Тренировки

О пользе позитивного мышления

Оптимисты всегда надеются на лучшее. Что бы они ни делали, они считают, что у них все получится. Кажется, что такой подход вполне эффективен. Но оправдан ли он? Действительно ли оптимисты добиваются более высоких результатов? Согласно исследованиям, это так.

Скрытые возможности позитивного мышления

По данным исследования около 230 тысяч человек, опубликованного в журнале Cardiology, более высокий уровень оптимизма коррелировал с менее высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Недавнее исследование Гарвардского университета, в котором участвовало около 13 тысяч человек, выявило, что более позитивные респонденты обладали более крепким здоровьем и демонстрировали здоровые привычки, а также пользовались большей поддержкой окружающих и были более благополучны в психологическом и социальном плане.

Если тебе кажется, что это не про тебя, поскольку ты думаешь, что эти результаты относятся только к тем, кто уже по жизни оптимист, помни: позитивному мышлению можно научиться.

«Оптимизм — не неизменная вещь, можно научиться мыслить более оптимистично», — говорит Элейн Фокс, доктор наук, профессор психологии и эмоциональной неврологии Оксфордского университета и автор книги «Дождливый мозг, солнечный мозг» (Rainy Brain, Sunny Brain). Первым шагом в выборе положительного, а не отрицательного образа мышления, является осознание того, почему мозг склонен к оптимизму или пессимизму.

« Если у тебя есть положительные ожидания, ты с большей вероятностью будешь вкладывать энергию в то, чего пытаешься достичь. Негативные ожидания мешают понять, что и как следует делать, поэтому часто ты не предпринимаешь никаких действий».

Лоретта Бройнинг, доктор наук,

основатель Inner Mammal Institute

«Нейронные пути, которые определяют позитивное или негативное мышление, формируются в юности», — объясняет Лоретта Бройнинг, доктор наук, основатель Inner Mammal Institute и автор книги «Управляй гормонами счастья» (The Science of Positivity). По словам Лоретты, наш прошлый опыт, особенно в детстве, формирует наши ожидания хороших или плохих результатов, и это ключ к тому, какой будет наша мотивация во взрослом возрасте.

«Если у тебя есть положительные ожидания, ты с большей вероятностью будешь вкладывать энергию в то, чего пытаешься достичь. Если ты ожидаешь неприятностей, ты, вероятно, не будешь пытаться достичь цели, потому что мозг настроен только на получение вознаграждения, — говорит Лоретта. — Негативные ожидания мешают понять, что и как следует делать, поэтому часто ты не предпринимаешь никаких действий».

По словам Лоретты, пессимистичное мышление не только вызывает высвобождение кортизола, гормона стресса, который отправляет мозгу предупреждение об угрозах, но и закрепляется в качестве модели поведения. «Ты подкрепляешь негативные нейронные пути. Это похоже на освоение родного языка: процесс идет сам по себе, так что ты даже не знаешь, как это происходит».

Когда ты постоянно крутишь в голове мрачные мысли, кажется бесполезным просто сказать себе, что надо мыслить позитивно. Возможно, так и есть на самом деле: по словам Элейн, позитивное мышление само по себе не так полезно. Преимущества позитивного настроя заключаются не в том, как мы думаем, а в том, что мы делаем. «Если ты делаешь много позитивных вещей, это будет поддерживать твое настроение и позитивный настрой», — говорит Элейн.

Чувствуешь себя увереннее? Вот пять способов закрепления позитивного мышления.

  1. Уделяй 3 минуты в день тренировке нового мышления

    В течение одной минуты представляй, какие действия ты можешь предпринять в данной ситуации. Например, ты сидишь дома, тебе скучно. В течение этих 60 секунд подумай о том, что наконец у тебя появилось время на дела, которые постоянно откладывались, игру на гитаре или медитацию.

    Выполняй это одноминутное упражнение три раза в день, скажем, после каждого приема пищи, в течение шести недель, и ты сможешь настроить свой мозг на позитивное мышление. «Необязательно выполнять задуманное, — говорит Лоретта. — Смысл в том, чтобы заменить негативные ожидания позитивными, поскольку трудности — это лишь случайные моменты жизни, а не вся жизнь».
  2. Старайся каждый день делать что-то приятное

    Элейн считает, что любое занятие, которое позволяет тебе почувствовать себя лучше физически, психологически или эмоционально, будь то тренировка, приготовление любимого блюда или видеочат с другом, помогает настроиться на позитив. «Необходимо делать что-то, что настроит тебя на позитивный лад, а не просто надеяться, что ты постараешься стать оптимистичнее», — говорит она.
  3. Сохраняй упорство

    Знаешь старую поговорку: «Терпение и труд все перетрут»? По словам Элейн, упорство является ключевым компонентом оптимизма. Чем больше усилий ты вкладываешь, тем выше вероятность успеха, а успех естественным образом способствует более позитивному мышлению и действиям.
  4. Контролируй то, что в твоих силах

    «Оптимисты чувствуют, что они контролируют ситуацию», — говорит Элейн. Вот один из способов усвоить это убеждение: сосредоточься на том, что ты можешь сделать, а не на том, чего не можешь.

    Например, забег, для участия в котором ушли месяцы тренировок, отменяется, и ты не можешь поставить новый рекорд. Но ты можешь выбрать новую цель для тренировок, например использовать массажный валик каждый вечер или добавлять овощи в каждый прием пищи. Установление плана успокаивает и поднимает настроение и в конечном итоге может помочь тебе перейти к более позитивным действиям.
  5. Надейся на лучшее, готовься к худшему

    Можно быть оптимистом и все равно быть готовым к тому, что что-то пойдет не по плану. Элейн называет такой подход «реалистичным оптимизмом», и он гораздо полезнее, чем слепая вера в то, что в жизни нет никаких проблем, потому что это не так. Планирование неблагоприятных исходов, таких как голод во время длинной пробежки (подготовь закуски!), позволяет тебе контролировать ситуацию.

    «Не нужно акцентировать внимание на возможных неприятностях, — говорит Элейн. — Правильный подход заключается в поддержании баланса между разумной оценкой потенциальных угроз и опасностей и всеобъемлющим оптимизмом и верой в то, что в конце концов все закончится хорошо, пусть даже и не так, как ожидалось».

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