



Вот как извлечь преимущества из негативного опыта.