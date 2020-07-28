Скрытые возможности позитивного мышления

Оптимисты всегда надеются на лучшее. Что бы они ни делали, они считают, что у них все получится. Кажется, что такой подход вполне эффективен. Но оправдан ли он? Действительно ли оптимисты добиваются более высоких результатов? Согласно исследованиям, это так.
По данным исследования около 230 тысяч человек, опубликованного в журнале Cardiology, более высокий уровень оптимизма коррелировал с менее высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Недавнее исследование Гарвардского университета, в котором участвовало около 13 тысяч человек, выявило, что более позитивные респонденты обладали более крепким здоровьем и демонстрировали здоровые привычки, а также пользовались большей поддержкой окружающих и были более благополучны в психологическом и социальном плане.
Если тебе кажется, что это не про тебя, поскольку ты думаешь, что эти результаты относятся только к тем, кто уже по жизни оптимист, помни: позитивному мышлению можно научиться.
«Оптимизм — не неизменная вещь, можно научиться мыслить более оптимистично», — говорит Элейн Фокс, доктор наук, профессор психологии и эмоциональной неврологии Оксфордского университета и автор книги «Дождливый мозг, солнечный мозг» (Rainy Brain, Sunny Brain). Первым шагом в выборе положительного, а не отрицательного образа мышления, является осознание того, почему мозг склонен к оптимизму или пессимизму.
« Если у тебя есть положительные ожидания, ты с большей вероятностью будешь вкладывать энергию в то, чего пытаешься достичь. Негативные ожидания мешают понять, что и как следует делать, поэтому часто ты не предпринимаешь никаких действий».
Лоретта Бройнинг, доктор наук,
основатель Inner Mammal Institute
«Нейронные пути, которые определяют позитивное или негативное мышление, формируются в юности», — объясняет Лоретта Бройнинг, доктор наук, основатель Inner Mammal Institute и автор книги «Управляй гормонами счастья» (The Science of Positivity). По словам Лоретты, наш прошлый опыт, особенно в детстве, формирует наши ожидания хороших или плохих результатов, и это ключ к тому, какой будет наша мотивация во взрослом возрасте.
«Если у тебя есть положительные ожидания, ты с большей вероятностью будешь вкладывать энергию в то, чего пытаешься достичь. Если ты ожидаешь неприятностей, ты, вероятно, не будешь пытаться достичь цели, потому что мозг настроен только на получение вознаграждения, — говорит Лоретта. — Негативные ожидания мешают понять, что и как следует делать, поэтому часто ты не предпринимаешь никаких действий».
По словам Лоретты, пессимистичное мышление не только вызывает высвобождение кортизола, гормона стресса, который отправляет мозгу предупреждение об угрозах, но и закрепляется в качестве модели поведения. «Ты подкрепляешь негативные нейронные пути. Это похоже на освоение родного языка: процесс идет сам по себе, так что ты даже не знаешь, как это происходит».
Когда ты постоянно крутишь в голове мрачные мысли, кажется бесполезным просто сказать себе, что надо мыслить позитивно. Возможно, так и есть на самом деле: по словам Элейн, позитивное мышление само по себе не так полезно. Преимущества позитивного настроя заключаются не в том, как мы думаем, а в том, что мы делаем. «Если ты делаешь много позитивных вещей, это будет поддерживать твое настроение и позитивный настрой», — говорит Элейн.
Чувствуешь себя увереннее? Вот пять способов закрепления позитивного мышления.