Подкаст Trained: Джона Кест о йоге, спорте и семье

Мастера-тренера Nike и инструктора по йоге Джону Кеста можно отнести к элите американской школы йоги — его отец и дядя помогли адаптировать традиции этой практики к требованиям сегодняшнего дня. Однако, как и многие из нас, в подростковом возрасте он предпочитал асанам баскетбольную площадку. В этом выпуске подкаста Trained Джона вместе с ведущим Райаном Флаэрти обсуждает, как он решил вернуться к йоге и каким образом любовь к баскетболу помогла ему создать занятия по йоге, доступные для всех. Также он рассказывает, почему постоянство в тренировках важнее интенсивности, и как образ мышления йога помогает справляться с трудностями в повседневной жизни.