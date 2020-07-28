Подкаст Trained: преимущества физиотерапии

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Вспоминаешь о физиотерапии, только когда получаешь травму? Зря. Физиотерапевт и владелец инновационных клиник Myodetox Винь Фам считает, что мануальная терапия помогает двигаться более свободно и извлечь максимум из каждой тренировки. В этом эпизоде Винь расскажет, как его подход к восстановлению стал настоящим прорывом в области физиотерапии, и объяснит, зачем использовать массажный валик для мышц пресса, а также опишет несколько восстановительных домашних упражнений, которым стоит уделять по 10 минут в день, чтобы свести к минимуму боль и сделать тренировки максимально эффективными.