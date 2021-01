Как понимать свои эмоции

Психолог Анжела Дакворт, доктор наук и автор бестселлера «Твердость характера. Как развить в себе главное качество успешных людей» (Grit: Why passion and resilience are the secrets to success), рассматривает этот «сигнал» как важный элемент человеческой эволюции. По ее словам, стресс и беспокойство — результат работы встроенного в подкорку механизма «бей или беги», который формировался в течение миллионов лет. «Если у наших предков отсутствовала стрессовая реакция на угрозу, они не выживали, — говорит Анжела. — Возьмем, например, ситуацию с коронавирусом. Люди, которые не испытывали стресс, скорее всего, также не начали мыть руки в течение 20 секунд. Если бы мы думали, что все в порядке, мы бы не принимали меры. Это адаптивная реакция. И именно потому, что стресс — это негативное чувство, этот механизм исправно работает». «На самом деле, испытывать стресс в трудных ситуациях абсолютно естественно для человека», — утверждает Анжела.



Неприятное ощущение других эмоций также связано с эволюцией. «Чувство жажды говорит об обезвоживании. Твой организм сообщает, что для выживания ему нужна вода, — говорит Стефани Качиоппо, доктор наук, нейробиолог и член совета Nike Performance Council, изучающая феномен одиночества. — Так же как и жажда, одиночество — это сигнал об истощении определенного ресурса. Когда ты испытываешь одиночество, это значит, что тебе нужно возобновить общение с окружающими».



Несмотря на то что ты не можешь избежать негативных эмоций, ты можешь на них влиять. Вот с чего следует начать.