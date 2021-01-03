Как понимать свои эмоции

Стать участником обсуждения

В первую очередь необходимо расслабиться. «Абсолютно нормально испытывать негативные эмоции. Осознать это — самое важное», — говорит Сью.



Затем нужно прочувствовать эти эмоции — в определенной мере. «Не стоит переживать по поводу того, что ты испытываешь стресс», — говорит Анжела. Чтобы остановить снежный ком, подключай приятные эмоции. Анжела делает это с помощью 30-секундного упражнения, которое она называет «Три хорошие вещи». «Я вспоминаю три хорошие вещи, которые произошли за последние 24 часа. Они могут быть значительными и не очень, — говорит она. — Как правило, мы заостряем внимание на негативном. В процессе эволюции мы научились видеть угрозу издалека. Это упражнение позволяет обратить внимание на то, что мы обычно не замечаем». Делай это упражнение каждое утро, как только проснешься.



У Энди есть собственный метод, при помощи которого он развивает то, что буддисты называют милосердием. «Я вспоминаю о ком-нибудь, кто мне важен, — говорит он. — Я представляю его сидящим в месте, которое ему нравится. И когда я выдыхаю, я представляю, как этот человек становится все более здоровым, счастливым и расслабленным. Сосредоточение внимания на счастье близкого приносит радость и чувство близости, которого мне не хватало». По словам Энди, подобные упражнения также позволяют перенастроиться на нужный лад, чтобы предпринять позитивные шаги. Он добавляет: «Люди часто понимают под медитацией уход от действительности. Я бы сказал, что это шаг навстречу к наполненной жизни. Эта привычка думать о хорошем становится частью повседневной жизни».



И наконец, Стефани Качиоппо дает один простой совет, который будто объединяет все вышесказанное: «Будь своим лучшим другом»,— говорит она. Лучший друг не будет осуждать, а будет воодушевлять и поддерживать тебя, какие бы чувства не завладевали тобой. «Почему бы не относиться так к самому себе?» — говорит Стефани.



Теперь, когда ты все это знаешь, осталось спросить: «Почему бы не начать сегодня?».