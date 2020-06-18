Почему беговая дорожка — это здорово

Зачем нужны сплит-приседания

1. Начинай с разминки

Перед пробежкой очень важно размяться, особенно если ты используешь беговую дорожку для высокоинтенсивных тренировок на скорость или интервальных тренировок. «На разминке увеличивается кровоток и повышается температура тела, а также улучшается координация и диапазон движений, — говорит тренер NRC из Чикаго Робин Лалонде. — Все это позволяет улучшить технику и повысить скорость».



Начни с 5–10 минут легкого бега, а затем выполни несколько упражнений вне дорожки — например, прыжки с высоким подъемом колена, бег с ударами по ягодицам, выпады или махи ногами. Это поможет расслабить мышцы.



2. Проверь положение тела

Никто не хочет упасть с беговой дорожки, поэтому люди обычно опираются на консоль. Но так ты не можешь бежать естественно, — говорит Джессика. — Посмотри на ноги. Если они находятся на передней части ленты, ты слишком близко к консоли. Сделай полшага назад, чтобы руки и колени не упирались в тренажер».



Только не продолжай смотреть вниз. «Ты всегда двигаешься туда, куда смотришь», — объясняет Джессика. Если ты долго будешь смотреть вниз, импульс, который должен двигать тебя вперед, будет двигать тебя вниз.



«Не поддавайся соблазну держаться за ручки беговой дорожки», — предупреждает Джессика. Опора на поручни будет мешать бегу. А вместо того чтобы бесконечно смотреть на монитор тренажера, для оценки нагрузки используй простую шкалу от 1 до 10 в своей голове. Чем больше число, тем больше ты выкладываешься.



И, наконец, оставь сообщения и звонки — ответишь на них после тренировки. При беге на движущейся ленте необходимо ограничить отвлекающие факторы (если, конечно, ты не хочешь оказаться героем вирусного видео).