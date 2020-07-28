Тренировки и питание

Подкаст: как маленькие привычки приводят к большим изменениям

В гостях у Райана Флаэрти ведущий специалист по поведению и автор бестселлера Би Джей Фогг.

Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и трендах от экспертов по тренингу.

Чтобы стать лучше, достаточно небольших регулярных изменений. В этом уверен специалист по поведению, директор лаборатории поведенческого дизайна в Стэнфордском университете и автор бестселлера «Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything» («Маленькие привычки: мелочи, которые меняют все») Брайан Джеффри Фогг. В этом эпизоде Райан обсудит с Би Джеем его исследования, случаи из практики, подход к изменению поведения и то, как самые маленькие привычки могут положительно повлиять на наши тренировки и жизнь в целом.

«Когда мы делаем что-то, что заставляет нас чувствовать себя успешными, мы формируем у себя устойчивую привычку. Чувство успеха, даже небольшого, помогает нам взглянуть на себя по-новому».

Би Джей Фогг

Подкаст Trained: маленькие привычки, большие перемены

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Подкаст Trained: маленькие привычки, большие перемены

Присоединяйся к Nike Training Club

Подкаст TRAINED от Nike Training Club. Вдохновило? Загрузи приложение NTC.

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