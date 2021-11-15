Как выбрать зимнюю куртку

Куртка для прохоладной погоды

В прохладные дни, когда ты проводишь на улице не так уж много времени, может быть достаточно легкой модели. Возьми худи Nike Therma из легкого микрофлиса с двойным начесом, который хорошо удерживает тепло. Или останови свой выбор на куртке из материала Nike Tech Fleece, в котором между слоями мягкого хлопка расположен пеноматериал. Наши зимние куртки выпускаются в разных цветах и с разными вариантами посадки и включают все необходимые детали: капюшон на случай внезапного ливня, карман для смартфона, молнию для вентиляции.

Куртка, в которой тебе будет уютно

Когда температура опускается ниже 7°C, тебе понадобится куртка с синтетическим или пуховым утеплителем, чтобы не замерзнуть. Синтетический утеплитель Nike на вид и на ощупь напоминает пух, но не теряет своих теплоизоляционных свойств в сырую погоду. Если ты ищешь куртку, которая дышит, но при этом не пропускает влагу, обрати внимание на линейку Nike Storm-FIT. У курток Nike Storm-FIT ламинированное покрытие из полиэстера и микроволокна, которое не пропускает дождь и ветер, но при этом не препятствует испарению пота.

Куртка, в которой тебе будет тепло

Когда так холодно, что хочется просто свернуться калачиком у камина, продолжай двигаться, выбрав одну из наших самых теплых зимних курток. Отличный вариант — парка, которая закрывает бедра и имеет регулируемый капюшон для защиты головы и шеи от холода. Выбирай пуховый утеплитель плотностью не меньше 700 или отдай предпочтение более тяжелой синтетической куртке. Если тебе нужна защита от снега, ищи ветрозащитную или водонепроницаемую куртку. А чтобы руки всегда были в тепле, тебе может подойти модель с карманами на флисовой подкладке.

При экстремально низких температурах надевай утепленную куртку поверх легкой флисовой толстовки и базового слоя с длинными рукавами. Теплый воздух задерживается между слоями одежды, поэтому правильно подобранная одежда под курткой поможет тебе не замерзнуть. И не забудь пару перчаток или варежек и шапку.

Проверка куртки в деле

Трудно понять, правильно ли подобрана куртка, пока ты не наденешь ее зимой и не выйдешь на улицу в условиях пронизывающего ветра и лютого холода. Если окажется, что тебе нужна более теплая модель, другой размер или другой крой, верни куртку в течение 60 дней бесплатно без объяснения причин.

Нужно еще больше тепла? Сочетай любую из наших свободных курток и парок с жилетом или дополни свой зимний образ вязаной шапкой. Мы поможем выглядеть стильно даже в холода.