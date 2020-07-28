Подкаст Trained — Саймон Синек

Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и тенденциях от экспертов по тренингу.



Поиск своей «причины» — мотивации, веры в себя, цели — наставляет нас на путь к успеху. И никто не понимает эту идею лучше, чем Саймон Синек — автор, этнограф, организационный консультант и оптимист, чьи исследования, книги и карьера направлены на помощь людям в поисках их «причин» и достижении долгосрочных целей. В этой серии Саймон дает нам советы о том, как найти свои «причины» и придерживаться их, а также о том, как лучше справляться со стрессом и дать себе возможность постоянно совершенствоваться, уделяя внимание процессу и не зацикливаясь на результате.