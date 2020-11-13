Что такое острая инсомния, и как с ней бороться?

Нет смысла напоминать тебе, насколько неспокойная сейчас обстановка. Кроме грусти, злости и стресса многие по-прежнему ощущают последствия нарушения обычного порядка вещей, и возвращения к «норме» пока не предвидится. Такая эмоциональная нестабильность может оказать негативное влияние на качество отдыха. Если ты вдруг начинаешь испытывать проблемы с засыпанием и сном или чувствуешь, что не восстанавливаешься во время сна, возможно, ты страдаешь кратковременной формой бессонницы, называемой острой бессонницей.
Слово «бессонница» может звучать пугающе, но для паники повода нет: если взять ее под контроль на ранней стадии, она вряд ли перейдет в хроническую форму. Вот что тебе нужно знать об этом.
Что означает «острая»
«Острая бессонница — это форма нарушения сна, которая проявляется менее трех месяцев подряд без определенной частоты», — говорит доктор медицинских наук Брандон Питерс-Мэтьюс, доктор медицины сна в Медицинском центре Вирджиния Мейсон в Сиэтле и автор книги «Sleep Through Insomnia» (Как спать с бессонницей). Это означает, что на протяжении этого срока ты можешь сталкиваться с бессонницей один или несколько раз в неделю. Хроническая же бессонница проявляется не менее трех раз в неделю в течение трех месяцев или дольше и требует постановки диагноза. (Если в течение такого долгого периода времени ты проводишь много ночей без сна, нужно записаться к врачу.)
Острая форма довольно распространена: согласно исследованиям Медицинской школы Пенсильванского университета, ежегодно с ней сталкиваются около 25% жителей США. И эпидемиологи предсказывают, что в течение следующих нескольких лет число случаев острой бессонницы будет и дальше расти в ряде крупнейших стран мира.
И хотя регулярная нехватка сна малоприятна, есть и хорошие новости: как следует из названия, обычно это временное явление. Более того, исследователи из Пенсильванского университета обнаружили, что примерно у 75% пациентов, справившихся с острой бессонницей, состояние не переходит в хроническое. Зная, почему может возникнуть острая бессонница и как от нее избавиться, ты сможешь проще с ней справиться.
С чего все начинается
В большинстве случаев острая бессонница, которая раньше называлась «адаптационной», вызвана краткосрочными трудными ситуациями — временной нехваткой денег, важной презентацией на работе или болезнью питомца. «В стрессовых ситуациях сложнее отключить мозг и расслабиться, когда приходит время ложиться спать», — объясняет доктор медицинских наук Кэтрин Грин, главный врач клиники медицины сна в больнице Университета Колорадо. И одна ночь плохого сна может с легкостью превратиться в несколько, особенно если ты не пытаешься справиться со стрессом или прибегаешь к вредным для здоровья способам, например употребляешь алкоголь или заедаешь стресс (это может сказаться на качестве сна, и цикл продолжится).
Почему даже незначительные проблемы со сном могут иметь заметные последствия
Хотя несколько ночей плохого сна в неделю не кажутся такой уж серьезной проблемой, последствия могут негативно сказаться на твоем здоровье и работоспособности. Помимо того что частые проблемы со сном могут привести к усталости и плохому настроению, у людей с острой бессонницей обычно более короткая фаза глубокого сна, во время которого происходит восстановление организма, как показывает исследование, опубликованное в журнале Sleep. И это точно не поможет ускорить восстановление после тренировки и набраться сил и энергии для следующей.
«Что касается сценариев, требующих высокого уровня работоспособности, некоторые исследования показывают, что на способности принимать решения и время реакции может сказаться всего одна или две ночи неполноценного сна», — говорит доктор Кэтрин Грин. Неважно, идешь ты на тренировку или тебе просто нужно куда-то поехать (управление транспортным средством требует более активной мозговой деятельности, чем можно подумать), если у тебя проблемы с ясностью мышления, ты можешь потерять мяч, уронить штангу или, что еще хуже, подвергнуть себя риску попасть в аварию.
Кэтрин добавляет: исследователи точно не знают, почему, но это, вероятно, связано с общим временем сна. «Есть довольно веские доказательства того, что для полноценной жизнедеятельности большинству взрослых требуется не менее семи часов сна ежедневно, — говорит она. — Если ты недосыпаешь регулярно или даже в течение короткого периода времени, это будет иметь негативные последствия».
«Что касается сценариев, требующих высокого уровня работоспособности, некоторые исследования показывают, что на способности принимать решения и время реакции может сказаться всего одна или две ночи неполноценного сна».
Кэтрин Грин
Доктор медицинских наук, главный врач клиники медицины сна в больнице Университета Колорадо
Как восстановить сон
Все, кто когда-либо лежал в кровати, глядя в потолок, знают, что заставлять себя заснуть — это как пытаться чихнуть с открытыми глазами. А когда у тебя острая бессонница, тот факт, что ты упускаешь драгоценное время для сна из-за стресса, скорее всего, приведет к еще большему стрессу — это замкнутый круг. По словам доктора Грин, плюс в том, что когда проблема будет решена, — скажем, тебе удастся дотянуть до зарплаты, хорошо провести презентацию или питомец почувствует себя лучше — ты сможешь вернуться к обычному режиму сна.
Но «справиться с бессонницей, вызванной стрессом и тревогой, особенно хорошо помогают техники осознанности», — говорит доктор Грин. Она рекомендует сканировать все тело — закрыть глаза и медленно отмечать все ощущения, двигаясь от пальцев ног вверх, а также заниматься медитацией в сопровождении инструктора, которую можно найти в некоторых приложениях. Это поможет вернуться в текущий момент и активировать парасимпатическую нервную систему, позволяя телу войти в режим «отдых и переваривание» и подготовить сознание ко сну.
Кроме того, важно не закрепить плохие привычки, которые могут возникнуть во время борьбы с бессонницей: листать социальные сети посреди ночи или смотреть сериалы на ноутбуке, лежа в постели. Доктор Грин предупреждает: если делать это регулярно, может сбиться циркадный ритм — внутренние часы, которые определяют время сна и бодрствования. «Это главная причина, по которой острая бессонница может стать хронической», — говорит она.
Даже если ты не можешь уснуть, не нужно тянуться за телефоном. «Пусть кровать станет местом, где ты будешь только спать», — говорит доктор Питерс-Мэтьюс. Если ты не сможешь уснуть за 20–30 минут, «лучше всего встать с кровати, сесть на стул или на диван и заняться каким-то спокойным делом, при котором не нужно смотреть на экран, — например, почитать книгу или послушать медитацию», — говорит доктор Грин. Возвращайся в кровать только тогда, когда почувствуешь сонливость.
Если в кровати ты будешь только спать, это может предотвратить бессонницу. В конце концов, острая бессонница временна и уж точно лучше хронической, но отсутствие бессонницы не идет с этим ни в какое сравнение.
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