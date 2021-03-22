Что делать, если под грудью скапливается пот? | Вопросы, которые не задают

Вопросы, которые не задают
Спортивные бра и боль в груди
Добро пожаловать в раздел редко задаваемых вопросов, где ты сможешь узнать всё, что стесняешься спросить об анатомии груди, спортивных бра и тренировках.
Сегодня мы расскажем про «побочные эффекты» от тренировок и ответим на следующие вопросы.
1. Что делать, если под грудью скапливается пот?
2. Почему спортивное бра натирает кожу?
3. Почему бра задирается сзади?
1. Почему пот скапливается под грудью? Можно ли это предотвратить?
Поговорим о дискомфорте от пота, который скапливается под грудью. Это ощущение знакомо нам всем, хотя и не все хотят об этом говорить.
Фактор пота
Если бра намокло, значит ты неплохо потренировалась. Но сильное потоотделение и пот в бра могут способствовать размножению бактерий и привести к появлению раздражения или высыпаний.
Чтобы справиться с этим, мы запустили коллекцию Ultrabreathe с легкой, средней и высокой поддержкой. Эти бра на 30% более воздухопроницаемые, чем другие, что позволяет воздуху проходить через ткань, а тебе — попрощаться с потным бра. Сетчатая конструкция быстро высыхает, а благодаря разрезам в ткани твоя кожа может дышать.
Если ты пропустила ответы на вопросы прошлой недели о спортивных бра и боли в груди во время тренировки, прочитай их ниже. Посмотри нашу линейку спортивных бра, созданных для того, чтобы предотвратить скопление пота под грудью.
2. Почему спортивное бра натирает кожу?
Многим знакома проблема натирания кожи во время тренировок. Ты прикладываешь усилия, неизбежно потеешь, и это приводит к натиранию кожи. Мы объясним, почему это происходит и как можно свести неприятные ощущения к минимуму, чтобы полностью сконцентрироваться на тренировке.
Посадка для функциональности
Раздражение кожи мешает в полной мере ощутить комфорт и уверенность. Когда ты бежишь марафон, занимаешься ВИИТ или выполняешь любое упражнение с повторяющимися движениями, ткань бра может начать натирать кожу. Однако правильная посадка помогает снизить риск дискомфорта.
Слишком маленькое по размеру бра будет впиваться в кожу и натирать ее во время движения. Пояс бра должен прилегать достаточно плотно для поддержки, но при этом не давить. Если бра слишком большое, то оно постоянно будет смещаться и раздражать кожу, причиняя дискомфорт. Всегда примеряй новое бра и проверяй его в деле. В бра с идеальной посадкой ты забудешь о дискомфорте и сможешь добиваться максимальных результатов. Поэтому всегда выбирай бра с подходящей именно тебе посадкой.
Если ты когда-либо испытывала дискомфорт из-за пота, который скапливается под грудью, прочитай статью прошлой недели, чтобы узнать, как с этим справиться. Посмотри нашу линейку спортивных бра, созданных для максимального комфорта и результатов.
3. Почему мое бра задирается?
Всем женщинам знаком дискомфорт от пояса бра, который задирается сзади. Это означает, что посадка подобрана неверно. Такое бра может нанести вред груди. Разберемся, как подобрать посадку.
Удели внимание посадке
Эта распространенная проблема возникает из-за того, что бра не сидит должным образом. Если спортивное бра собирается на спине, тебе может понадобиться модель на размер меньше.
Пояс под грудью смещается, потому что вес груди тянет переднюю часть бра вниз, за счет чего задняя часть задирается. Более плотная посадка не позволит поясу подняться и обеспечит дополнительную поддержку.
Измерь обхват грудной клетки, чтобы подобрать подходящий размер. Дыши как обычно и помести измерительную ленту прямо под грудью. Измерь обхват. Это длина пояса под грудью. Если ты получила нечетное число, примерь бра наиболее близких к нему размеров и выбери то, которое сидит лучше всего.
Бра с правильной посадкой обеспечивает комфорт и позволяет добиваться максимальных результатов. Не забывай, что у тебя есть 30 дней для тестирования товара. Если бра не подойдет, ты без проблем можешь вернуть его.
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