Как понимать свои эмоции

Эксперты расскажут, какую пользу могут принести негативные эмоции и как научиться с ними ладить.
Не переживай. Найди повод для радости. Займись чем-нибудь. Не парься. Райан Флаэрти, старший директор отдела Nike по спортивной подготовке и член совета Nike Performance Council, даже не хочет слышать подобные фразы. «Иногда мы должны ощущать тревожность, — говорит Райан. — Если тебе не знакомо это чувство, то это повод для беспокойства».
Райан, тренировавший профессиональных атлетов в условиях высокого психологического стресса, хорошо знаком со сложными эмоциями. Ранее в этом году, когда во всем мире все перевернулось с ног на голову, в своем эпизоде подкаста Trained Райан помогал слушателям справляться с собственными эмоциями, которые стали вызывать у них много трудностей. Он приглашал экспертов из самых разных областей и спрашивал у них: «Что делать с чувством страха, тревожностью и грустью, когда они наваливаются со всех сторон?» Оказалось, существует единое мнение на этот счет: лишь приняв свои сложные эмоции, можно с ними справиться.
Прислушайся к сигналу
«Большинство людей убеждены, что есть хорошие эмоции, а есть плохие, — говорит Энди Паддикомб, сооснователь Headspace и член совета Nike Performance Council, специализирующийся в области медитации и осознанности. — Нам не нравится испытывать „плохие“ эмоции, поэтому мы сопротивляемся им. Но это сопротивление только усиливает их». Чтобы научиться ладить с негативными эмоциями, он рекомендует медитировать: «Во время медитации ты не пытаешься прогнать эти эмоции. Ты пытаешься с ними подружиться, чтобы с ними было проще работать». (Для начала Энди рекомендует просто сидеть в тишине в течение нескольких минут каждый день и наблюдать за своими ощущениями.)
Полностью проживая сложные эмоции, можно также извлечь крайне важную информацию о своем окружении. «В конечном счете, тревога — это сигнал, — говорит Сью Фальсоне, клинический специалист по спортивной физиотерапии и член совета Nike Performance Council, специализирующаяся на восстановлении. — Он словно сообщает: „Эй, вокруг что-то идет не так!“». Если осознать, что это не обязательно связано с тобой, принять эмоцию становится гораздо проще, полагает Сью.
«Нам не нравится испытывать „плохие“ эмоции, поэтому мы сопротивляемся им. Но это сопротивление только усиливает их».
Энди Паддикомб
Сооснователь Headspace и член совета Nike Performance Council
Психолог Анжела Дакворт, доктор наук и автор бестселлера «Твердость характера. Как развить в себе главное качество успешных людей» (Grit: Why passion and resilience are the secrets to success), рассматривает этот «сигнал» как важный элемент человеческой эволюции. По ее словам, стресс и беспокойство — результат работы встроенного в подкорку механизма «бей или беги», который формировался в течение миллионов лет. «Если у наших предков отсутствовала стрессовая реакция на угрозу, они не выживали, — говорит Анжела. — Возьмем, например, ситуацию с коронавирусом. Люди, которые не испытывали стресс, скорее всего, также не начали мыть руки в течение 20 секунд. Если бы мы думали, что все в порядке, мы бы не принимали меры. Это адаптивная реакция. И именно потому, что стресс — это негативное чувство, этот механизм исправно работает». «На самом деле, испытывать стресс в трудных ситуациях абсолютно естественно для человека», — утверждает Анжела.
Неприятное ощущение других эмоций также связано с эволюцией. «Чувство жажды говорит об обезвоживании. Твой организм сообщает, что для выживания ему нужна вода, — говорит Стефани Качиоппо, доктор наук, нейробиолог и член совета Nike Performance Council, изучающая феномен одиночества. — Так же как и жажда, одиночество — это сигнал об истощении определенного ресурса. Когда ты испытываешь одиночество, это значит, что тебе нужно возобновить общение с окружающими».
Несмотря на то что ты не можешь избежать негативных эмоций, ты можешь на них влиять. Вот с чего следует начать.
Стать участником обсуждения
В первую очередь необходимо расслабиться. «Абсолютно нормально испытывать негативные эмоции. Осознать это — самое важное», — говорит Сью.
Затем нужно прочувствовать эти эмоции — в определенной мере. «Не стоит переживать по поводу того, что ты испытываешь стресс», — говорит Анжела. Чтобы остановить снежный ком, подключай приятные эмоции. Анжела делает это с помощью 30-секундного упражнения, которое она называет «Три хорошие вещи». «Я вспоминаю три хорошие вещи, которые произошли за последние 24 часа. Они могут быть значительными и не очень, — говорит она. — Как правило, мы заостряем внимание на негативном. В процессе эволюции мы научились видеть угрозу издалека. Это упражнение позволяет обратить внимание на то, что мы обычно не замечаем». Делай это упражнение каждое утро, как только проснешься.
У Энди есть собственный метод, при помощи которого он развивает то, что буддисты называют милосердием. «Я вспоминаю о ком-нибудь, кто мне важен, — говорит он. — Я представляю его сидящим в месте, которое ему нравится. И когда я выдыхаю, я представляю, как этот человек становится все более здоровым, счастливым и расслабленным. Сосредоточение внимания на счастье близкого приносит радость и чувство близости, которого мне не хватало». По словам Энди, подобные упражнения также позволяют перенастроиться на нужный лад, чтобы предпринять позитивные шаги. Он добавляет: «Люди часто понимают под медитацией уход от действительности. Я бы сказал, что это шаг навстречу к наполненной жизни. Эта привычка думать о хорошем становится частью повседневной жизни».
И наконец, Стефани Качиоппо дает один простой совет, который будто объединяет все вышесказанное: «Будь своим лучшим другом»,— говорит она. Лучший друг не будет осуждать, а будет воодушевлять и поддерживать тебя, какие бы чувства не завладевали тобой. «Почему бы не относиться так к самому себе?» — говорит Стефани.
Теперь, когда ты все это знаешь, осталось спросить: «Почему бы не начать сегодня?».