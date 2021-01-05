Перейти к содержанию (нажми Enter).
|

Популярные поисковые запросы

Лучшие совпадения

      СКИДКА ДО 30%

      Старт сезонной распродажи. Купить

      Советы

      Подкаст Trained: гибкий подход Джоны Кеста к йоге

      Всемирно известный инструктор переосмысляет традиции своей семьи и делает занятия доступными для каждого.

      Подкаст Trained: Джона Кест о йоге, спорте и семье

      Мастера-тренера Nike и инструктора по йоге Джону Кеста можно отнести к элите американской школы йоги — его отец и дядя помогли адаптировать традиции этой практики к требованиям сегодняшнего дня. Однако, как и многие из нас, в подростковом возрасте он предпочитал асанам баскетбольную площадку. В этом выпуске подкаста Trained Джона вместе с ведущим Райаном Флаэрти обсуждает, как он решил вернуться к йоге и каким образом любовь к баскетболу помогла ему создать занятия по йоге, доступные для всех. Также он рассказывает, почему постоянство в тренировках важнее интенсивности, и как образ мышления йога помогает справляться с трудностями в повседневной жизни.

      Слушать

      Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com, и он рассмотрит твои предложения.

      Связанные истории

      Подкаст Trained: поиск своего «почему» с Саймоном Синеком

      Советы

      Подкаст Trained: поиск своего «почему» с Саймоном Синеком

      Подкаст Trained: ежедневная программа тренировок Леброна

      Советы

      Подкаст Trained: рутина Леброна

      Как пережить неудачу

      Советы

      Преврати неудачи в преимущества

      Поваренная книга атлета: пицца с баклажанами от Колин Квигли

      Советы

      Поваренная книга атлета: Колин Квигли готовит победу

      Поваренная книга атлета: Даррелл Хилл и цветная капуста

      Поддержка тренеров

      Поваренная книга атлета: Даррелл Хилл и цветная капуста