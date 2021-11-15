Как выбрать зимнюю куртку

На что обратить внимание при выборе зимней куртки
Руководство по покупке
Узнай, как выбрать идеальную зимнюю куртку, и посмотри несколько уютных вариантов, которые точно выдержат самые холодные дни.
Неважно, насколько сильно похолодало — на два градуса или на двадцать два, тебе точно понадобится зимняя куртка, чтобы не замерзнуть. Холодная зима больше не помешает тебе выйти на улицу и продолжать вести активный образ жизни. Зимой тоже можно стильно выглядеть, ощущать тепло и продолжать движение. Выбирай экипировку для бега в холодную погоду или уютную куртку на каждый день.
У нас есть флисовые куртки, утепленные куртки и зимние парки, которые помогут тебе справиться с любыми испытаниями — будь то холодный ветер или низкие температуры. Вот как выбрать идеальную зимнюю куртку, чтобы выглядеть и чувствовать себя отлично в любую погоду.
На что обратить внимание при выборе зимней куртки
1.Теплоизоляция
В большинстве моделей верхней одежды используются наполнители из пуха или синтетических материалов.
- Пуховый утеплитель получают из мягкого внутреннего оперения уток и гусей. Способность пуховика удерживать тепло определяется плотностью пуха, которая обычно составляет от 300 до 900 единиц. Чем больше это значение, тем эффективнее пух удерживает тепло, но оно не указывает, насколько теплой будет куртка. Объем наполнителя тоже важен. Например, куртка с наполнителем плотностью 600 может быть такой же теплой, как и куртка с наполнителем плотностью 800.
- Преимущества пуха: пух очень легкий и эффективно удерживает тепло тела.
- Недостатки пуха: пух теряет тепло, когда намокает от дождя или снега, и медленно высыхает.
- Синтетический утеплитель состоит из полиэфирных нитей разного размера, которые переплетаются между собой, чтобы формировать воздушные карманы и сохранять тепло, как и пух. Способность удерживать тепло для синтетических утеплителей измеряется в граммах на квадратный метр. Это значение обычно лежит в диапазоне от 40 до 120, и чем оно выше, тем теплее материал.
- Преимущества синтетического наполнителя: он не даст тебе замерзнуть даже в сырую погоду. Он устойчив к износу и сохраняет тепло без лишнего объема, что делает его оптимальным выбором для большинства атлетов.
- Недостатки синтетического наполнителя: он может быть тяжелее пуха и, как правило, не так долго держит форму.
2.Защита от непогоды
Внешняя оболочка куртки — единственное, что стоит между тобой и холодным зимним воздухом, поэтому убедись, что ее швы герметичны и не пропускают влагу. Некоторые куртки имеют прочное водоотталкивающее покрытие (DWR). Влагонепроницаемый внешний слой не даст тебе промокнуть во время моросящего дождя, но в ливень или в метель тебе может понадобиться полностью водонепроницаемая модель. Если на улице сильный ветер, выбирай куртку с ветрозащитным клапаном поверх молнии.
3.Крой
Длинный или короткий, свободный или облегающий? Длинная зимняя куртка сохраняет в тепле ноги и бедра в сильный мороз, но при этом ограничивает движения. Для зимних пробежек выбирай короткую куртку. Более свободную куртку удобно носить поверх худи или толстовки, но она должна плотно прилегать в области манжет и воротника, чтобы не пропускать холодный воздух внутрь.
4.Карманы
В карманах можно греть руки, если перчатки остались дома. Особенно удобны карманы с подкладкой из флиса и других мягких материалов. В еще в карманы можно положить все важные вещи. У некоторых моделей курток есть надежные карманы на молнии, которые помогут защитить вещи от непогоды. В других есть открытые карманы снаружи или внутренние вшитые карманы, в которые можно положить шапку и перчатки.
5.Капюшон
Куртка с капюшоном — идеальное решение для защиты головы от холода, снега и дождя. Некоторые куртки дополнены съемным капюшоном для универсальности, утепленным капюшоном для тепла или регулируемым капюшоном для оптимальной защиты от холодного воздуха.
6.Другие характеристики зимних курток
- Шнурок: утягивающий шнурок не дает холодному воздуху проникнуть под куртку.
