Подкаст Trained: маленькие привычки, большие перемены

Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и трендах от экспертов по тренингу.



Чтобы стать лучше, достаточно небольших регулярных изменений. В этом уверен специалист по поведению, директор лаборатории поведенческого дизайна в Стэнфордском университете и автор бестселлера «Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything» («Маленькие привычки: мелочи, которые меняют все») Брайан Джеффри Фогг. В этом эпизоде Райан обсудит с Би Джеем его исследования, случаи из практики, подход к изменению поведения и то, как самые маленькие привычки могут положительно повлиять на наши тренировки и жизнь в целом.