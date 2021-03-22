Что делать, если под грудью скапливается пот? | Вопросы, которые не задают

Удели внимание посадке

Эта распространенная проблема возникает из-за того, что бра не сидит должным образом. Если спортивное бра собирается на спине, тебе может понадобиться модель на размер меньше.



Пояс под грудью смещается, потому что вес груди тянет переднюю часть бра вниз, за счет чего задняя часть задирается. Более плотная посадка не позволит поясу подняться и обеспечит дополнительную поддержку.



Измерь обхват грудной клетки, чтобы подобрать подходящий размер. Дыши как обычно и помести измерительную ленту прямо под грудью. Измерь обхват. Это длина пояса под грудью. Если ты получила нечетное число, примерь бра наиболее близких к нему размеров и выбери то, которое сидит лучше всего.



Бра с правильной посадкой обеспечивает комфорт и позволяет добиваться максимальных результатов. Не забывай, что у тебя есть 30 дней для тестирования товара. Если бра не подойдет, ты без проблем можешь вернуть его.



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