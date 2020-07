Скрытые возможности позитивного мышления

«Нейронные пути, которые определяют позитивное или негативное мышление, формируются в юности», — объясняет Лоретта Бройнинг, доктор наук, основатель Inner Mammal Institute и автор книги «Управляй гормонами счастья» (The Science of Positivity). По словам Лоретты, наш прошлый опыт, особенно в детстве, формирует наши ожидания хороших или плохих результатов, и это ключ к тому, какой будет наша мотивация во взрослом возрасте.



«Если у тебя есть положительные ожидания, ты с большей вероятностью будешь вкладывать энергию в то, чего пытаешься достичь. Если ты ожидаешь неприятностей, ты, вероятно, не будешь пытаться достичь цели, потому что мозг настроен только на получение вознаграждения, — говорит Лоретта. — Негативные ожидания мешают понять, что и как следует делать, поэтому часто ты не предпринимаешь никаких действий».



По словам Лоретты, пессимистичное мышление не только вызывает высвобождение кортизола, гормона стресса, который отправляет мозгу предупреждение об угрозах, но и закрепляется в качестве модели поведения. «Ты подкрепляешь негативные нейронные пути. Это похоже на освоение родного языка: процесс идет сам по себе, так что ты даже не знаешь, как это происходит».



Когда ты постоянно крутишь в голове мрачные мысли, кажется бесполезным просто сказать себе, что надо мыслить позитивно. Возможно, так и есть на самом деле: по словам Элейн, позитивное мышление само по себе не так полезно. Преимущества позитивного настроя заключаются не в том, как мы думаем, а в том, что мы делаем. «Если ты делаешь много позитивных вещей, это будет поддерживать твое настроение и позитивный настрой», — говорит Элейн.