- Манжеты: эластичные или регулируемые манжеты плотно прилегают к рукам, защищая от холода.
- Конструкция 3 в 1: некоторые куртки имеют утепленный средний слой, который отстегивается от внешнего слоя, что позволяет носить каждую деталь отдельно или вместе.
- Вентиляционные отверстия: отверстия в области подмышек или туловища предотвращают перегрев во время тренировок в холодную погоду.
- Молния: двусторонняя молния обеспечивает вентиляцию и не ограничивает движений.
- Защитный клапан: этот клапан закрывает воротник, чтобы не пускать холодный воздух в область шеи.
Экологичные материалы
Хотя не существует отраслевого стандарта или общепринятой сертификации экологичности в одежде, некоторые куртки более экологичны, чем другие. Ищи одежду, при производстве которых выбрасывается меньшее количество отходов и углекислого газа. Многие зимние куртки Nike изготовлены с использованием переработанного утеплителя, поэтому ты можешь оставаться в тепле и при этом почти не наносить ущерб природе.
Куртка для любых условий
Куртка для прохоладной погоды
В прохладные дни, когда ты проводишь на улице не так уж много времени, может быть достаточно легкой модели. Возьми худи Nike Therma из легкого микрофлиса с двойным начесом, который хорошо удерживает тепло. Или останови свой выбор на куртке из материала Nike Tech Fleece, в котором между слоями мягкого хлопка расположен пеноматериал. Наши зимние куртки выпускаются в разных цветах и с разными вариантами посадки и включают все необходимые детали: капюшон на случай внезапного ливня, карман для смартфона, молнию для вентиляции.
Куртка, в которой тебе будет уютно
Когда температура опускается ниже 7°C, тебе понадобится куртка с синтетическим или пуховым утеплителем, чтобы не замерзнуть. Синтетический утеплитель Nike на вид и на ощупь напоминает пух, но не теряет своих теплоизоляционных свойств в сырую погоду. Если ты ищешь куртку, которая дышит, но при этом не пропускает влагу, обрати внимание на линейку Nike Storm-FIT. У курток Nike Storm-FIT ламинированное покрытие из полиэстера и микроволокна, которое не пропускает дождь и ветер, но при этом не препятствует испарению пота.
Куртка, в которой тебе будет тепло
Когда так холодно, что хочется просто свернуться калачиком у камина, продолжай двигаться, выбрав одну из наших самых теплых зимних курток. Отличный вариант — парка, которая закрывает бедра и имеет регулируемый капюшон для защиты головы и шеи от холода. Выбирай пуховый утеплитель плотностью не меньше 700 или отдай предпочтение более тяжелой синтетической куртке. Если тебе нужна защита от снега, ищи ветрозащитную или водонепроницаемую куртку. А чтобы руки всегда были в тепле, тебе может подойти модель с карманами на флисовой подкладке.
При экстремально низких температурах надевай утепленную куртку поверх легкой флисовой толстовки и базового слоя с длинными рукавами. Теплый воздух задерживается между слоями одежды, поэтому правильно подобранная одежда под курткой поможет тебе не замерзнуть. И не забудь пару перчаток или варежек и шапку.
Проверка куртки в деле
Трудно понять, правильно ли подобрана куртка, пока ты не наденешь ее зимой и не выйдешь на улицу в условиях пронизывающего ветра и лютого холода. Если окажется, что тебе нужна более теплая модель, другой размер или другой крой, верни куртку в течение 60 дней бесплатно без объяснения причин.
Нужно еще больше тепла? Сочетай любую из наших свободных курток и парок с жилетом или дополни свой зимний образ вязаной шапкой. Мы поможем выглядеть стильно даже в холода.
Часто задаваемые вопросы
Какая куртка всего подходит для зимы?
Зимняя куртка должно сохранять тепло во время твоих зимних занятий. В зависимости от твоих потребностей тебе может подойти куртка с пуховым или синтетическим утеплителем. Куртка должна быть как минимум непродуваемой и водоотталкивающей. Если ожидается сильный снег или дождь, выбирай водонепроницаемую модель.
Какая зимняя куртка самая теплая?
Самый теплый пуховик будет иметь большой объем и плотность 900. Самая теплая куртка с синтетическим утеплителем будет иметь плотность 120 г на квадратный метр.